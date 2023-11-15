NISAR ሳተላይት ጥብቅ ሙከራን ያጸዳል፣ ለመጀመር አንድ እርምጃ ቀርቧል

በህንድ የጠፈር ምርምር ድርጅት (አይኤስሮ) እና ናሳ መካከል ያለው የጋራ ትብብር NISAR ሳተላይት በአስከፊው የጠፈር ሁኔታዎች ውስጥ ያለውን አፈጻጸም ለመገምገም የ21 ቀን የፈጀ ሙከራን በተሳካ ሁኔታ በማጠናቀቅ ትልቅ ስኬት አስመዝግቧል። በቤንጋሉሩ በሚገኘው የISRO የሳተላይት ውህደት እና የሙከራ ማቋቋሚያ ክፍል (SITE) የተካሄደው የሙቀት ቫክዩም ሙከራ ሳተላይቱን ለከባድ፣ ጠፈር መሰል አካባቢዎች እና ከፍተኛ የሙቀት መጠን አድርጓታል።
በፈተናው ወቅት NISAR በ -80 ዲግሪ ሴልሺየስ ለ 10 ሰአታት "ቀዝቃዛ ሶክ" ተጋልጧል, ከዚያም በ 50 ዲግሪ ሴንቲ ግሬድ ውስጥ "ትኩስ" ይከተላል. እነዚህ የሙቀት ዑደቶች የተነደፉት NISAR ከተነሳ በኋላ በምህዋሩ የሚያገኘውን የፀሐይ ብርሃን እና ጨለማን ለማስመሰል ነው። የሳተላይቱ የሙቀት ስርዓት እና ሁለቱ የመጀመሪያ ደረጃ የሳይንስ መሳሪያዎች ማለትም ኤል-ባንድ እና ኤስ-ባንድ ራዳሮች በህዋ ላይ በሚያጋጥሟቸው እጅግ በጣም የከፋ የሙቀት ሁኔታዎች ተገምግመዋል።
በሙከራ ሂደቱ ውስጥ የተሳተፈው ከፍተኛ መሐንዲስ ዶ/ር ስሚዝ "የሙቀት ቫክዩም ሙከራው በተሳካ ሁኔታ መጠናቀቁ ለ NISAR ፕሮጀክት ትልቅ ምዕራፍ ነው" ብለዋል። “NISAR እጅግ በጣም አስቸጋሪ በሆኑ የጠፈር አከባቢዎች ውስጥ በተለየ ሁኔታ በጥሩ ሁኔታ እንደሚሰራ እርግጠኞች ነን፣ ይህም ስለ ምድር መሬት እና በረዶ ወሳኝ መረጃዎችን እና ግንዛቤዎችን እንድንሰበስብ ያስችለናል።
የሙቀት ቫክዩም ሙከራው ሲጠናቀቅ NISAR ከሳቲሽ ዳዋን የጠፈር ማእከል በጂኦሳይንክሮነስ ሳተላይት ማስጀመሪያ ተሽከርካሪ (ጂኤስኤልቪ) ማርክ II ሮኬት ላይ ከመጀመሩ በፊት ተጨማሪ ሙከራዎችን ያደርጋል። ህዋ ከገባ በኋላ፣ NISAR በቀን ቢያንስ አራት ጊዜ የምድርን መሬት እና በረዶ በመቃኘት፣ እንደ የመሬት መንቀጥቀጥ፣ የመሬት መንሸራተት እና የእሳተ ገሞራ እንቅስቃሴ ያሉ ጠቃሚ መረጃዎችን በማቅረብ የምድርን ምልከታ እንደሚያሻሽል ይጠበቃል። በደን፣ ረግረጋማ ቦታዎች እና በግብርና መሬቶች ላይ ተለዋዋጭ ለውጦችን ይከታተላል።
በየጥ:
ጥ፡ NISAR ምንድን ነው?
መ፡ NISAR በአይኤስሮ እና በናሳ በጋራ የተሰራ Earth-observation ሳተላይት ነው።
ጥ፡ የሙቀት ቫክዩም ሙከራ ዓላማ ምን ነበር?
መ፡ ፈተናው የ NISARን አፈጻጸም በከፍተኛ ሙቀት እና ክፍተት ለመገምገም ያለመ ነው።
ጥ፡- በ NISAR ላይ የመጀመሪያ ደረጃ የሳይንስ መሣሪያ ሥርዓቶች ምንድን ናቸው?
መ: NISAR L-band እና S-band ራዳር የታጠቁ ነው።
ጥ፡ NISAR መቼ ይጀምራል ተብሎ ይጠበቃል?
መ፡ NISAR በ2024 እንዲጀመር ተይዟል።
ጥ፡ NISAR ለምድር እይታ እንዴት አስተዋፅዖ ያደርጋል?
መ፡ NISAR የመሬት እንቅስቃሴን፣ የእሳተ ገሞራ እንቅስቃሴን፣ እና የደን፣ እርጥብ መሬቶችን እና የግብርና መሬቶችን ጨምሮ ተለዋዋጭ ለውጦችን ይከታተላል።
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