አዲስ ተልዕኮ፡ Chandrayaan-4 ዓላማው የጨረቃ አፈር ናሙናዎችን መልሶ ለማምጣት ነው።

ፑኔ፡ በቻንድራያን-3 ስኬት ላይ በመገንባት የህንድ የጠፈር ምርምር ድርጅት (አይኤስሮ) የሚቀጥለውን የጨረቃ ተልዕኮ ቻንድራያን-4 ላይ፣ የአፈር ናሙናዎችን ከጨረቃ የማውጣት ታላቅ ግብ አስቀምጧል። ይህ ማስታወቂያ የተገለጸው የህንድ ትሮፒካል ሜትሮሎጂ ኢንስቲትዩት በፑን 62ኛ የምስረታ ቀን ስነ ስርዓት ላይ የስፔስ አፕሊኬሽን ሴንተር (SAC/ISRO) ዳይሬክተር ኒልሽ ዴሳይ ናቸው።
የቻንድራያን-4 ተልእኮ የጨረቃ ናሙና መመለስን ያካትታል፣ ይህም በጠፈር ምርምር ውስጥ ትልቅ ምዕራፍን ያሳያል። ከጨረቃ ወለል ላይ ናሙናዎችን የማምጣት ዓላማ ያለው ISRO በሚቀጥሉት አምስት እና ሰባት ዓመታት ውስጥ ይህንን ተግባር ለማከናወን ነው። እቅዱ ከቻንድራያን-3 ጋር ተመሳሳይ የሆነ የማረፊያ ሂደትን ያካትታል፣ ማዕከላዊው ሞጁል ከመሬት ከባቢ አየር አጠገብ ከመለያየቱ በፊት ከመዞሪያው ሞጁል ጋር በመትከል። እንደገና የመግባት ሞጁል የጨረቃን አፈር እና የድንጋይ ጭነት ወደ ምድር ይመለሳል።
ተልእኮውን በተሳካ ሁኔታ ለማስፈጸም ሁለት አስጀማሪ ተሽከርካሪዎች እንደሚያስፈልግ ንልሽ ዴሣይ ገልጸዋል። ሞጁሎቹ ወደ ማስተላለፊያ ሞዱል (TM)፣ ላንደር ሞዱል (ኤልኤም)፣ አስሴንደር ሞዱል (AM) እና ዳግም መግቢያ ሞዱል (RM) ይከፋፈላሉ። TM እና RM በጨረቃ ምህዋር ውስጥ ይቀመጣሉ፣ TM እና LM ደግሞ ናሙናውን ለመሰብሰብ ይወርዳሉ። የዚህን ተልዕኮ አዋጭነት ለማረጋገጥ የተራቀቁ ቴክኖሎጂዎች እና ጥንቃቄ የተሞላበት እቅድ በመካሄድ ላይ ነው።
ከቻንድራያን-4 በተጨማሪ፣ ISRO ከጃፓን የጠፈር ኤጀንሲ JAXA ጋር በጨረቃ ዋልታ ፍለጋ (ሉፔክስ) ፕሮጀክት ላይ በመተባበር ላይ ነው። ይህ ሽርክና የሁለቱም ኤጀንሲዎች ሳይንሳዊ ግንዛቤን እና ከመሬት በላይ ለማሰስ ያላቸውን ቁርጠኝነት ያሳያል።
ከቻንድራያን-4 ጋር፣ ህንድ ከጨረቃ ወለል ላይ ውድ የሆኑ ናሙናዎችን በማምጣት በጨረቃ ፍለጋ ላይ ትልቅ ዝላይ ለማድረግ አቅዷል። ይህ ተልዕኮ ለሳይንሳዊ ግኝቶች አስተዋፅኦ ብቻ ሳይሆን በህዋ ምርምር እና ትብብር ላይ አዳዲስ ድንበሮችን ይፈጥራል።
በየጥ
1. Chandrayaan-4 ምንድን ነው?
ቻንድራያን-4 የህንድ የጠፈር ምርምር ድርጅት (ISRO) ቀጣዩ የጨረቃ ተልእኮ ሲሆን አላማውም የአፈር ናሙናዎችን ከጨረቃ ወለል ላይ ማምጣት ነው።
2. Chandrayaan-4 መቼ ይጀምራል ተብሎ ይጠበቃል?
ISRO በሚቀጥሉት አምስት እና ሰባት ዓመታት ውስጥ Chandrayaan-4 ን ለማስጀመር ያለመ ነው።
3. Chandrayaan-4 የጨረቃ አፈር ናሙናዎችን እንዴት ያወጣል?
Chandrayaan-4 ከቻንድራያን-3 ጋር ተመሳሳይ የሆነ የማረፊያ ሂደት ይከተላል። ማዕከላዊው ሞጁል ከመሬት ከባቢ አየር አጠገብ ከመለያየቱ በፊት ከሚዞረው ሞጁል ጋር ይቆማል። እንደገና የመግባት ሞጁል ናሙናዎቹን ይዞ ወደ ምድር ይመለሳል።
4. በ Chandrayaan-4 ተልዕኮ ውስጥ የተካተቱት ሞጁሎች ምን ምን ናቸው?
ሞጁሎቹ የማስተላለፊያ ሞዱል (TM)፣ ላንደር ሞዱል (LM)፣ Ascender Module (AM) እና ዳግም መግቢያ ሞዱል (RM) ያካትታሉ። TM እና RM በጨረቃ ምህዋር ውስጥ ይቀመጣሉ ፣ TM እና LM ናሙናዎችን ለመሰብሰብ ይወርዳሉ።
5. በISRO እና በሌሎች የጠፈር ኤጀንሲዎች መካከል ትብብር አለ?
ISRO ከጃፓን የጠፈር ኤጀንሲ JAXA ጋር በጨረቃ ዋልታ ፍለጋ (ሉፔክስ) ፕሮጀክት ላይ በመተባበር ላይ ነው። ይህ አጋርነት ከመሬት በላይ ሳይንሳዊ ግንዛቤን እና ፍለጋን ለማራመድ ያለመ ነው።