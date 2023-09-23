የሕንድ ቪክራም ላንደር እና ፕራግያን ሮቨር በእንቅልፍ ሁኔታ ውስጥ ይቀራሉ

የሕንድ የጠፈር ምርምር ድርጅት (ISRO) ከጨረቃ ምሽት ጀምሮ ምንም ምልክት ስላላደረገው የሕንድ ቪክራም ላንደር እና የቻንድራያን-3 ተልዕኮ አካል የሆነው ፕራግያን ሮቨር አሁንም በእንቅልፍ ሁኔታ ላይ ይገኛሉ። አበቃ። ከሁለት ሳምንታት በፊት, ሁለቱም ላንደር እና ሮቨር በእንቅልፍ ሁነታ ላይ ተቀምጠዋል, ፀሐይ በሺቭ ሻክቲ ነጥብ ላይ እንደወጣች ወዲያውኑ እንደሚነቁ ተስፋ በማድረግ.
የእንቅልፍ ሁነታ ላንደር እና ሮቨር ሃይልን እንዲቆጥቡ እና በጨረቃ ምሽት ከሚከሰተው እጅግ በጣም ቀዝቃዛ የሙቀት መጠን እንዲተርፉ የሚያስችል ዝቅተኛ የኃይል ሁኔታ ነው። በተጨማሪም የቦርዱ ኤሌክትሮኒክስ ዕቃዎችን እና መሳሪያዎችን ሊጎዳ ከሚችል ጉዳት ለመጠበቅ ይረዳል. የጠፈር መንኮራኩሩን ወደ እንቅልፍ ሁነታ ለማስገባት የተደረገው ውሳኔ ህይወታቸውን እና ረጅም ዕድሜን ለማረጋገጥ ነው.
ነገር ግን፣ ከጨረቃ ምሽት በኋላ ከላንደር እና ሮቨር የሚመጡ ምልክቶች አለመኖራቸው በISRO ሳይንቲስቶች ላይ ስጋት ፈጥሯል። የእንቅልፍ ሁነታው አውቶማቲክ እንዲሆን የታሰበ እና የጠፈር መንኮራኩሩ እንደታቀደው መንቃት ሲገባው, አንዳንድ ቴክኒካዊ ችግሮች ይህ እንዳይከሰት አድርገውታል.
የISRO ሊቀመንበር ኤስ ሶማናት ላንደር እና ሮቨርን ከማንቃት ጋር የተያያዙትን ጥቅሞች እና ተግዳሮቶች አጉልተዋል። የጠፈር መንኮራኩሯን መንቃት ሳይንሳዊ ሙከራቸውን እና የመረጃ አሰባሰብ ስራቸውን እንዲቀጥሉ እንደሚያስችላቸው አስረድተዋል። ነገር ግን፣ ከጠፈር መንኮራኩሩ ጋር ግንኙነት መፍጠር፣ ጤንነቱን ማረጋገጥ እና ሁሉም ስርዓቶች በትክክል መስራታቸውን የሚያረጋግጥ ውስብስብ ሂደት ነው።
የISRO ሳይንቲስቶች ከላንደር እና ሮቨር ጋር ግንኙነት ለመፍጠር መስራታቸውን ቀጥለዋል። ቪክራም ላንደር እና ፕራግያን ሮቨር በቅርቡ ከእንቅልፋቸው እንደሚነቁ እና በጨረቃ ወለል ላይ ተልእኳቸውን እንደሚቀጥሉ ተስፋ ያደርጋሉ።
ምንጮች፡ NDTV እና ISRO