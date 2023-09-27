የከተማ ሕይወት

አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን እና የ AI ሃይልን ይፋ ማድረግ

ሳይንስ

የወደፊት የፕላኔተሪ ሳይንስ ተልዕኮዎች በISRO፡ ቬነስን፣ ማርስን እና ሌሎችንም ማሰስ

Byሮበርት አንድሪው

ሴፕቴ 27, 2023
የወደፊት የፕላኔተሪ ሳይንስ ተልዕኮዎች በISRO፡ ቬነስን፣ ማርስን እና ሌሎችንም ማሰስ

ISRO፣ የሕንድ የጠፈር ምርምር ድርጅት፣ በእኛ ሥርዓተ ፀሐይ ውስጥ ላሉ የሰማይ አካላት የፕላኔቶች ሳይንስ ተልእኮዎች የቤት ውስጥ ችሎታዎችን በማዳበር ግንባር ቀደም ነው። በህንድ ውስጥ ካሉ የአካዳሚክ ተቋማት ትብብር ጋር፣ ISRO በውስጠኛው የፀሃይ ስርአት ውስጥ የዓለቶችን ምስጢር ለመክፈት በርካታ ተልእኮዎችን እያቀደ ነው።

ከእነዚህ ተልእኮዎች መካከል ቬኑስ እና ማርስ የተባሉትን ሁለት አጎራባች ፕላኔቶች እርስ በርስ በጣም የሚለያዩትን የማሰስ እቅድ አለ። ከባቢ አየር ያላት ማርስ የጥንት ውሃ በምድሪቱ ላይ አሳይታለች፣ ይህም ቀደም ሲል ወፍራም ከባቢ አየር እንደነበረች ይጠቁማል። በአንፃሩ ምድር ጥቅጥቅ ያለ ከባቢ አየር እና ብዙ ፈሳሽ ውሃ ያላት የበለፀገች ፕላኔት ስትሆን ህይወትን የምትይዝ ብቸኛዋ ፕላኔት ያደርጋታል።

ቬኑስ ግን እኛ እንደምናውቀው ለሕይወት የማይመች ናት። በመርዛማ የአካባቢ ሁኔታዎች የተሞላ እጅግ በጣም ወፍራም ከባቢ አየር አለው. የፕላኔቷ ገጽ በሰልፈሪክ አሲድ ደመና ተሸፍኗል፣ ይህም ለማጥናት አስቸጋሪ ያደርገዋል። በቬኑስ ላይ ያለው አብዛኛው ውሃም ጠፍቷል፣ ሳይንቲስቶች የት እንዳለ ግራ እንዲጋቡ አድርጓቸዋል።

እነዚህን ዓለታማ ፕላኔቶች በተሻለ ለመረዳት እና ስለ ምድር የወደፊት ሁኔታ ግንዛቤ ለማግኘት ISRO ሁለት ቁልፍ ተልእኮዎችን እያቀደ ነው። የመጀመሪያው ቬኑስን ለመመርመር እና የተደበቀ ምስጢሯን ለመግለጥ አላማ ያለው የሹክራያን ተልእኮ ነው፣የቬኑስ ኦርቢተር ተልዕኮ ተብሎም ይታወቃል። ተልዕኮው ራዳርን ጨምሮ የተለያዩ መሳሪያዎችን በመጠቀም የፕላኔቷን ደመና፣ ውጫዊ ከባቢ አየር እና ገጽ ያጠናል።

ሁለተኛው ተልእኮ ማንጋሊያን 2 ነው፣ የISRO የተሳካው የማርስ ኦርቢተር ተልዕኮ ክትትል። የመጀመሪያው ተልእኮ ዋና አላማ ማርስ የመድረስ አቅምን ማሳየት ቢሆንም ማንጋሊያን 2 በሳይንሳዊ አሰሳ ላይ ያተኩራል። ይህ በማርስ ላይ ያለውን የጂኦሎጂካል እንቅስቃሴ እንደ የአሸዋ ክምር እና የድንጋይ ፏፏቴ የመሳሰሉ መሳሪያዎችን እንደ ሃይፐርስፔክተር ካሜራ እና ራዳር የመሳሰሉ መሳሪያዎችን በማጥናት ያካትታል።

እነዚህን ፕላኔቶች በማጥናት፣ ISRO ስለ ፕላኔቶች አካላት ዝግመተ ለውጥ እና ምድርን ለመኖሪያ እንድትሆን ስለሚያደርጉት ነገሮች የተሻለ ግንዛቤ ለማግኘት ተስፋ ያደርጋል። ይህ እውቀት ምድር ወደፊት እንደ ማርስ ወይም ቬነስ እንዳትሆን ለመከላከል አስፈላጊ ከሆነ ሰዎች ጣልቃ እንዲገቡ ያስችላቸዋል።

ምንጮች:

  • ናሳ / ዜና9 - የምስል ክሬዲት
  • ISRO - የምስል ክሬዲት

By ሮበርት አንድሪው

ተዛማጅ ለጥፍ

ሳይንስ

በድረ-ገጾች ላይ የኩኪ ምርጫዎችን የማስተዳደር አስፈላጊነት

ሴፕቴ 27, 2023 ቪኪ Stavropoulou
ሳይንስ

አዲስ በቺፕ ላይ የተመሰረቱ የፎቶኒክ ሬዞናተሮች ዝቅተኛ የ UV ብርሃን ኪሳራን አስመዘገቡ

ሴፕቴ 27, 2023 ሮበርት አንድሪው
ሳይንስ

የሳተርን ቀለበቶች አመጣጥ በሱፐር ኮምፒዩተር ሲሙሌቶች ተገለጠ

ሴፕቴ 27, 2023 ሮበርት አንድሪው

አመለጠዎት

ሳይንስ

በድረ-ገጾች ላይ የኩኪ ምርጫዎችን የማስተዳደር አስፈላጊነት

ሴፕቴ 27, 2023 ቪኪ Stavropoulou 0 አስተያየቶች
ሳይንስ

አዲስ በቺፕ ላይ የተመሰረቱ የፎቶኒክ ሬዞናተሮች ዝቅተኛ የ UV ብርሃን ኪሳራን አስመዘገቡ

ሴፕቴ 27, 2023 ሮበርት አንድሪው 0 አስተያየቶች
ሳይንስ

የሳተርን ቀለበቶች አመጣጥ በሱፐር ኮምፒዩተር ሲሙሌቶች ተገለጠ

ሴፕቴ 27, 2023 ሮበርት አንድሪው 0 አስተያየቶች
ሳይንስ

ናሳ የመጀመሪያውን የአስትሮይድ ናሙና በተሳካ ሁኔታ አወጣ፡ ለሳይንሳዊ ምርምር አዳዲስ እድሎችን በመክፈት ላይ

ሴፕቴ 27, 2023 ገብርኤል Botha 0 አስተያየቶች