ISRO ለጥልቅ የጠፈር ምርምር ዝግጅት ያደርጋል፡ የቬነስ ተልዕኮ እና የ XPoSat ተልዕኮ

የሕንድ የጠፈር ምርምር ድርጅት (አይኤስሮ) ወደ ቬኑስ እና ለኤክስ ሬይ ፖላሪሜትር ሳተላይት (XPoSat) ተልዕኮዎች ላይ በማተኮር ለወደፊት በጥልቅ ህዋ ምርምር ለማድረግ በዝግጅት ላይ ነው። እነዚህ ተልእኮዎች የተሳካው Aditya-L1 የፀሐይ ተልእኮ እና Chandrayaan-3 የጨረቃ ተልእኮ በኋላ ይመጣሉ።
የISRO ሊቀመንበር ኤስ ሶማናት በቅርቡ ለዚህ ታላቅ ጥረት አስፈላጊው ክፍያ ተዘጋጅቶ የቬኑስ ተልዕኮ ሙሉ በሙሉ የተዋቀረ መሆኑን አስታውቀዋል። ብዙውን ጊዜ የምድር መንትያ በመባል የምትታወቀው ቬነስ አስገራሚ ፈተናዎችን ታቀርባለች። ከባቢ አየር በሚያስደንቅ ሁኔታ ጥቅጥቅ ያለ ነው ፣ በከባቢ አየር ግፊት ከመሬት 100 እጥፍ የሚበልጥ እና በአሲዳማ ውህዶች የተሞላ ነው።
ቬነስን እና ማርስን መረዳት በምድር መኖሪያነት ላይ ተጽእኖ ያላቸውን ነገሮች ለማጥናት ወሳኝ ነው። እነዚህን ፕላኔቶች ማሰስ ስለ ፕላኔቶች አካላት ዝግመተ ለውጥ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል እና ፕላኔቷን ለመኖሪያነት ወይም ለመኖሪያነት የማይመች ሁኔታን ለመወሰን ይረዳል።
ISRO ከምድር እና ከቬኑስ ልዩ አሰላለፍ የሚፈጠረውን ልዩ እድል በመጠቀም የቬነስ ተልእኮውን በታህሳስ 2024 ለመክፈት አቅዷል። ይህ አሰላለፍ እስከ 2031 ድረስ አይደገምም። የአውሮፓ ጠፈር ኤጀንሲ፣ ጃፓን እና ናሳን ጨምሮ በርካታ ሀገራት ከዚህ ቀደም ወደ ቬኑስ ተልእኮዎችን ወስደዋል።
ከቬኑስ ተልእኮ በተጨማሪ፣ ISRO የ X-Ray Polarimeter Satellite (XPoSat) ፅንሰ-ሃሳብ እያሳየ ነው። ይህ ሳተላይት፣ እንዲሁም ExoWorlds በመባል የሚታወቀው፣ የተነደፈችው ከሩቅ ከዋክብትን የሚዞሩ ኤክሶ-ሶላር ፕላኔቶችን ለመመልከት ነው። ከ5,000 በላይ የሚታወቁ exo-ፕላኔቶች ያሉት፣ ቢያንስ 100 ከከባቢ አየር ጋር ጨምሮ፣ ለመፈተሽ የሚጠብቅ ሰፊ አጽናፈ ሰማይ አለ።
ወደ ፊት ስንመለከት፣ የISRO ዕቅዶች ማርስ ላንደር ተልዕኮን ያካትታል፣ ምንም እንኳን በአሁኑ ጊዜ ዝርዝሮች እምብዛም አይደሉም። ISRO አጎራባች ፕላኔቶቻችንን ማሰስ ብቻ ሳይሆን በሚቀጥሉት አመታት የማርስን ወለል የመቃኘት እድልንም ያሳያል።
ምንጮች:
- የሕንድ ታይምስ ዘገባ
- የዴካን ሄራልድ ዘገባ