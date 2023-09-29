የአለም የጠፈር ሳምንት 2023 ክብረ በዓላት በህንድ፡ ጠፈር እና ስራ ፈጠራን ማሰስ

የህንድ የጠፈር ምርምር ድርጅት (ISRO) 2023 የአለም የጠፈር ሳምንትን ለማክበር የተለያዩ ዝግጅቶችን በግዛቱ ዋና ከተማ ሊያዘጋጅ ነው። በአለም አቀፍ ደረጃ በየአመቱ ከጥቅምት 4 እስከ 10 የሚከበረው ደብሊው ኤስ ደብልዩ ስፑትኒክ የመጀመሪያዋ አርቲፊሻል ሳተላይት ወደ ህዋ መምጠቅ እና የውጪ ህዋ ስምምነት መተግበሩን ያስታውሳል። የዚህ አመት የ WSW ጭብጥ 'ስፔስ እና ስራ ፈጣሪነት' ነው።
ተማሪዎችን እና ህዝቡን ከህዋ ጋር በተያያዙ እንቅስቃሴዎች ለማሳተፍ፣ Vikram Sarabhai Space Center (VSSC)፣ Liquid Propulsion Systems Center (LPSC) እና ISRO Inertial Systems Unit (IISU) በህንድ ውስጥ የWSW ዝግጅቶችን ለማደራጀት ተሰብስበዋል። ከድምቀቶች ውስጥ አንዱ የሁሉም የቄራላ ኢንተር-ትምህርት ቤት ጥያቄዎች በ'ስፔስ' መሪ ሃሳብ ላይ ሲሆን የመጀመሪያ ዙር በሴፕቴምበር 30 በኦንላይን ይካሄዳል እና የመጨረሻው ዙር በኦክቶበር 7 በVSSC ይካሄዳል።
ህዝባዊ ቅብብሎሽ የበአሉ ዋና አካል ሲሆን የተለያዩ ተግባራትም ታቅደዋል። የዜጎችን የመተዋወቅ መርሃ ግብር በኦክቶበር 7 ይዘጋጃል፣ በተለይም ከ55 አመት በላይ ለሆኑ የቄራ ነዋሪዎች። ተሳታፊዎች የሚሰማውን የሮኬት መወንጨፍ ለመመስከር፣ የጠፈር ሙዚየምን ለመጎብኘት እና ከISRO ሳይንቲስቶች ጋር የመገናኘት እድል ይኖራቸዋል።
በተጨማሪም፣ የስፔስ ሳይንስን አለም ለማሰስ ለተማሪዎች እና ለህዝብ ክፍት ሃውስ ይዘጋጃል። የሮሂኒ ክፍል ጩኸት ሮኬቶች በሁለቱም ኦክቶበር 6 እና 7 በ 11.45 am ላይ ይነሳሉ።
በተጨማሪም የISRO ሳይንቲስቶች ለአንድ ሳምንት በሚቆየው አከባበር በተለያዩ ህዋ ላይ የተመሰረቱ ትምህርቶችን ይሰጣሉ። ይህ ቅስቀሳ የተማሪውን ማህበረሰብ ለማነሳሳት እና ለማስተማር ያለመ ነው።
ከበዓሉ አከባበር ጋር ተያይዞ በቪኤስኤስሲ፣ LPSC፣ IISU እና በህንድ የስፔስ ሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት (IIST) 'ስፔስ እና ስራ ፈጣሪነት' ላይ የአንድ ቀን አውደ ጥናት ይካሄዳል። አውደ ጥናቱ ከISRO፣ ከህንድ ብሄራዊ የጠፈር ማስተዋወቂያ እና ፍቃድ ማእከል (IN-SPACE)፣ የኬረላ ጠፈር ፓርክ እና ስኬታማ ጅምር በመጡ ባለሙያዎች የተጋበዙ ንግግሮችን ያቀርባል።
የአለም የጠፈር ሳምንት 2023 በዓላት በህንድ ውስጥ አስደሳች የቦታ እና የስራ ፈጠራ ፍለጋ እንደሚሆኑ ቃል ገብተዋል። ተማሪዎችን፣ ህዝብን እና ሌላው ቀርቶ ፈላጊ ስራ ፈጣሪዎችን በሚያነጣጥሩ የተለያዩ እንቅስቃሴዎች፣ ይህ ክስተት በህዋ ሳይንስ መስክ ፍላጎትን እና ተሳትፎን ለማሳደግ ያለመ ነው።
ምንጮች:
- የዓለም የጠፈር ሳምንት፡ https://www.worldspaceweek.org/
- የህንድ የጠፈር ምርምር ድርጅት (ISRO): https://www.isro.gov.in/
- ቪክራም ሳራብሃይ የጠፈር ማእከል (VSSC): https://www.vssc.gov.in/
- ፈሳሽ ፕሮፐልሽን ሲስተምስ ማዕከል (LPSC)፡ http://www.lpsc.gov.in/
- ISRO Inertial Systems Unit (IISU): http://www.iisu.isac.gov.in/
የሕንድ የጠፈር ሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት (IIST): https://www.iist.ac.in/