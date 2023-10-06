Gorilla Walk፡ ለዋና ጥንካሬ አስደሳች እና ውጤታማ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ

የጎሪላ የእግር ጉዞ ወደ ስፖርታዊ እንቅስቃሴዎ መደበኛነት የሚጨምር እና ዋና ጥንካሬን እና መረጋጋትን ለመገንባት የሚያግዝ ድንቅ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ነው። በሆድ እና በትከሻዎች ላይ በማተኮር መላውን ሰውነት ያሳትፋል, በዚህም ምክንያት በደንብ የተገለጹ የሆድ ድርቀት እና ትላልቅ ትከሻዎች. በጣም ጥሩው ነገር የጂም መሳሪያዎች ሳያስፈልግ በየትኛውም ቦታ ሊከናወን ይችላል.
ይህ ጽሑፍ የጎሪላውን የእግር ጉዞ በትክክል እንዴት እንደሚያደርጉ ይመራዎታል እና ስለ ጥቅሞቹ ይወያያሉ።
የጎሪላውን የእግር ጉዞ ለማድረግ በሁለቱም እጆችዎ መሬት ላይ እና ቁርጭምጭሚቶችዎ ጎንበስ ብለው በተጨናነቀ ቦታ ላይ በመቀመጥ ይጀምሩ። ዳሌዎ ዝቅተኛ እና እግሮችዎ እንዲታጠፉ በማድረግ መዳፎችዎን እና እግሮችዎን ብቻ በመጠቀም እራስዎን ወደ ፊት ይግፉት። ለበለጠ የላቀ ልዩነት ቀጥታ መስመር ወይም ወደ ጎን መሄድ ይችላሉ። የአካል ብቃት እንቅስቃሴን ሙሉ ጥቅሞችን ለማግኘት ከ10-15 ድግግሞሽ ከ2-3 ደቂቃዎች ለማድረግ አስቡ።
የጎሪላ የእግር ጉዞ የሆድ ጡንቻዎችን እና የቢስፕስን ማነጣጠር ብቻ ሳይሆን በጨጓራ አካባቢም ከፍተኛ ቃጠሎን ያመጣል, ይህም ስብን ለማቃጠል እና መቆራረጥን ይረዳል.
በጎሪላ የእግር ጉዞ ወቅት ከተሠሩት ቁልፍ ጡንቻዎች መካከል ኳድሪሴፕስ፣ ኮር ጡንቻዎች፣ ሱፐንተሮች፣ የእጅ አንጓዎች እና የጀርባ ኮር ጡንቻዎች ያካትታሉ። እነዚህ ጡንቻዎች ለመረጋጋት, ሚዛን እና አጠቃላይ ጥንካሬ አስፈላጊ ናቸው.
የጎሪላ የእግር ጉዞን በአካል ብቃት እንቅስቃሴዎ ውስጥ ማካተት ብዙ ጥቅሞች አሉት። በመጀመሪያ ፣ በአካል ብቃት እንቅስቃሴ ወቅት ሚዛንን እና መረጋጋትን መጠበቅ ወሳኝ በመሆኑ የአዕምሮ እና የአካል ቅንጅቶችን ያሻሽላል። በተጨማሪም የካርዲዮ ስፖርታዊ እንቅስቃሴን ያቀርባል, የልብ ምትን ይጨምራል እና የልብና የደም ዝውውር ስርዓትን ያሻሽላል. በተጨማሪም የጎሪላ የእግር ጉዞ የላይኛው እና የታችኛው አካል ላይ በማነጣጠር አጠቃላይ ጥንካሬን እና ጽናትን ይገነባል። በመጨረሻም, በጡንቻ ማሰልጠኛ ውስጥ ብዙ ጊዜ የማይታለፉ ነገር ግን ለጠቅላላው የጡንቻ ፍቺ አስፈላጊ የሆኑትን ተለዋዋጭነት እና መወጠርን ያበረታታል.
የጎሪላዎችን የእግር ጉዞ በመኮረጅ፣ የጎሪላ መራመድ ከእንስሳት መንግሥት እና ከቅድመ አያቶቻችን ጋር ያለንን ግንኙነት ያስታውሰናል። ይህ መልመጃ የአካል ብቃት ግቦቻችንን ለማሳካት የተፈጥሮ እንቅስቃሴዎችን የመመልከት እና የመምሰል አስፈላጊነትን ያሳያል።
ምንጮች:
– Sportskeeda (ምንጭ መጣጥፍ)