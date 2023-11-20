ISRO በቻንድራያን-4 ተልዕኮ ውስጥ የጨረቃ ናሙናዎችን ለማምጣት ያለመ ነው።

የሕንድ የጠፈር ምርምር ድርጅት (አይኤስሮ) በጨረቃ ወለል ላይ የአፈር እና የድንጋይ ናሙናዎችን በማውጣት ቻንድራያን-4 በተሰኘው አዲስ ተልዕኮ ላይ ዕይታውን አድርጓል። ከአምስት እስከ ሰባት አመታት ውስጥ ዝግጁ ለመሆን የታቀደው ይህ ታላቅ ስራ ህንድ ለምታደርገው ቀጣይነት ያለው የጨረቃ ፍለጋ ትልቅ ምዕራፍ ይሆናል።
የፑኔ ህንድ ትሮፒካል ሜትሮሎጂ ተቋም 62ኛ የምስረታ ቀንን ባከበረ ዝግጅት ላይ የስፔስ አፕሊኬሽን ዳይሬክተር ኒሊሽ ዴሳይ ስለ መጪው ተልዕኮ ዝርዝር መግለጫ ሰጥተዋል። ቻንድራያን -4 ከቀድሞው ቻንድራያን -3 ጋር ሲነፃፀር ትልቅ ሮቨር እና በጣም ትልቅ ላንደር ያሳያል ተብሎ ይጠበቃል። ተልዕኮው አራት ሞጁሎችን ያቀፈ ይሆናል፡ የዝውውር ሞዱል፣ ላንደር ሞዱል፣ አስኬንደር ሞዱል እና ዳግም መግቢያ ሞዱል፣ እነዚህ ሁሉ ለማስጀመር ሁለት ሮኬቶች ያስፈልጋሉ።
ዕቅዱ የ Ascender Module ከላንደር ሞዱል ከተለየ በኋላ ናሙናዎችን እንዲሰበስብ ነው። ናሙናዎቹ ከተገኙ በኋላ፣ Ascender Module ከዳግም ማስገቢያ ሞዱል ጋር ይዋሃዳል፣ ይህም በተልእኮው የመጨረሻ ደረጃ ላይ እንደገና ወደ ምድር ከባቢ አየር ይገባል። በተለይም የማስተላለፊያ ሞዱል እና የድጋሚ መግቢያ ሞጁሉ ናሙናዎቹ ለመጓጓዝ እስኪዘጋጁ ድረስ በጨረቃ ምህዋር ላይ ቆመው እንደሚቆዩ ነው።
ዴሳይ ISRO ይህንን ተግባር ለማከናወን አስፈላጊው ቴክኖሎጂ እና አቅም እንዳለው ያለውን እምነት ገልጿል። ኤጀንሲው ከፍተኛ ተግዳሮቶችን እንዲቋቋም ካበረታቱት ከጠቅላይ ሚኒስትር ናሬንድራ ሞዲ ጋር ያደረጉትን ውይይትም ጠቅሰዋል።
ከቻንድራያን-4 ተልዕኮ በተጨማሪ፣ ISRO ከጃፓን ኤሮስፔስ ኤክስፕሎሬሽን ኤጀንሲ (JAXA) ጋር በጨረቃ ዋልታ ፍለጋ (LUPEX) ተልዕኮ ላይ በመተባበር ላይ ነው። እ.ኤ.አ. በ2025 ሊጀመር የተዘጋጀው ሉፔክስ፣ አላማው የውሃ በረዶ መኖሩን እና በጨረቃ ደቡብ ምሰሶ ውስጥ ያለውን ጥራት ለመመርመር ነው። ተልእኮው ትልቅ ሮቨርንም ያካትታል።
የአይኤስሮ የረጅም ጊዜ የጨረቃ ፍለጋ የቻንድራያን ተልእኮዎች እና ህንዳዊ ጠፈርተኛ በ2040 ወደ ጨረቃ የመላክ ግብን ያካትታል። ጠቅላይ ሚኒስትር ሞዲ በተጨማሪ ባለሥልጣናቱ የህንድ ህዋ ጣቢያን በ2035 ለማቋቋም እንዲሰሩ መመሪያ ሰጥተዋል። በጠፈር ፍለጋ ውስጥ ጉልህ ሚና.
ተደጋጋሚ ጥያቄዎች
1. የቻንድራያን-4 ተልዕኮ መቼ ዝግጁ ይሆናል?
የቻንድራያን-4 ተልዕኮ ከአምስት እስከ ሰባት ዓመታት ውስጥ ዝግጁ እንደሚሆን ተተንብዮአል።
2. በ Chandrayaan-4 ተልዕኮ ውስጥ ምን ያህል ሞጁሎች ይካተታሉ?
የቻንድራያን-4 ተልዕኮ አራት ሞጁሎችን ያቀፈ ይሆናል፡ የማስተላለፊያ ሞዱል፣ ላንደር ሞዱል፣ አስኬንደር ሞዱል እና ዳግም መግቢያ ሞዱል።
3. የጨረቃ ዋልታ ፍለጋ (LUPEX) ተልዕኮ ዓላማ ምንድን ነው?
LUPEX በጨረቃ ደቡብ ምሰሶ ውስጥ የውሃ በረዶ መኖሩን ለመመርመር እና ብዛቱን እና ጥራቱን ለመገምገም ያለመ ነው።
4. የአይኤስሮ የረጅም ጊዜ ግቦች ለጨረቃ ፍለጋ ምንድናቸው?
ISRO በ2040 ህንዳዊ ጠፈርተኛን ወደ ጨረቃ ለመላክ ተከታታይ የቻንድራያን ተልእኮዎችን ለመስራት ያለመ ነው። ኤጀንሲው በ2035 የህንድ የጠፈር ጣቢያ ለማቋቋም አስቧል።