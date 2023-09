በ Exoplanet Atmospheres ውስጥ የካርቦን ፊርማዎችን መረዳት፡ የሚፈታ እንቆቅልሽ

የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች በ exoplanets ላይ ሕይወት መኖሩን ለማወቅ ባዮፊርማዎችን በትጋት እያጠኑ ነው። ካርቦን በተለይም የአየር ንብረት እና ባዮጂኦኬሚስትሪን በፕላኔቶች ከባቢ አየር ውስጥ በመቅረጽ ረገድ ወሳኝ ሚና ይጫወታል። የሳይንስ ሊቃውንት በእነዚህ ከባቢ አየር ውስጥ ያለውን የካርቦን አመጣጥ፣ ባህሪ እና ስርጭት በመረዳት ከምድር በላይ ያለውን የህይወት ምስጢር በመግለጥ ጉልህ እድገት ሊያደርጉ ይችላሉ።

እንደ አለመታደል ሆኖ በ exoplanet ከባቢ አየር ውስጥ ያሉ የካርበን ምልክቶች አሻሚ ሊሆኑ ይችላሉ። በዚህ አውድ ውስጥ “ካርቦን” የሚለው ቃል እንደ ካርቦን ዳይኦክሳይድ (CO2)፣ ካርቦን ሞኖክሳይድ (CO) እና ሚቴን (CH4) ያሉ ዋና ዋና የካርቦን ዝርያዎችን ያጠቃልላል። ይህንን ፈተና ለመቅረፍ በቅርቡ የተደረገ ጥናት የነዚህን ኬሚካሎች ልዩነት እንደ ምድር መሰል ህይወት የሌላቸው ኤክሶፕላኔቶች ከባቢ አየር ውስጥ ያሉትን ፀሀይ በሚመስሉ ከዋክብት እየዞሩ መሆኑን መርምሯል።

በያሱቶ ዋታናቤ እና ካዙሚ ኦዛኪ የተካሄደው “የ CO2፣ CO እና CH4 አንጻራዊ ብዛት ያላቸው ከባቢ አየር ውስጥ ያሉ ሕይወት አልባ ፕላኔቶች” በሚል ርዕስ የተካሄደው ጥናት፣ የ CO-ሀብታም ከባቢ አየር ለመፍጠር አስፈላጊ የሆኑትን ሁኔታዎች ይዳስሳል፣ ይህም ምቹ ሊሆን ይችላል። ለሕይወት አመጣጥ. ተመራማሪዎቹ ካርቦን ሞኖክሳይድን ጨምሮ የትኞቹ የካርቦን ሞለኪውሎች ውህዶች እንደ ባዮፊርማዎች ሊሆኑ እንደሚችሉ ለመለየት ያለመ ነው።

በምድር ላይ, CO በከባቢ አየር ውስጥ በኬሚካላዊ ግኝቶች ምክንያት ሊከማች አይችልም. ነገር ግን፣ በሩቅ ዘመን፣ ምድር ትንሽ ኦክሲጅን እና ደብዛዛ ጸሃይ ሲኖራት፣ CO ሊከማች ይችል ነበር። በዚህም ምክንያት CO ን የያዘ ከባቢ አየር ቀላል ህይወት መኖሩን ሊያመለክት ይችላል. ቢሆንም፣ የካርቦን ሞለኪውሎች ልዩ ድብልቆችን እንደ እምቅ ባዮፊርማዎች መለየት ስለ ፕላኔቶች ከባቢ አየር ዝርዝር ግንዛቤን ይጠይቃል።

በዚህ ምርምር ውስጥ ቁልፍ ጽንሰ-ሀሳብ CO runaway በመባል የሚታወቀው ክስተት ነው. ኦክሲጅን በሌለው ቀደምት የምድር ከባቢ አየር ውስጥ፣ CO ከ UV ጨረሮች በፎቶ መከፋፈል ተፈጠረ። ነገር ግን፣ CO ከውሃው የፎቶ መከፋፈል በመጡ ኬሚካላዊ ግብረመልሶች ወድሟል። በአንዳንድ ሁኔታዎች፣ ከመጥፋት የበለጠ CO ሊመረት ይችላል፣ ይህም ወደ CO መሸሽ ያስከትላል። ይህ ሽሽት ለሕይወት አስፈላጊ የሆኑ ቅድመ-ቢቲዮቲክ ኬሚካሎች መፈጠር ላይ ከፍተኛ አንድምታ አለው።

ተመራማሪዎቹ የ CO መሸሹን እና ህይወትን የመጠበቅ አቅም ያላቸውን ኤክሶፕላኔቶችን ለመለየት ያለውን ጠቀሜታ ለመመርመር የከባቢ አየር ኬሚስትሪ ሞዴሎችን ተጠቀሙ። በከባቢ አየር ኬሚስትሪ ላይ የሚታይ ክፍተት አግኝተዋል—“የCO ክፍተት” እየተባለ የሚጠራው ይህም ህይወትን ለመደገፍ ጠቃሚ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን የእሳተ ገሞራዎች መኖር የከባቢ አየር ባዮፊርማዎችን መለየትን ያወሳስበዋል፣ ምክንያቱም የእሳተ ገሞራ መውጣት እንደ CO እና CH4 ያሉ ጋዞችን ስብጥር በእጅጉ ሊቀይር ይችላል።

ይህ ጥናት ባዮፊርማዎችን ለመለየት የሚያስችል ትክክለኛ ዘዴ ባይሰጥም፣ ለወደፊት ምርምር መንገድ ይከፍታል። ፀሐፊዎቹ እንደሚጠቁሙት የተቀናጀ የሞዴሊንግ አካሄድ ሁለቱንም የከባቢ አየር እና የደረቅ-ምድር ሂደቶችን (የእሳተ ገሞራ እንቅስቃሴን ጨምሮ) የሚያካትት ለCO መሸሽ የሚያስፈልጉትን ሁኔታዎች የበለጠ ለመረዳት ወሳኝ ነው። ይህን ውስብስብ እንቆቅልሽ ለመፍታት እና በ exoplanets ላይ የህይወት ምልክቶችን ለመለየት የበለጠ እርግጠኝነት ለማግኘት ተጨማሪ ምርመራ አስፈላጊ ነው።

ምንጮች:

- "በምድር ላይ ሕይወት በሌላቸው ፕላኔቶች ውስጥ አንጻራዊ የ CO2፣ CO እና CH4 ብዛት" - ያሱቶ ዋታናቤ እና ካዙሚ ኦዛኪ፣ አስትሮፊዚካል ጆርናል (arxiv.org)