የብረታ ብረት ሃይድሮጅን ፍለጋ፡ ሳይንቲስቶች መሬትን የሚሰብር ቁሳቁስ ለመፍጠር ቅርብ ኢንች ያደርጋሉ

የሳይንስ ሊቃውንት የብረታ ብረትን ሃይድሮጂን - እንደ ኤሌክትሪክ መምራትን የመሳሰሉ የብረታ ብረት ባህሪያትን የሚያሳይ የሃይድሮጅን ቅርጽ ባለው የብረታ ብረት ሃይድሮጂን ሀሳብ ለረጅም ጊዜ ሲደነቁ ኖረዋል. የንድፈ ፊዚክስ ሊቃውንት ሕልውናውን ከ1800ዎቹ መገባደጃ ጀምሮ አስቀምጠዋል፣ እና እንደ ጁፒተር ባሉ የሰማይ አካላት ውስጥ መገኘቱ በተወሰኑ ሁኔታዎች ውስጥ ሜታሊክ ሃይድሮጂን መፍጠር እንደሚቻል ይጠቁማል። ሆኖም፣ እነዚህን ሁኔታዎች በምድር ላይ መፍጠር እጅግ በጣም ፈታኝ ሆኖ ተገኝቷል።
እ.ኤ.አ. በ 1935 የፊዚክስ ሊቃውንት ዩጂን ዊግነር እና ሂላርድ ቤል ሀንቲንግተን ሃይድሮጂን በ 25 gigapascals (GPa) ከፍተኛ ግፊት ወደ ብረትነት ሊለወጥ እንደሚችል ሀሳብ አቅርበዋል ። ከዚያ በኋላ የተደረጉ ሙከራዎች ሜታሊካል ሃይድሮጂን እንደሚያመነጩ ቢናገሩም ውጤታቸው ግን በመለኪያ ጉዳዮች እና እንደገና የመራባት እጦት በጥርጣሬ ታይቷል።
አንድ ግኝት በ2019 አንድ ጥናት በ350 ጂፒኤ ሴሚሜታልሊክ ሃይድሮጂን መፈጠሩን ሪፖርት ሲያደርግ ነበር። ይህ ስኬት የተገኘው የአልማዝ አንቪል ሴል በመጠቀም በሃይድሮጂን ሞለኪውሎች ላይ ጫና በመፍጠር ነው። ሙከራዎች እንደሚያሳዩት ግፊቱ እየጨመረ በሄደ ቁጥር የሃይድሮጂን ሞለኪውሎች ወደ ጠንካራ ሃይድሮጂን በመሸጋገራቸው በመጨረሻ ከመለያየታቸው በፊት አንድ ነጠላ የቫሌንስ ኤሌክትሮን ያለው አልካሊ ብረት ይፈጥራሉ።
ጠንካራ የብረታ ብረት ሃይድሮጂን ገና አልተሳካም, ተመራማሪዎች የሃይድሮጂን ናሙናዎች መጨለሙን ተመልክተዋል, ይህም "የባንድ ክፍተት" - በኮንዳክሽን ዞን እና በቫሌንስ ባንድ መካከል ያለው ክፍተት መዘጋቱን ያመለክታል. የሃይድሮጅን ሜታሊካዊ ሁኔታ እንደ ፈሳሽ እና ሱፐርኮንዳክተር የመሳሰሉ አስገራሚ ባህሪያት ሊኖረው ይችላል.
ይሁን እንጂ ንፁህ ብረታማ ሃይድሮጂን የመፍጠር የቴክኖሎጂ ተግዳሮቶች በቅርቡ በኢንዱስትሪ ውስጥ ጥቅም ላይ መዋል እንዳይችሉ ያደርጉታል። ይልቁንም ሳይንቲስቶች ከብረት እና ከሃይድሮጂን የተሠሩ ውህዶች የሆኑትን ሃይድሮዳይዶችን እያጠኑ ነው። ሃይድሬድስ ከንጹህ ሃይድሮጂን ዝቅተኛ ግፊት በታች እንደ ሱፐርኮንዳክተሮች ቃል ገብቷል, ምንም እንኳን አሁንም ለተግባራዊ አተገባበር የማይጠቅሙ ናቸው.
የብረታ ብረት ሃይድሮጂን ፍለጋ ከኤሌክትሮኒክስ እስከ ሃይል ማመንጫ ድረስ ያለውን ግኝቶች እና ግስጋሴዎች እምቅ አቅም በመንዳት ይቀጥላል። ተግዳሮቶቹ ጉልህ ቢሆኑም፣ ሳይንቲስቶች ሜታሊካል ሃይድሮጂን አንድ ቀን እውን እንደሚሆን ተስፋ ነበራቸው።
ምንጮች:
- የቀጥታ ሳይንስ፡ "ማግኔቶች ለምን የሰሜን እና ደቡብ ምሰሶዎች አሏቸው?"
- የኢነርጂ ትምህርት: የካልጋሪ ዩኒቨርሲቲ