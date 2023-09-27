የከተማ ሕይወት

አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን እና የ AI ሃይልን ይፋ ማድረግ

ሳይንስ

የካልጋሪ ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር የአስትሮይድ ናሙናን ለማጥናት

ByMampho Brescia

ሴፕቴ 27, 2023
የካልጋሪ ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር የአስትሮይድ ናሙናን ለማጥናት

የካልጋሪ ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር የሆኑት ዶ/ር አለን ሂልዴብራንድ ናሳ ስለ ፀሐይ ስርአት አፈጣጠር አዳዲስ ግንዛቤዎችን ይሰጣል ብሎ ተስፋ የሚያደርገውን የአስትሮይድ ናሙና የማጥናት እድል ይኖረዋል። ዶ/ር ሂልዴብራንድ፣ ከሌሎች አራት የካናዳ ተመራማሪዎች ጋር፣ 4.5 ቢሊዮን ዓመታት ዕድሜ እንዳለው የሚገመተውን የአስትሮይድ ቤንኑ ናሙና የመተንተን ኃላፊነት ያለው የካናዳ የጠፈር ኤጀንሲ ቡድን አካል ይሆናሉ።

ይህ ጥናት የ NASA የአንድ ቢሊዮን ዶላር OSIRIS-REx ተልዕኮ አካል ሲሆን አላማውም የአስትሮይድ ናሙናን ከህዋ ላይ አውጥቶ ወደ ምድር ለማምጣት ነው። ዶ / ር ሂልዴብራንድ ከ 1 ጀምሮ በተልዕኮው ውስጥ ተሳትፈዋል እና ለረጅም ጊዜ ሲጠበቅ የነበረው የአስትሮይድ ናሙና በመጨረሻ ወደ ምድር በመድረሱ ያላቸውን ደስታ ገልጿል።

ቤንኑ ለተልዕኮው የተመረጠው በቅርበት፣ በመጠን ፣ በእድሜው እና በመጠባበቂያው ሁኔታ ምክንያት ነው። በካርቦን የበለፀገ ልዩ ስብጥር ከሌሎች የጠፈር ቋጥኞች ይለያል። አብዛኞቹ ተመሳሳይ ቅንብር ያላቸው አስትሮይድ ወደ ምድር ከባቢ አየር ሲገቡ ይቃጠላሉ፣ ይህም የቤንኑ ናሙና በተለይ ለጥናት አስደሳች ያደርገዋል። ዶ/ር ሂልዴብራንድ ይህ ቋጥኝ ከሌሎች እንዴት እንደሚለይ እና ለምን እንደሆነ ለመረዳት ጓጉቷል።

ካናዳ ለናሳ ተልዕኮ ያበረከተችው አስተዋፅኦ በካናዳ የጠፈር ኤጀንሲ የተሰራው OSIRIS-REx Laser Altimeter (OLA) ነው። OLA በአስትሮይድ ላይ ለናሙና ማውጣት ተስማሚ ቦታን ለመለየት ወሳኝ ነበር። በግምት 6.2 ቢሊዮን ኪሎ ሜትር ከተጓዘ በኋላ መንኮራኩሩ ወደ ምድር ተመለሰ፣ እና የአስትሮይድ ናሙና የያዘው ካፕሱል ወደ ዩታ በረሃ ወረደ። ካፕሱሉ ካናዳን ጨምሮ ለአለም አቀፍ ተባባሪዎች ከመሰራጨቱ በፊት በሂዩስተን በሚገኘው የናሳ ጆንሰን የጠፈር ማእከል እየተመረተ ይገኛል።

ምንጭ፡ የካልጋሪ ዩኒቨርሲቲ ናሳ የካናዳ የጠፈር ኤጀንሲ

By Mampho Brescia

ተዛማጅ ለጥፍ

ሳይንስ

የዘገየ የእግር ጉዞ ጥበብ፡ በፈጣን ፍጥነት አለም ውስጥ ቀርፋፋ ፍጥነትን ማቀፍ

ሴፕቴ 27, 2023 Mampho Brescia
ሳይንስ

የሳቲን ቦወርበርድስ አስማታዊ ጥበብ፡ አስደናቂ የተፈጥሮ ፈጠራ ማሳያ

ሴፕቴ 27, 2023 ሮበርት አንድሪው
ሳይንስ

ናሳ ለአለም አቀፍ የጠፈር ጣቢያ ዲኦርቢት ሞዱል ፕሮፖዛል ይፈልጋል

ሴፕቴ 27, 2023 ሮበርት አንድሪው

አመለጠዎት

ሳይንስ

የዘገየ የእግር ጉዞ ጥበብ፡ በፈጣን ፍጥነት አለም ውስጥ ቀርፋፋ ፍጥነትን ማቀፍ

ሴፕቴ 27, 2023 Mampho Brescia 0 አስተያየቶች
ሳይንስ

የሳቲን ቦወርበርድስ አስማታዊ ጥበብ፡ አስደናቂ የተፈጥሮ ፈጠራ ማሳያ

ሴፕቴ 27, 2023 ሮበርት አንድሪው 0 አስተያየቶች
ሳይንስ

ናሳ ለአለም አቀፍ የጠፈር ጣቢያ ዲኦርቢት ሞዱል ፕሮፖዛል ይፈልጋል

ሴፕቴ 27, 2023 ሮበርት አንድሪው 0 አስተያየቶች
ሳይንስ

በመጀመሪያ ከ OSIRIS-REx ተልዕኮ የአስቴሮይድ አቧራ ናሙናዎችን ይመልከቱ

ሴፕቴ 27, 2023 ገብርኤል Botha 0 አስተያየቶች