መራመድ እና መሮጥ፡ ለጤናዎ የበለጠ ጠቃሚ የሆነው የትኛው ነው?

የአካል ብቃት እንቅስቃሴ በርካታ የአካል እና የአዕምሮ ጤና ጠቀሜታዎች እንዳሉት በሰፊው ይታወቃል፣ እና መራመድ ብዙውን ጊዜ የአካል ብቃትዎን ለማሻሻል እንደ ጥሩ መንገድ ይመከራል። ግን መሮጥ የተሻለ ነው? የቅርብ ጊዜ ጥናቶች እንደሚያሳዩት የጤና ጥቅሞቻቸውን ከፍ ለማድረግ የሚፈልጉ ተጓዦች ፍጥነታቸውን ትንሽ ከፍ ለማድረግ ሊያስቡ ይችላሉ ሲል ዘ ኒው ዮርክ ታይምስ ዘግቧል። የመራመጃ እና የሩጫ ክርክርን ለመፍታት ማወቅ ያለብዎት ነገር ይኸውና።
ጥቅሞቹን መረዳት
የሳይንስ ሊቃውንት የማንኛውንም እንቅስቃሴ የጤና ጥቅሞች ሲገመግሙ ሁለት ቁልፍ ነገሮችን ግምት ውስጥ ያስገባሉ፡ በአካል ብቃት ላይ ያለው ተጽእኖ እና ረጅም ዕድሜን የመጨመር አቅም አለው። የአካል ብቃት መሻሻል በአብዛኛው የሚለካው በ VO2 max ሲሆን ይህም በአካል ብቃት እንቅስቃሴ ወቅት ሰውነትዎ የሚጠቀመውን የኦክስጂን መጠን ይለካል። በዚህ መለኪያ፣ ማንኛውም አይነት እንቅስቃሴ ጠቃሚ ነው፣ ነገር ግን መጠነኛ እንቅስቃሴ፣ ለምሳሌ ፈጣን መራመድ፣ የልብ እና የሳንባ ብቃትን ለማሻሻል የበለጠ ውጤታማ ይመስላል።
የመሮጥ ውጤታማነት
መሮጥ የአካል ብቃት እንቅስቃሴን ብቻ ሳይሆን ከመራመድ የበለጠ ውጤታማ ነው። የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ኤፒዲሚዮሎጂ ፕሮፌሰር የሆኑት ዶ/ር ዳክ-ቹል ሊ እንዳብራሩት፣ መሮጥ በያዘው የመገደብ እንቅስቃሴ ምክንያት የበለጠ ጉልበት እና ኃይል ይጠይቃል። በታይዋን የተካሄደ አንድ ጥናት እንደሚያመለክተው መደበኛ የአምስት ደቂቃ ሩጫ ከ15 ደቂቃ የእግር ጉዞ ከረዥም ጊዜ ጥቅም አንፃር ጋር እኩል ነው። በተጨማሪም የ25 ደቂቃ ሩጫ ያጠናቀቁ ተሳታፊዎች በሚቀጥሉት ስምንት አመታት የመሞት እድላቸው በ35% ቀንሷል። የዶ/ር ሊ በራሱ ጥናት እነዚህን ግኝቶች የሚደግፍ ሲሆን ይህም ሯጮች በዝግታ ፍጥነትም ቢሆን በሚቀጥሉት 105 አመታት የመሞት እድላቸው 30% ያነሰ እና ከእግረኛ 15% የበለጠ ብቃት እንዳላቸው አሳይቷል።
የመራመድ እና የመሮጥ ቀጣይነት
መራመድን እና መሮጥን እንደ ገለልተኛ እንቅስቃሴዎች ከመመልከት ይልቅ እነሱን እንደ ተከታታይ ክፍል ማየት ጠቃሚ ነው። ዶ/ር ሊ ትልቁ ጥቅማጥቅሞች ከእንቅስቃሴ-አልባነት ወደ ማንኛውም የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ደረጃ በመሸጋገር እንደሚገኙ አፅንዖት ሰጥተዋል። ስለዚህ፣ የእግር እረፍቶችን ወይም የእግር ጉዞዎችን በሩጫ ልማዳችሁ ውስጥ ማካተት ከወደዳችሁ፣ እነሱን ማስወገድ አያስፈልግም። ወጥነት ቁልፍ ነው፣ እና አንዴ ከተመሠረተ፣ ቀስ በቀስ በዕለት ተዕለት እንቅስቃሴዎ ላይ ኃይለኛ የፍጥነት ፍንዳታዎችን ማከል ጥቅሞቹን ሊያበዛ ይችላል።
ስለዚህ በእግር፣ መሮጥ ወይም ሁለቱንም በማጣመር ቢመርጡ ዋናው ነገር ንቁ መሆን እና መደበኛ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ማድረግ ነው። ለመራመድም ሆነ ለመሮጥ ብትመርጥ፣ እንቅስቃሴን የዕለት ተዕለት ሕይወትህ አካል በማድረግ አጠቃላይ ጤንነትህ እና ረጅም ዕድሜህ በእጅጉ ሊሻሻሉ ይችላሉ።