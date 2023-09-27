የወደፊት የፕላኔተሪ ሳይንስ ተልዕኮዎች በISRO፡ ቬነስን፣ ማርስን እና ሌሎችንም ማሰስ

ISRO፣ የሕንድ የጠፈር ምርምር ድርጅት፣ በእኛ ሥርዓተ ፀሐይ ውስጥ ላሉ የሰማይ አካላት የፕላኔቶች ሳይንስ ተልእኮዎች የቤት ውስጥ ችሎታዎችን በማዳበር ግንባር ቀደም ነው። በህንድ ውስጥ ካሉ የአካዳሚክ ተቋማት ትብብር ጋር፣ ISRO በውስጠኛው የፀሃይ ስርአት ውስጥ የዓለቶችን ምስጢር ለመክፈት በርካታ ተልእኮዎችን እያቀደ ነው።
ከእነዚህ ተልእኮዎች መካከል ቬኑስ እና ማርስ የተባሉትን ሁለት አጎራባች ፕላኔቶች እርስ በርስ በጣም የሚለያዩትን የማሰስ እቅድ አለ። ከባቢ አየር ያላት ማርስ የጥንት ውሃ በምድሪቱ ላይ አሳይታለች፣ ይህም ቀደም ሲል ወፍራም ከባቢ አየር እንደነበረች ይጠቁማል። በአንፃሩ ምድር ጥቅጥቅ ያለ ከባቢ አየር እና ብዙ ፈሳሽ ውሃ ያላት የበለፀገች ፕላኔት ስትሆን ህይወትን የምትይዝ ብቸኛዋ ፕላኔት ያደርጋታል።
ቬኑስ ግን እኛ እንደምናውቀው ለሕይወት የማይመች ናት። በመርዛማ የአካባቢ ሁኔታዎች የተሞላ እጅግ በጣም ወፍራም ከባቢ አየር አለው. የፕላኔቷ ገጽ በሰልፈሪክ አሲድ ደመና ተሸፍኗል፣ ይህም ለማጥናት አስቸጋሪ ያደርገዋል። በቬኑስ ላይ ያለው አብዛኛው ውሃም ጠፍቷል፣ ሳይንቲስቶች የት እንዳለ ግራ እንዲጋቡ አድርጓቸዋል።
እነዚህን ዓለታማ ፕላኔቶች በተሻለ ለመረዳት እና ስለ ምድር የወደፊት ሁኔታ ግንዛቤ ለማግኘት ISRO ሁለት ቁልፍ ተልእኮዎችን እያቀደ ነው። የመጀመሪያው ቬኑስን ለመመርመር እና የተደበቀ ምስጢሯን ለመግለጥ አላማ ያለው የሹክራያን ተልእኮ ነው፣የቬኑስ ኦርቢተር ተልዕኮ ተብሎም ይታወቃል። ተልዕኮው ራዳርን ጨምሮ የተለያዩ መሳሪያዎችን በመጠቀም የፕላኔቷን ደመና፣ ውጫዊ ከባቢ አየር እና ገጽ ያጠናል።
ሁለተኛው ተልእኮ ማንጋሊያን 2 ነው፣ የISRO የተሳካው የማርስ ኦርቢተር ተልዕኮ ክትትል። የመጀመሪያው ተልእኮ ዋና አላማ ማርስ የመድረስ አቅምን ማሳየት ቢሆንም ማንጋሊያን 2 በሳይንሳዊ አሰሳ ላይ ያተኩራል። ይህ በማርስ ላይ ያለውን የጂኦሎጂካል እንቅስቃሴ እንደ የአሸዋ ክምር እና የድንጋይ ፏፏቴ የመሳሰሉ መሳሪያዎችን እንደ ሃይፐርስፔክተር ካሜራ እና ራዳር የመሳሰሉ መሳሪያዎችን በማጥናት ያካትታል።
እነዚህን ፕላኔቶች በማጥናት፣ ISRO ስለ ፕላኔቶች አካላት ዝግመተ ለውጥ እና ምድርን ለመኖሪያ እንድትሆን ስለሚያደርጉት ነገሮች የተሻለ ግንዛቤ ለማግኘት ተስፋ ያደርጋል። ይህ እውቀት ምድር ወደፊት እንደ ማርስ ወይም ቬነስ እንዳትሆን ለመከላከል አስፈላጊ ከሆነ ሰዎች ጣልቃ እንዲገቡ ያስችላቸዋል።
ምንጮች:
- ናሳ / ዜና9 - የምስል ክሬዲት
- ISRO - የምስል ክሬዲት