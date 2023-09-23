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ISRO ከ Chandrayaan-3's Vikram Lander እና Pragyan Rover ጋር ግንኙነት ለመመስረት እየሰራ ነው።

ByMampho Brescia

ሴፕቴ 23, 2023
ISRO ከ Chandrayaan-3's Vikram Lander እና Pragyan Rover ጋር ግንኙነት ለመመስረት እየሰራ ነው።

የህንድ የጠፈር ምርምር ድርጅት (ISRO) በአሁኑ ጊዜ ከቻንድራያን-3 ቪክራም ላንደር እና ፕራግያን ሮቨር ጋር ግንኙነት ለመፍጠር ጥረት እያደረገ ነው። እንደ ISRO ገለጻ፣ ሁለቱም ቪክራም ላንደር እና ፕራግያን ሮቨር በአስተማማኝ ሁኔታ ላይ ናቸው እና ለአንድ ወር ለሚጠጋ ጊዜ በእንቅልፍ ሁኔታ ውስጥ ገብተዋል። ከእነዚህ የጨረቃ ተሽከርካሪዎች ጋር ግንኙነት ለመፍጠር ድርጅቱ ተስፋ አድርጓል።

ቻንድራያን -3 የጨረቃን ገጽ በተለይም የጨረቃን ደቡባዊ ዋልታ ለማሰስ በISRO የተካሄደ ታላቅ ተልዕኮ ነው። ቪክራም ላንደር የተነደፈው በጨረቃው ገጽ ላይ በቀስታ ለመንካት ሲሆን የፕራግያን ሮቨር ሳይንሳዊ ሙከራዎችን ለማድረግ እና የጨረቃን አፈር ለመተንተን ታስቦ ነበር።

የ ISRO የአሁኑ ጥረቶች ዓላማው ቪክራም ላንደር እና ፕራግያን ሮቨርን ከእንቅልፍ ሁነታቸው ለማንቃት ነው። ISRO ተልእኳቸውን እንዲቀጥሉ እና ጠቃሚ ሳይንሳዊ መረጃዎችን ከጨረቃ እንዲሰበስቡ ስለሚያስችላቸው ከእነዚህ ተሽከርካሪዎች ጋር ግንኙነት መፍጠር ትልቅ ስኬት ነው።

ድርጅቱ ከቪክራም ላንደር እና ከፕራግያን ሮቨር ጋር ያለው ግንኙነት መቋረጥ የጀመረበትን ምክንያት አልገለጸም። ይሁን እንጂ ሁኔታውን ለማስተካከል እና ግንኙነትን ለመመለስ በንቃት እየሰሩ ናቸው.

ISRO ከጨረቃ ተሸከርካሪዎች ጋር ግንኙነት ለመፍጠር የሚያደርገውን ጥረት ሲቀጥል የሳይንስ ማህበረሰብ እና የጠፈር አድናቂዎች ተጨማሪ ዝመናዎችን በጉጉት ይጠባበቃሉ። የተግባቦትን መልሶ ማቋቋም በተሳካ ሁኔታ በህንድ ህዋ ላይ በምታደርገው ጥረት ውስጥ ትልቅ ምዕራፍ የሚያመላክት እና በጨረቃ ምርምር ላይ ለቀጣይ እድገት መንገድ ይከፍታል።

ምንጮች:
- የሂንዱስታን ታይምስ ቪዲዮዎች

By Mampho Brescia

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