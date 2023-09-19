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የሕንድ የጠፈር ምርምር ድርጅት የፀሐይ ተልእኮ ፀሐይ-ምድር L1 ነጥብ በተሳካ ሁኔታ ደረሰ

Byገብርኤል Botha

ሴፕቴ 19, 2023
የሕንድ የጠፈር ምርምር ድርጅት የፀሐይ ተልእኮ ፀሐይ-ምድር L1 ነጥብ በተሳካ ሁኔታ ደረሰ

የህንድ የጠፈር ምርምር ድርጅት (ISRO) የመጀመሪያውን የፀሐይ ተልእኮ Aditya-L1 በተሳካ ሁኔታ ትራንስ-ላግራንጃን ፖይንት 1 ኢንሰርሽን (TL1I) ማኑዌርን ማከናወኑን እና አሁን ወደ ፀሐይ-ምድር L1 ነጥብ የሚወስደው አቅጣጫ ላይ እንደሚገኝ አስታውቋል። . ይህ ISRO አንድን ነገር በአንድ አቅጣጫ ላይ ወደ ሌላ የሰማይ አካል ወይም ህዋ ላይ በተሳካ ሁኔታ ሲያስተላልፍ ለአምስተኛው ተከታታይ ጊዜ ያሳያል።

Aditya-L1 የጠፈር መንኮራኩር አንድራ ፕራዴሽ ከሚገኘው ከሳቲሽ ዳዋን የጠፈር ጣቢያ የተወነጨፈች ሲሆን ዋና አላማዎቹም ሳይንሳዊ መረጃዎችን ለመሰብሰብ እና የህንድ የፀሀይ ፍለጋ ጥረትን ማሳደግ ነው። መንኮራኩሩ በሱፕራ ቴርማል እና ኢነርጅቲክ ቅንጣቢ ስፔክትሮሜትር (STEPS) መሳሪያ የተገጠመለት ሲሆን፥ ከመሬት በ50,000 ኪ.ሜ ርቀት ላይ የሱፕራ-ቴርማል እና ኢነርጂ ion እና ኤሌክትሮኖችን መለካት ጀምሯል። ይህ መረጃ ሳይንቲስቶች በምድር ዙሪያ ያሉትን ቅንጣቶች ባህሪ እንዲመረምሩ ይረዳቸዋል።

በ110 ቀናት ውስጥ የጠፈር መንኮራኩሩ በፀሃይ-ምድር L1 ነጥብ ዙሪያ ባለው ምህዋር ውስጥ በመርፌ ቀዳዳ ውስጥ ትገባለች። የ ISRO የተሳካ ተልዕኮ የህንድ በህዋ ቴክኖሎጂ እድገት እና ፀሀይን ለመቃኘት ያላትን ቁርጠኝነት እና በምድር ላይ የሚያሳድረውን ተፅእኖ ያሳያል።

ምንጮች፡ ISRO, Gadgets 360

By ገብርኤል Botha

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