የካልጋሪ ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር የአስትሮይድ ናሙናን ለማጥናት

የካልጋሪ ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር የሆኑት ዶ/ር አለን ሂልዴብራንድ ናሳ ስለ ፀሐይ ስርአት አፈጣጠር አዳዲስ ግንዛቤዎችን ይሰጣል ብሎ ተስፋ የሚያደርገውን የአስትሮይድ ናሙና የማጥናት እድል ይኖረዋል። ዶ/ር ሂልዴብራንድ፣ ከሌሎች አራት የካናዳ ተመራማሪዎች ጋር፣ 4.5 ቢሊዮን ዓመታት ዕድሜ እንዳለው የሚገመተውን የአስትሮይድ ቤንኑ ናሙና የመተንተን ኃላፊነት ያለው የካናዳ የጠፈር ኤጀንሲ ቡድን አካል ይሆናሉ።
ይህ ጥናት የ NASA የአንድ ቢሊዮን ዶላር OSIRIS-REx ተልዕኮ አካል ሲሆን አላማውም የአስትሮይድ ናሙናን ከህዋ ላይ አውጥቶ ወደ ምድር ለማምጣት ነው። ዶ / ር ሂልዴብራንድ ከ 1 ጀምሮ በተልዕኮው ውስጥ ተሳትፈዋል እና ለረጅም ጊዜ ሲጠበቅ የነበረው የአስትሮይድ ናሙና በመጨረሻ ወደ ምድር በመድረሱ ያላቸውን ደስታ ገልጿል።
ቤንኑ ለተልዕኮው የተመረጠው በቅርበት፣ በመጠን ፣ በእድሜው እና በመጠባበቂያው ሁኔታ ምክንያት ነው። በካርቦን የበለፀገ ልዩ ስብጥር ከሌሎች የጠፈር ቋጥኞች ይለያል። አብዛኞቹ ተመሳሳይ ቅንብር ያላቸው አስትሮይድ ወደ ምድር ከባቢ አየር ሲገቡ ይቃጠላሉ፣ ይህም የቤንኑ ናሙና በተለይ ለጥናት አስደሳች ያደርገዋል። ዶ/ር ሂልዴብራንድ ይህ ቋጥኝ ከሌሎች እንዴት እንደሚለይ እና ለምን እንደሆነ ለመረዳት ጓጉቷል።
ካናዳ ለናሳ ተልዕኮ ያበረከተችው አስተዋፅኦ በካናዳ የጠፈር ኤጀንሲ የተሰራው OSIRIS-REx Laser Altimeter (OLA) ነው። OLA በአስትሮይድ ላይ ለናሙና ማውጣት ተስማሚ ቦታን ለመለየት ወሳኝ ነበር። በግምት 6.2 ቢሊዮን ኪሎ ሜትር ከተጓዘ በኋላ መንኮራኩሩ ወደ ምድር ተመለሰ፣ እና የአስትሮይድ ናሙና የያዘው ካፕሱል ወደ ዩታ በረሃ ወረደ። ካፕሱሉ ካናዳን ጨምሮ ለአለም አቀፍ ተባባሪዎች ከመሰራጨቱ በፊት በሂዩስተን በሚገኘው የናሳ ጆንሰን የጠፈር ማእከል እየተመረተ ይገኛል።
ምንጭ፡ የካልጋሪ ዩኒቨርሲቲ ናሳ የካናዳ የጠፈር ኤጀንሲ