ISRO በሁለተኛው ማርስ ተልዕኮ ላይ በመስራት ላይ፣ ማንጋሊያን-2

የሕንድ የጠፈር ምርምር ድርጅት (አይኤስሮ) የመጀመሪያውን የማርስ ኦርቢተር ተልዕኮ በተሳካ ሁኔታ ከጀመረ ዘጠኝ ዓመታት ገደማ በኋላ ማንጋሊያን-2 ለተባለው ወደ ማርስ ሁለተኛ ተልዕኮውን በዝግጅት ላይ ነው። እንደ ISRO ባለስልጣናት ገለጻ፣ ማርስ ኦርቢተር ሚሽን-2 የኢንተርፕላኔቶችን አቧራ፣ የማርስን ከባቢ አየር እና አካባቢን የሚያጠኑ አራት ሸክሞችን ይሸከማል።
ለተልዕኮው የሚከፈለው ጫና በአሁኑ ጊዜ በተለያዩ የእድገት ደረጃዎች ላይ ነው። ከእነዚህም መካከል የማርስ ኦርቢት አቧራ ሙከራ፣ የሬዲዮ ኦክክልቴሽን ሙከራ፣ የኢነርጂ አዮን ስፔክትሮሜትር እና የላንግሙየር ፕሮብ እና ኤሌክትሪክ መስክ ሙከራ ይገኙበታል። እነዚህ ሙከራዎች ሳይንቲስቶች በማርስ ላይ ያለውን የአቧራ ፍሰት እንዲረዱ፣ በፕላኔቷ ዙሪያ ያለውን ቀለበት ግምታዊ ግምት እንዲመረምሩ እና አቧራው ከፕላኔቶች መካከል የመጣ መሆኑን ወይም ከማርስ ሁለት ጨረቃዎች የመጣ መሆኑን ለማወቅ ይረዳሉ።
የመጀመሪያው ተልእኮ ማንጋሊያን-1፣ እንዲሁም ማርስ ኦርቢተር ሚሽን በመባል የሚታወቀው፣ በህዳር 5 ቀን 2013 የተጀመረ ሲሆን በሴፕቴምበር 24 ቀን 2014 በተሳካ ሁኔታ ወደ ማርቲያን ምህዋር ገባ። ማንጋሊያን በማርስ ላይ ለሚያስደንቅ ሰባት ዓመታት ዞረ። ስለ ማርሪያን ወለል ገፅታዎች፣ morphology፣ የማርስ ከባቢ አየር እና ኤክሰፌር ላይ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን የሚሰጡ አምስት ሳይንሳዊ ሸክሞችን ተሸክሟል።
የመጀመሪያው ተልእኮ አንድ ጉልህ ስኬት በማርስ ኤክስኮስፌር ውስጥ “የበላይ ሙቀት” አርጎን-40 አተሞች መገኘቱ ነው፣ ይህም ከማርስ ከባቢ አየር ማምለጥ በስተጀርባ ያለውን እምቅ ዘዴዎችን ግንዛቤ ሰጥቷል። ሆኖም፣ በኤፕሪል 2022፣ ተልእኮው በረጅም ግርዶሽ ምክንያት ከመሬት ጣቢያው ጋር ያለውን ግንኙነት አጥቷል።
መጪው የማንጋሊያን-2 ተልእኮ ህንድ ማርስን ለመቃኘት ሁለተኛውን ሙከራ ያሳያል። በአዲስ ጭነቶች እና ሙከራዎች፣ ISRO ስለ ቀይ ፕላኔት፣ አካባቢዋ እና እምቅ የጠፈር ፍለጋ እድሎች ያለንን ግንዛቤ የበለጠ ለማሳደግ ያለመ ነው።
ምንጮች:
- ሂንዱስታን ታይምስ
- የህንድ የጠፈር ምርምር ድርጅት (አይኤስሮ)