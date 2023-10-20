የጥንካሬ እና የብርሃን ፍለጋ፡ ሳይንቲስቶች ዲ ኤን ኤ እና ብርጭቆን በማጣመር ሱፐርማቴሪያል ፈጠሩ

ሳይንቲስቶች የዲኤንኤ ጥንካሬን ከመስታወት ንፅህና ጋር በማጣመር በማቴሪያል ሳይንስ ውስጥ ትልቅ ስኬት አስመዝግበዋል። በኮነቲከት ዩኒቨርሲቲ፣ በኮሎምቢያ ዩኒቨርሲቲ እና በብሩክሃቨን ናሽናል ቤተ ሙከራ በተመራማሪዎች የተፈጠረው ይህ አዲስ ነገር ለክብደቱ “በጣም የሚታወቅ” ቁሳቁስ ተብሎ እየተወደሰ ነው።
ጥንካሬ እና ቀላልነት ያለው ቁሳቁስ የማግኘት ፈተና ሁልጊዜም ከባድ ነበር። ይሁን እንጂ ይህ የተመራማሪዎች ቡድን እነዚህ ሁለት ጥራቶች የማይነጣጠሉ መሆናቸውን አሳይቷል. ሳይንቲስቶች በIron Man's የጦር መሣሪያ በመነሳሳት ለበረራ ቀላል የሆነ ነገር ግን የጠላት ጥቃቶችን ለመቋቋም የሚያስችል ጠንካራ ቁሳቁስ ለመፍጠር ፈለጉ።
የዚህ ሱፐር ማቴሪያል ሚስጢር የሚገኘው የመስታወትን የተፈጥሮ ጥንካሬ በመጠቀም ላይ ነው። ብርጭቆ በተለመደው መልኩ ደካማ ሊሆን ቢችልም, ንጹህ እና እንከን የለሽ በሆነ ሁኔታ ውስጥ በሚሆንበት ጊዜ ግዙፍ ግፊቶችን ይቋቋማል. ከአብዛኞቹ ብረቶች እና ሴራሚክስ ቀለል ያሉ ናኖ መጠን ያላቸው የመስታወት ቅንጣቶችን በመጠቀም፣ ከዚህ ንጹህ መስታወት የተሰሩ አወቃቀሮች ኃይለኛ እና ቀላል ይሆናሉ።
የመስታወት ቅንጣቶችን ወደ 3D ማዕቀፍ ለመቅረጽ ተመራማሪዎቹ እንደ ስካፎልድ ወደ ዲ ኤን ኤ ተለውጠዋል። የመስታወት ሽፋን የሚተገበርበት አጽም ሆኖ የሚያገለግል በራስ የሚገጣጠም የዲ ኤን ኤ ማዕቀፍ ፈጠሩ። ይህ በዲ ኤን ኤ ስካፎል እና በመስታወት ሽፋን መካከል ያለው ስስ ሚዛን ጠንካራ ሆኖም ቀላል ክብደት ያለው፣ ከዚህ በፊት ታይቶ የማይታወቅ ጥንካሬዎችን እና እፍጋቶችን ያስገኛል ።
ይህ ቴክኖሎጂ ሥራ ላይ ከመዋሉ በፊት ተጨማሪ ምርምር የሚያስፈልግ ቢሆንም፣ ተመራማሪዎቹ ካርቦዳይድ ሴራሚክስን በማካተት ወይም የዲኤንኤ መዋቅርን በመቀየር የበለጠ ጠንካራ ቁሳቁሶችን ለመሥራት አቅደዋል። የዚህ ቴክኖሎጂ ዕድሎች ሰፊ ናቸው፣ እና እንዲያውም ከአይረን ሰው ልብስ ጋር የሚመሳሰል የሰውነት ትጥቅ እንዲፈጠር ሊያደርግ ይችላል።
የዚህ ጥናት ግኝቶች በሴል ሪፖርቶች ፊዚካል ሳይንስ መጽሔት ላይ ታትመዋል.
ምንጮች:
– በብረት ሰው አነሳሽነት 'በጣም ጠንካራ' ቁሳቁስ እንደ 'ሱፐር ማቴሪያል' ተወድሷል - ሳይንስ ዕለታዊ
ሳይንቲስቶች ከብረት የበለጠ ቀላል እና ጠንካራ የሆነ ሱፐር ማቴሪያል ይፈጥራሉ – CNET