የISRO ሊቀመንበር፡ ስለ ምድር የወደፊት ዕጣ ፈንታ ጥያቄዎችን ለመመለስ የቬነስ ተልዕኮን ማሰስ

የሕንድ የጠፈር ምርምር ድርጅት (አይኤስሮ) ሊቀመንበር ኤስ ሶማናት በቅርቡ ስለሚመጣው የISRO ተልእኮዎች ተናግረው፣ ቬነስን ማሰስ ያለውን ጠቀሜታ አጽንኦት ሰጥተዋል። ሶማናት ቬኑስ አስቀድሞ እየተዋቀረ ያለው በቧንቧው ውስጥ በርካታ ተልእኮዎች እንዳሉ ገልጿል።
በዴሊ ውስጥ ለህንድ ብሔራዊ ሳይንስ አካዳሚ ባደረጉት ንግግር ሶማናት ቬነስን ለመቃኘት አንዳንድ ቁልፍ ምክንያቶችን ገልጻለች። ቬኑስ ጥቅጥቅ ያለ ከባቢ አየር እንዳላት አስረድተዋል፣ የከባቢ አየር ግፊት ከምድር 100 እጥፍ የሚበልጥ እና በአሲድ የተሞላ። ከባድ ይሁን አይሁን ስለማይታወቅ የቬኑስ ገጽታ እንቆቅልሽ ሆኖ ቆይቷል።
ሶማናት ቬነስን መረዳቱ ስለ ምድር የወደፊት ሁኔታ ግንዛቤዎችን ሊሰጥ ስለሚችል ወሳኝ መሆኑን አፅንዖት ሰጥታለች። ምድር በመጨረሻ እንደ ቬኑስ ልትሆን እንደምትችል ገምቶ ነበር፣ እናም ቬነስን በማጥናት፣ ሳይንቲስቶች ምድር በጊዜ ሂደት እንዴት እንደምትለወጥ የተሻለ ግንዛቤ ሊያገኙ ይችላሉ።
ቬኑስ ከፀሐይ ሁለተኛዋ ፕላኔት ስትሆን ብዙ ጊዜ የምድር መንትያ ተብላ ትጠቀሳለች በመጠን እና በመጠኑ። ቀደም ሲል ወደ ቬኑስ የተደረጉ ተልዕኮዎች የኢኤስኤ ቬኑስ ኤክስፕረስ (2006-2016) እና የጃፓኑ አካትሱኪ ቬኑስ የአየር ንብረት ኦርቢተር (ከ2016 ጀምሮ) ያካትታሉ። እ.ኤ.አ.
ከቬኑስ ተልእኮ ባሻገር በመመልከት፣ ISRO በህዋ ቴክኖሎጂ እና አሰሳ ላይ ጉልህ የሆኑ ክንዋኔዎችን አሳክቷል። በጨረቃ ደቡብ ዋልታ ላይ የቻንድራያን 3 ስኬታማ ለስላሳ ማረፊያ ተከትሎ የ Aditya-L1 ሚስዮን ተጀመረ፣ ይህም ፀሀይን ከዚህ በፊት ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ ለማጥናት ነው።
የ ISRO ጥረቶች ህንድ በህዋ ቴክኖሎጂ አለም አቀፋዊ መሪ በመሆን ያላትን አቋም አጠናክሯል። ድርጅቱ እንደ ቻንድራያን ሚሲዮኖች፣ እንደ ማርስ ኦርቢተር ሚሽን (ማንጋሊያን) በ2013 እና በ2015 AstroSat መመስረት የህንድ የመጀመሪያዋ የስነ ፈለክ ፍለጋን ያሳየችበት ደረጃ ላይ ደርሷል።
ቬነስን ማሰስ ስለ ምድር የወደፊት ሁኔታ ለሚነሱ ጥያቄዎች መልስ ለመስጠት ትልቅ ተስፋ አለው። ሳይንቲስቶች ከባቢ አየርን እና ንጣፉን በማጥናት ምድራችን በቅርብ ጊዜ ውስጥ ልታመጣ የምትችለውን ለውጥ ለማወቅ ተስፋ ያደርጋሉ።
ምንጮች:
- የህንድ የጠፈር ምርምር ድርጅት (አይኤስሮ)
- የህንድ ብሔራዊ ሳይንስ አካዳሚ
- ናሳ