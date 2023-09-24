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ከቻንድራያን-3 ተልዕኮ መረጃን ማካሄድ፡ ለአዲስ ግኝቶች ተስፋ

Byቪኪ Stavropoulou

ሴፕቴ 24, 2023
ከቻንድራያን-3 ተልዕኮ መረጃን ማካሄድ፡ ለአዲስ ግኝቶች ተስፋ

የሕንድ ቻንድራያን-3 ተልዕኮ ቪክራም ላንደር እና ፕራግያን ሮቨርን በጨረቃ ደቡብ ዋልታ ላይ በተሳካ ሁኔታ የማሳረፍ ተቀዳሚ አላማውን ላይሳካ ይችላል። ነገር ግን፣ የቀድሞው የኢስሮ ሊቀመንበር ኬ ሲቫን እንዳሉት፣ ከፍተኛ መጠን ያለው መረጃ ገና ሊሰራ ባለመቻሉ ለአዳዲስ ሳይንሳዊ ግኝቶች አሁንም ተስፋ አለ።

ቪክራም ላንደር እና ፕራግያን ሮቨር በጨረቃ ላይ በነበሩት 14 የምድር ቀናት (ከአንድ የጨረቃ ምሽት ጋር እኩል) ተልእኮአቸውን ሲያጠናቅቁ ኢኤስሮ እንደገና ፀሐይ ከወጣች በኋላ ከእነሱ ጋር ግንኙነት ለመፍጠር ጥረት እያደረገ ነው። ሲቫን እስካሁን የተገኘውን መረጃ አስፈላጊነት አፅንዖት ሰጥቷል, ትንታኔው ገና እንዳልተጠናቀቀ እና ሳይንቲስቶች አዳዲስ ግንዛቤዎችን ሊያገኙ እንደሚችሉ በመግለጽ.

ቀደም ሲል ከቻንድራያን-1 ሚሽን የተገኘውን መረጃ የሚያጠኑ የዩኤስ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች በመሬት ፕላዝማ ሉህ ውስጥ ከፍተኛ ኃይል ያላቸው ኤሌክትሮኖች በጨረቃ ወለል ላይ የአየር ንብረት ለውጥ ላይ ተጽዕኖ እንደሚያሳድሩ እና የውሃ መፈጠርን ሊረዱ እንደሚችሉ ደርሰውበታል። ይህ ግኝት በቪክራም ላንደር እና በፕራግያን ሮቨር ተሳፍረው በተሰበሰበው መረጃ ላይ ተጨማሪ ሳይንሳዊ ግኝቶች ሊኖሩ እንደሚችሉ ያሳያል።

ኢስሮ የመነቃቂያ ሁኔታቸውን ለማወቅ ከላንደር እና ሮቨር ጋር ለመገናኘት እየሞከረ ቢሆንም እስካሁን ምንም ምልክት አልደረሰም። ሆኖም ኢስሮ ግልጽነት እንዲኖረው ቁርጠኛ ሆኖ ከቻንድራያን -3 ተልዕኮ የተገኘው መረጃ ሁሉ ይፋ እንደሚሆን አስታውቋል።

ከላንደር እና ሮቨር ጋር ግንኙነት መፍጠር በአሁኑ ጊዜ በጨረቃ ደቡብ ዋልታ ላይ ባለው ከፍተኛ ቅዝቃዜ ምክንያት በተፈጠረው የግንኙነት ችግሮች ምክንያት ፈታኝ ነው። የኢስሮ ምንጮች እንደሚጠቁሙት ግንኙነቱን መልሶ የማቋቋም ተስፋው ጠባብ ነው።

ዋና አላማውን ባያሳካም ሲቫን ከጨረቃ ምሽት በፊት ለወደፊት የመመለሻ ተልእኮዎች ከጨረቃ ላይ የመነሳት ችሎታን ያሳየውን የኢስሮ “የሆፕ አፕ ሙከራ” አወንታዊ ውጤት አጉልቶ ያሳያል።

በማጠቃለያው፣ የቻንድራያን-3 ተልዕኮ እንቅፋት ገጥሞት ሊሆን ቢችልም፣ የተሰበሰበው እጅግ በጣም ብዙ መረጃ ስለ ጨረቃ ስብጥር እና ታሪክ ያለንን ግንዛቤ ሊያሰፋ የሚችል አዳዲስ ሳይንሳዊ ግኝቶችን ይፈጥርልናል።

ምንጮች:
- የሕንድ ጊዜያት

By ቪኪ Stavropoulou

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