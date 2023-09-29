የኒውዮርክ ከተማ የሜትሮፖሊታን አካባቢ መስመጥ፣ የጎርፍ አደጋ መጨመር

በቅርቡ በናሳ የጄት ፕሮፐልሽን ላብራቶሪ እና ሩትገርስ ዩኒቨርሲቲ ሳይንቲስቶች ባደረጉት ጥናት የኒውዮርክ ከተማ ሜትሮፖሊታን አካባቢ ቀስ በቀስ እየሰጠመ ሲሆን ይህም የጎርፍ አደጋን ይጨምራል። ከ2016 እስከ 2023 ባሉት ሰባት አመታት ውስጥ ተመራማሪዎቹ ክልሉ በአመት በአማካይ 0.06 ኢንች እየሰመጠ መሆኑን አረጋግጠዋል። ጥናቱ ቀጥ ያለ የመሬት እንቅስቃሴን ለመለካት እና የመሬቱን መልክዓ ምድራዊ አቀማመጥ ለመተንተን ኢንተርፌሮሜትሪክ ሠራሽ ቀዳዳ ራዳርን ተጠቅሟል።
የሳይንስ ሊቃውንት እንደተናገሩት አብዛኛው የመስጠም ሁኔታ የተከሰተው መሬቱ በተስተካከለባቸው አካባቢዎች ለምሳሌ በመሬት ማረም እና በቆሻሻ ማጠራቀሚያዎች ግንባታ ነው. እነዚህ ማሻሻያዎች በቀጣዮቹ ህንጻዎች ስር ያለው መሬት የላላ እና የበለጠ የተጨመቀ እንዲሆን አድርጎታል፣ ይህም ከፍተኛ መስመጥ አስከትሏል። በኩዊንስ ፍሉሺንግ ሰፈር ውስጥ በቆሻሻ መጣያ ላይ የተገነባው አርተር አሼ ስታዲየም በአመት በፍጥነት በ0.18 ኢንች እየሰመጠ መሆኑን ጥናቱ አመልክቷል። በአንፃሩ በኩዊንስ የሚገኘው የዉድሳይድ ሰፈር በዓመት በ0.27 ኢንች ፍጥነት እየጨመረ ነው።
ከኒውዮርክ ከተማ ውጭ፣ በኒው ጀርሲ የኒውርክ፣ ኬርኒ እና ሃሪሰን ማህበረሰቦችም በመስጠም ላይ መሆናቸውን ታውቋል፣ ምንም እንኳን ጥናቱ ለእነዚህ ቦታዎች የተለየ የመስጠም መጠን ባይሰጥም። በተጨማሪም፣ በኩዊንስ ውስጥ ፍሉሺንግ ቤይ አጠገብ የሚገኘው የላጋርዲያ አውሮፕላን ማረፊያ በዓመት በግምት 0.15 ኢንች እየሰጠመ ነው። ቀደም ሲል የነበሩትን ችግሮች ለመፍታት እና ሊከሰት የሚችለውን የጎርፍ አደጋ ለመከላከል አውሮፕላን ማረፊያው በ8 ቢሊዮን ዶላር እድሳት ላይ ባለበት ወቅት ይህ መስመጥ አሳሳቢ ያደርገዋል።
ተመራማሪዎቹ የውሃ መስመሩ በሜትሮፖሊታን አካባቢ በተለይም ከባህር ጠለል መጨመር አንጻር ስጋት እንደሚፈጥር አሳስበዋል። በማንሃተን የሚገኘው የባትሪ መናፈሻ የባህር ከፍታ ከ0.12ዎቹ ጀምሮ በ1900 ኢንች በአመት እያደገ ነው። በቅርብ ዓመታት ውስጥ, መጠኑ በዓመት ወደ 0.17 ኢንች ጨምሯል. በቀጠለው የባህር ከፍታ መጨመር፣ በ2012 እንደ Superstorm Sandy ካሉ ከባድ የአየር ሁኔታ ክስተቶች ጋር የተቆራኙ አውሎ ነፋሶች የበለጠ አጥፊ ሆነዋል። ይህ መስመጥ፣ የጎርፍ አደጋ መጨመር ጋር ተዳምሮ፣ በኒውዮርክ ከተማ የባህር ዳርቻ አካባቢዎች የመቀነስ ስልቶችን አስፈላጊነት አጉልቶ ያሳያል።
ጥናቱ ስጋቶችን ቢያመጣም, አንዳንድ አዎንታዊ ግኝቶችንም ያቀርባል. የምስራቅ ዊሊያምስበርግ ሰፈሮች በብሩክሊን እና በዉድሳይድ በኩዊንስ ውስጥ እየጨመረ መምጣቱ ታወቀ። ሳይንቲስቶች በምስራቅ ዊልያምስበርግ የጨመረው ከኒውተን ክሪክ የሚገኘው ዘይት ወደ ኩዊንስ እና ብሩክሊን መካከል ወደ ምስራቅ ወንዝ በሚፈስሰው ዘይት ምክንያት ነው ብለዋል። ሆኖም በጥቅሉ፣ ጥናቱ እንደሚያመለክተው የታችኛው ማንሃተን፣ ብሩክሊን፣ ኩዊንስ እና ሎንግ ደሴትን ጨምሮ የኒውዮርክ ከተማ ክፍሎች ድጎማ እያጋጠማቸው እና ለወደፊት የጎርፍ አደጋዎች አስተዋፅዖ ያደርጋሉ።
ምንጮች:
- የሳይንስ ትምህርቶች
- USA TODAY