ቤን ላም የጠፉ ፍጥረታትን ወደ ሕይወት የመመለስ ዓላማ አለው።

የኮሎሳል ባዮሳይንስ መስራች ቤን ላም በሚቀጥሉት አምስት ዓመታት ውስጥ የጠፉ ዝርያዎችን ወደ ሕይወት ለማምጣት ግብ አውጥቷል። ላም እና ቡድኑ ከሃርቫርድ የጄኔቲክስ ሊቅ ጆርጅ ቸርች ጋር በመተባበር እንደ ሱፍ ማሞዝ፣ የታዝማኒያ ነብር እና ዶዶ ወፍ ያሉ ፍጥረታትን ለማጥፋት ጥረታቸውን እያደረጉ ነው።
የጠፋ እንስሳን የማንሳት ሂደት ከጠፋው የእንስሳት ጂኖም ጋር እንዲመጣጠን የቅርብ ዘመድ የሆነውን ዲ ኤን ኤ ማስተካከልን ያካትታል። ለሱፍ ማሞዝ ይህ ማለት የእስያ ዝሆንን ዲ ኤን ኤ መጠቀም ነው, እሱም ማሞቶች በቅርበት የተያያዙ ናቸው. የዝሆኑ ጂኖም ላይ ያነጣጠረ አርትዖቶችን በማድረግ፣ ቡድኑ በህይወት ያለች ተተኪ እናት ውስጥ ሊወለድ የሚችል ፅንስ ለመፍጠር ተስፋ ያደርጋል፣ በዚህም ምክንያት ከመጥፋት የጠፋ የመጀመሪያው እንስሳ።
የመጨረሻው ግቡ እነዚህ ከመጥፋት የተነሱ እንስሳትን ወደ ተፈጥሯዊ መኖሪያቸው መልቀቅ ነው፣ ይህም ለሥነ-ምህዳር መልሶ ማቋቋም እና የአየር ንብረት ለውጥን ሊቀንስ ይችላል። የቁልፍ ድንጋይ ዝርያዎች፣ ልክ እንደ ሱፍ ማሞዝ፣ በአካባቢያቸው ላይ ከፍተኛ ተጽእኖ ያሳድራሉ እና እንደገና መጀመራቸው በስርዓተ-ምህዳራቸው ላይ በጎ ተጽእኖ ይኖረዋል።
የጠፉ እንስሳትን ወደ ሕይወት የመመለስ ሐሳብ አከራካሪ ቢሆንም፣ ብዙ ሳይንቲስቶች ሥነ ምህዳሮችን ወደ ነበሩበት መመለስ እና የአየር ንብረት ለውጥን ማቀዝቀዝ ያሉ ትልቅ ጥቅሞች እንዳሉት ያምናሉ። ለምሳሌ ተኩላዎችን ወደ የሎውስቶን ብሔራዊ ፓርክ ማስተዋወቅ በመልክአ ምድሩ ላይ ከፍተኛ ለውጥ አስከትሏል እና በአፈር መሸርሸር ላይ አዎንታዊ ተጽእኖ ነበረው።
ሆኖም ግን, ከግምት ውስጥ መግባት ያለባቸው የስነምግባር ጉዳዮች አሉ. የሰው ልጅ ከመጥፋት በሺህ ከሚቆጠሩ ዓመታት በኋላም ቢሆን ማሞዝስን በታሪክ ተጠቅመዋል እና አድነዋል። አንዳንዶች የአየር ንብረት ቀውሱን አጣዳፊነት ከግምት ውስጥ በማስገባት ዝቅተኛ የመሳካት እድላቸው ከፍተኛ ደረጃ ላይ ያሉ ፕሮጀክቶች እንኳን ትክክል ሊሆኑ እንደሚችሉ ይከራከራሉ.
ምንጮች:
- መቆለፊያው; "ኢንተርፕረነር ቤን ላም የጠፉ እንስሳትን ወደ ህይወት በማምጣት ላይ ነው"
- ጌቲ ምስሎች
ትርጓሜዎች
– መጥፋት፡- የጠፉ ዝርያዎችን በጄኔቲክ ምህንድስና እና በላቁ ቴክኖሎጂዎች ወደ ሕይወት የመመለስ ሂደት።
- ጂኖም፡- በሴል ወይም ኦርጋኒክ ውስጥ የሚገኙ የዘረመል ወይም የዘረመል ቁሶች ስብስብ።
- የቁልፍ ድንጋይ ዝርያ፡- በአካባቢው ላይ ያልተመጣጠነ ተፅዕኖ ያለው እና የስነ-ምህዳርን መዋቅር እና ተግባር ለመጠበቅ ወሳኝ ሚና የሚጫወት ዝርያ ነው።
- ስነ-ምህዳር፡- እንደ ስርአት የሚገናኙ ህይወት ያላቸው ፍጥረታት ማህበረሰብ ከአካላዊ አካባቢያቸው ጋር።
- ትንሳኤ፡- የሞተ ወይም የጠፋ ነገርን ወደ ሕይወት ለመመለስ ወይም ለማንሳት።