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የምድር ድፍን ብረት ኮር፡ በሚገርም ሁኔታ ለስላሳ እና በቀላሉ የሚንቀሳቀስ

ByMampho Brescia

ጥቅምት 7, 2023
የምድር ድፍን ብረት ኮር፡ በሚገርም ሁኔታ ለስላሳ እና በቀላሉ የሚንቀሳቀስ

ከእግራችን በታች 5,100 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የሚገኘው የምድር ድፍን ብረት ኮር ያልተጠበቁ ንብረቶች እንዳሉት ታውቋል። ለስላሳ እና ግትር እምብርት ካለፈው ግምት በተቃራኒ በቅርብ ጊዜ የተደረጉ ጥናቶች የፕላኔታችን ውስጠኛው ክፍል በትክክል የተቀረጸ እና እንደ እርሳስ ካሉ ለስላሳ ብረቶች ጋር ተመሳሳይነት ያለው መሆኑን አረጋግጠዋል። ተመራማሪዎች አሁን ከዚህ ለስላሳነት በስተጀርባ ያለውን ምክንያት እንዳገኙ ያምናሉ-በዋናው ውስጥ የአተሞች እንቅስቃሴ።

በቻይና የሚገኘው የሲቹዋን ዩኒቨርሲቲ ሳይንቲስቶች ከዩናይትድ ስቴትስ ከመጡ ባልደረቦቻቸው ጋር በመሆን የኮምፒዩተር ማስመሰል እና የላብራቶሪ ሙከራዎችን በመሬት ውስጠኛው ክፍል ውስጥ ያለውን የብረት አተሞች ባህሪ ለመመርመር አደረጉ። በኮር ባለ ስድስት ጎን ጥልፍልፍ መዋቅር ውስጥ ያሉት በጥብቅ የታሸጉ የብረት አተሞች የብረቱን መዋቅር ሳይረብሹ ቦታ እንደሚቀይሩ ደርሰውበታል። ይህ የአቶሚክ እንቅስቃሴ ማዕከሉ ይበልጥ በቀላሉ ሊበላሽ የሚችል እና ግትር እንዲሆን ያስችለዋል፣ ይህም በሸላ ሃይሎች ላይ ደካማ ያደርገዋል።

ቡድኑ ከ10,000 በላይ አተሞች ያለው ትልቅ የአቶሚክ አካባቢን ለማስመሰል ሱፐር ኮምፒዩተር እና የማሽን መማሪያ አልጎሪዝም ተጠቅሟል፣ ይህም ስለ ላቲስ ተለዋዋጭነት የበለጠ አጠቃላይ እይታን ይሰጣል። ከከፍተኛ የሙቀት-ሙቀት የላብራቶሪ ሙከራዎች የተገኘው መረጃ፣ የምድርን ውስጣዊ ሁኔታ ሁኔታዎችን በመድገም ወደ ማስመሰያዎች ተካቷል። ውጤቶቹ እንደሚያሳዩት የብረት አተሞች የጋራ እንቅስቃሴ የሚያደርጉ ሲሆን አንድ አቶም ከተመጣጣኝ ቦታው ዘሎ አጎራባች አቶሞችን ይገፋፋል። ይህ ስርጭት በፍጥነት በፒክሴኮንዶች ላይ የሚከሰተው የላቲስ መዋቅርን ሳያስተጓጉል ነው, ይህም የብረት እምብርት እጅግ በጣም ለስላሳ ጠጣር እንዲመስል ያስችለዋል.

ሳይንቲስቶች የምድርን ውስጣዊ ክፍል በቀጥታ ናሙና ማድረግ ስለማይችሉ እነዚህ ግኝቶች በቲዎሬቲካል ስሌቶች ላይ የተመሰረቱ መሆናቸውን ልብ ማለት ያስፈልጋል። ሆኖም፣ ከሴይስሚክ ምልከታዎች ጋር በጥሩ ሁኔታ ይጣጣማሉ። ይህ ምርምር ለተለዋዋጭ ሂደቶች እና ለምድር ውስጣዊ ውስጣዊ ለውጥ አስተዋፅኦ በሚያደርጉ መሰረታዊ ዘዴዎች ላይ ብርሃን ያበራል.

ርዕስ፡ የምድር ድፍን ብረት ኮር፡ በሚገርም ሁኔታ ለስላሳ እና በቀላሉ የሚንቀሳቀስ

ምንጭ፡- [በPNAS፣ 2023 ላይ የታተመ ጥናት]

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