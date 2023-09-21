ለወደፊት በህዋ ውስጥ ዲዛይን ማድረግ፡ ከመሬት ባሻገር ለኑሮ ምቹ የሆኑ አከባቢዎችን መፍጠር

በጨረቃ እና በመጨረሻ ማርስ ላይ ቅኝ ግዛቶችን ለመመስረት በሚደረገው ጥረት አርክቴክቶች እና ዲዛይነሮች ለረጅም ጊዜ የጠፈር ጉዞ ለሚያደርጉ የጠፈር ተጓዦች ምቾት የሚሰጡ እና የቤት ውስጥ ናፍቆትን የሚያቃልሉ ምቹ አካባቢዎችን ለመፍጠር እየሰሩ ነው። ቫለንቲና ሱሚኒ፣ አርክቴክት እና መሐንዲስ፣ የጠፈር አርክቴክቸር ተብሎ በሚታወቀው በዚህ ታዳጊ መስክ ግንባር ቀደም ነች።
የሱሚኒ ምርምር ከአውሮፓ የጠፈር ኤጀንሲ እና ከናሳ ጋር በመተባበር የጠፈር ተመራማሪዎችን ልምዳቸውን እንዲረዱ ቃለ መጠይቅ ማድረግ እና ፍላጎታቸውን የሚያሟላ የጠፈር መኖሪያዎችን መንደፍን ያካትታል። ጠፈርተኞች ብዙውን ጊዜ የቤት ውስጥ ናፍቆት ይሰማቸዋል እና ከምድር ጋር የተቆራረጡ ናቸው, ስለዚህ ሱሚኒ ለሰው ልጅ መኖሪያ ምቹ የሆኑ የውስጥ ክፍሎችን ለመፍጠር አላማ አለው. ይህ የተፈጥሮ አካላትን ማካተት እና የምድር እይታዎችን እና ድምፆችን የሚመስሉ አስማጭ አካባቢዎችን መፍጠርን ያካትታል።
ጭንቀትን እና የቤት ናፍቆትን ለመዋጋት የሱሚኒ ቡድኖች ከዱር አራዊት ማደሪያ የሚገኘውን የእውነተኛ ጊዜ መረጃ የሚቀዳ ፖድ ቀርፀዋል ይህም ለጠፈር ተጓዦች በተፈጥሮ የተከበቡ የመሆኑን ምናባዊ ልምድ አቅርበዋል። ከምድር ላይ ላለው ህይወት በዲዛይኖቿ ውስጥ ከምድር ህይወት መነሳሻን ታመጣለች፣ ስርወ እድገትን መሰረት በማድረግ እና የንብ መንጋ ባህሪን በመድገም ስልተ ቀመሮችን ትጠቀማለች። ሱሚኒ በማይክሮግራቪቲ ውስጥ ለሚሰሩ የጠፈር ተጓዦች እንቅስቃሴን እና ቅልጥፍናን የሚያጎለብት በባህር ፈረስ ጭራ ተመስጦ ከእጅ ነፃ የሆነ ኤክሶስኬሌትን አዘጋጅቷል።
የሱሚኒ የምርምር ቡድኖች እንደ ሃዋይ እሳተ ገሞራ እና የስቫልባርድ የዋልታ በረዶ በመሳሰሉ በጨረቃ እና በማርስ ላይ ያሉ ሁኔታዎችን በሚመስሉ ጽንፈኛ አካባቢዎች ዲዛይናቸውን ይፈትሻሉ። AI፣ ሮቦቶች እና 3D አታሚዎች በእነዚህ ከመሬት ውጭ ባሉ ቦታዎች ላይ ለሚገነቡት ህንፃዎች እና የግሪን ሃውስ ግንባታ ወሳኝ ሚና ይጫወታሉ፣ ይህም የወደፊት ነዋሪዎችን ህልውና ያረጋግጣል።
ምንም "ፕላኔት ቢ" ባይኖርም, ሱሚኒ ቦታን መመርመር ጠቃሚ ግንዛቤዎችን እና በምድር ላይ ባለው ህይወት ላይ ሊተገበሩ የሚችሉ የቴክኖሎጂ እድገቶችን እንደሚያቀርብ ያምናል. በሌሎች ፕላኔቶች ላይ ማህበረሰቦችን ለማቋቋም የሚደረገው ጉዞ የሰውን አቅም ድንበር የሚገፋ እና አንድ ቀን በማርስ ላይ ወደ ህያው ማህበረሰቦች የሚያመራ የምርምር ስራ ነው።
ምንጮች:
- ሬይ ኤድጋር. (ሴፕቴምበር 21, 2023) ለወደፊት በህዋ ላይ ዲዛይን ማድረግ፡- ከመሬት ባሻገር ለኑሮ ምቹ አካባቢዎችን መፍጠር። ከ[ምንጭ] የተገኘ