የናሳ OSIRIS-REx የአስትሮይድ ናሙናን ለምድር ምህዋር በተሳካ ሁኔታ አቅርቧል

የናሳው OSIRIS-REx የጠፈር መንኮራኩር ከአስትሮይድ ናሙና ለማውጣት የሰባት አመት ተልእኮውን ያጠናቀቀ ሲሆን ጭነቱን በተሳካ ሁኔታ ወደ ምድር ምህዋር አድርሷል። ካፕሱሉ በግምት 3.86 ቢሊዮን ማይል ከተጓዘ በኋላ በዩታ ፈተና እና ስልጠና ክልል ላይ አረፈ። ለዩናይትድ ስቴትስ በዓይነቱ የመጀመሪያ የሆነው ይህ ተልእኮ ስለ ሥርዓተ ፀሐይ አፈጣጠር ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ለመስጠት ያለመ ነው።
የ OSIRIS-REx ተልእኮ የጀመረው እ.ኤ.አ. በ 2016 የጠፈር መንኮራኩሩ ከአስትሮይድ ቤንኑ ቁሳቁሶችን ለመሰብሰብ በተሰማራ ጊዜ ነው። እ.ኤ.አ. በ 2018 ቤንኑ ከደረሰ በኋላ ናሙና በ 2020 ተወሰደ እና ወደ ምድር የሚደረገው ረጅም ጉዞ በ 2021 ተጀመረ ። ከአስትሮይድ ወለል ላይ የሚሰበሰበው ንፁህ ቁሳቁስ ሳይንቲስቶች በፀሐይ ስርዓት ምስረታ የመጀመሪያ ደረጃዎች ውስጥ ታይቶ የማይታወቅ መስኮት ይሰጡታል ፣ ከ 4.5 ቢሊዮን ዓመታት በፊት.
ከዮርክ ዩኒቨርሲቲ የ OSIRIS-REx Laser Altimeter (OLA) ዋና ሳይንቲስት ሚካኤል ዳሊ ስለ ተልዕኮው ስኬት ያላቸውን ደስታ ገልጿል። ቡድኑ እስከ አሁን ባሉት አመታት ያጋጠሙትን ተግዳሮቶች ገልፀው በላብራቶሪ ውስጥ ለተጨማሪ ምርመራ የተሳካ ናሙና ለማቅረብ ያላቸውን ጉጉት አጽንኦት ሰጥቷል።
የካርጎ ናሙናዎችን የያዘው የናሙና ካፕሱል በግምት 68,000 ማይል ርቀት ላይ ወደ ምድር ምህዋር ተልኳል። የናሳ አሰሳ ቡድን የካፕሱሉን አስተማማኝ ማረፊያ ለማረጋገጥ ወሳኝ ሚና ተጫውቷል፣ እርግጠኛ አለመሆንን ለመቀነስ የትራፊክ ትንበያዎችን በቀጣይነት በማጥራት። አቅጣጫዎችን በማቀድ ረገድ ያላቸው እውቀት እና ለተልዕኮው ስኬት ያላቸው ቁርጠኝነት ጠቃሚ ነበር።
የአስትሮይድ ናሙናን በተሳካ ሁኔታ ማድረስ ለናሳ ትልቅ ምእራፍ ሲሆን ለሳይንቲስቶች የፀሐይ ስርዓታችን ቀደምት ታሪክ ሚስጥሮችን ለመግለጥ አስደናቂ እድል ይሰጣል። ይህ ስኬት በህዋ ምርምር ውስጥ አዲስ ምዕራፍን ይወክላል እና ለቀጣይ ግኝቶች እና እድገቶች ስለ አጽናፈ ሰማይ ያለንን ግንዛቤ ደረጃ ያዘጋጃል።
ምንጮች:
– ናሳ (@NASA) ሴፕቴምበር 24፣ 2023