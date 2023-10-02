የህንድ አድቲያ-ኤል1 ተልዕኮ 9.2 ሺህ ኪሎ ሜትር ወደ ፀሀይ-ምድር ላግራንጅ ነጥብ በተሳካ ሁኔታ ተጉዟል።

የሕንድ የጠፈር ምርምር ድርጅት Aditya-L1 የተሰኘው የጠፈር ምርምር ጣቢያ ከምድር ተጽዕኖ ሉል አልፎ በተሳካ ሁኔታ መሄዱን እና እስካሁን ከ9.2ሺህ ኪሎ ሜትር በላይ እንደተጓዘ የህንድ የጠፈር ምርምር ድርጅት (አይኤስሮ) አስታውቋል። የጠፈር መንኮራኩሩ አሁን ወደ ፀሐይ-ምድር ላግራንግ ነጥብ 1 (L1) እየተጓዘ ነው, እሱም የፀሐይን ከባቢ አየር እና የፀሐይ እንቅስቃሴን ያጠናል.
ISRO ይህ ስኬት መንኮራኩር ከምድር ተጽዕኖ ሉል ውጪ ለሁለተኛ ጊዜ ሲልኩ የመጀመሪያው ማርስ ኦርቢተር ተልዕኮ መሆኑን ገልጿል። በተጨማሪም ISRO ሶስት ጊዜ ወደ ጨረቃ እና አንድ ጊዜ ወደ ማርስ በማድረስ በጠፈር ላይ ወደ ሌላ የሰማይ አካል ወይም ቦታ በተሳካ ሁኔታ ያስተላልፋል ይህ አምስተኛው አጋጣሚ ነው።
የ Aditya-L1 ተልዕኮ በሴፕቴምበር 2 በህንድ ሮኬት ዋልታ ሳተላይት ማስጀመሪያ ተሽከርካሪ -ኤክስኤል (PSLV-XL) ልዩነት ወደ ዝቅተኛ የምድር ምህዋር (LEO) ተጀመረ። ከዚያን ጊዜ ጀምሮ፣ የጠፈር መንኮራኩሩ ምህዋር አራት ጊዜ እየጨመረ መጥቷል። ከምድር የስበት ሉል ከተፅዕኖ ከወጣ በኋላ ወደ ላግራንጅ ፖይንት (L1) አቅጣጫውን እንደቀጠለ፣ የክሩዝ ደረጃው ይጀምራል። ውሎ አድሮ፣ በኤል 1 ዙሪያ ባለው ትልቅ የሃሎ ምህዋር ውስጥ በመርፌ ይከተታል፣ የፀሀይ እና የምድር የስበት ኃይል እኩል ይሆናል፣ ይህም የጠፈር መንኮራኩሩ ከሁለቱም አካላት አንጻር ቆሞ እንዲቆይ ያስችለዋል።
ከመሬት ጅምር እስከ L1 ነጥብ ለመድረስ የሚደረገው ጉዞ ወደ አራት ወራት የሚጠጋ ሲሆን ከመሬት 1.5 ሚሊዮን ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ይሸፍናል። የ Aditya-L1 ተልእኮ መድረሻው ላይ ከደረሰ በኋላ፣ ስለ ፀሐይ ተለዋዋጭነት፣ መግነጢሳዊ መስኮች እና የፀሐይ ፍንዳታዎች ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል፣ ሳይንሳዊ ምርምርን በመርዳት እና ስለ ፀሐይ-ምድር ግንኙነት ያለንን ግንዛቤ ያሰፋል።
ትርጓሜዎች
– Aditya-L1፡ የህንድ ህዋ ላይ የተመሰረተ የፀሐይ ታዛቢ ተልእኮ የፀሃይን ኮሮና፣ የፀሐይ ልቀትን እና የፕላኔቶችን መግነጢሳዊ መስክ ለማጥናት ያለመ ነው።
- Lagrange Point 1 (L1)፡- የፀሐይና የምድር የስበት ኃይል እርስ በርስ የሚመጣጠንበት ቦታ ላይ ያለ ቦታ ሲሆን ይህም የጠፈር መንኮራኩሮች ፀሃይን እያዩ በአንጻራዊ ሁኔታ የተረጋጋ አቋም እንዲይዙ ያስችላቸዋል።
– የህንድ የጠፈር ምርምር ድርጅት (አይኤስሮ)፡ ለሀገሪቱ የጠፈር ፕሮግራም ኃላፊነት ያለው የህንድ ብሄራዊ የጠፈር ኤጀንሲ።
ምንጮች:
– [ምንጭ ጽሑፍ](የአንቀጽ-ምንጭ)
- [የአይኤስሮ ትዊተር](isro-twitter)
ማስታወሻ፡ መመሪያዎችን ለማክበር ዩአርኤሎች ተወግደዋል።