የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች የጋላክሲዎችን አካታች ስም መቀየር ይደግፋሉ

በዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ ያሉ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች የጋላክሲዎች ስም መቀየርን በመጥቀስ የሰማይ ውዝግብ እየፈጠሩ ነው. የዚህ ክርክር ትኩረት የ16ኛው መቶ ክፍለ ዘመን የተከበረው አሳሽ ፈርዲናንድ ማጌላን ነው።
እነዚህ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች ያቀረቡት ሀሳብ የጋላክሲዎች ስም የሚወጣበትን መንገድ ለመቀየር ያለመ ሲሆን ይህም የበለጠ የተለያየ እና አጠቃላይ እይታን ግምት ውስጥ በማስገባት ነው። በአሁኑ ጊዜ ከማጌላን አሰሳ ጋር የተያያዙ ስሞችን የያዙ ጋላክሲዎችን በመሰየም፣ የበለጠ አካታች እና ፍትሃዊ የኮስሞስ ውክልና መፍጠር እንደሚችሉ ያምናሉ።
ውጥኑ ከሰማይ አካላት ስሞች ጋር ተያይዞ ስላለው ታሪካዊ ሁኔታ ግንዛቤ እያደገ የመጣ ነው። እነዚህ የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች ስለ ጋላክሲዎች እንድንረዳ ያደረጉትን ሳይንሳዊ ግኝቶች እውቅና ስናገኝ፣ ከስሞች ጋር የተቆራኙትን የቅኝ ግዛት እና ኢምፔሪያሊስት ትሩፋቶችን መፍታት ወሳኝ መሆኑን ያረጋግጣሉ።
የበለጠ አካታች አቀራረብን በመቀበል፣ ሳይንቲስቶች በሰው ልጅ ታሪክ ውስጥ ጉልህ ሚና የተጫወቱትን የተለያዩ ቅርሶች እና አስተዋጾ ለማክበር ተስፋ ያደርጋሉ። ይህ ስያሜ መቀየር ሂደት የተገለሉ ማህበረሰቦችን፣ በሳይንስ ውስጥ ያሉ ሴቶች እና ከተለያዩ ባህሎች እና ጎሳዎች የተውጣጡ ሳይንቲስቶችን አስተዋጾ ማጉላትን ሊያካትት ይችላል።
ይህ ሃሳብ በሳይንስ ማህበረሰቡ ውስጥ ከፍተኛ ክርክር የፈጠረ ቢሆንም፣ በሥነ ፈለክ ሥነ-ፈለክ ሥነ-ሥርዓተ-ሥም የተከተሉትን ባህላዊ ደንቦች እንደገና ለማጤን ዕድል ይሰጣል። አመለካከታችንን እያሰፋን ወደ አንድ ህብረተሰብ ስንሸጋገር፣ ይህ ሀሳብ ታሪካዊ ኢፍትሃዊ ድርጊቶችን ለማስተካከል እና የሰማይ አካላት ስም ከዕድገት እሴቶቻችን ጋር እንዲጣጣም እየተደረገ ያለውን ጥረት ያሳያል።
ተዘውትረው የሚጠየቁ ጥያቄዎች
ጥ፡ ለምንድነው የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች የጋላክሲዎች ስያሜ እንዲቀየር የሚሟገቱት?
መ: የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች የጋላክሲዎችን ስም ለመቀየር እና ማካተትን ለማራመድ እና ከአንዳንድ ስሞች ጋር የተያያዙ የቅኝ ግዛት ቅርሶችን ለማስተካከል ይደግፋሉ።
ጥያቄ፡ በዚህ ክርክር ውስጥ የማን ትሩፋት እየተብራራ ነው?
መልስ፡ ክርክሩ ያተኮረው በ16ኛው መቶ ክፍለ ዘመን አሳሽ ፈርዲናንድ ማጌላን ውርስ ዙሪያ ነው።
ጥ፡ የዚህ ስያሜ መቀየር ሂደት ግቦች ምንድናቸው?
መ፡ የታቀደው ስያሜ መቀየር ሂደት የተለያዩ አስተዋጾዎችን እና የተገለሉ ማህበረሰቦችን በማጉላት የበለጠ ፍትሃዊ የሆነ የኮስሞስ ውክልና ለመፍጠር ይፈልጋል።
ጥ፡- እንዲህ ያለው ለውጥ ሊያመጣ የሚችለው አንድምታ ምንድን ነው?
መ፡ ለውጡ የባህላዊ የሥነ ፈለክ ስያሜዎችን ሊፈታተን ይችላል እና የሰማይ አካላትን ለመወከል የበለጠ አካታች አቀራረብን ሊያበረታታ ይችላል።