የአየርላንድ የመጀመሪያዋ ሳተላይት ወደ ጠፈር ወጣች።

ከዓመታት ትጋት እና ትብብር በኋላ አየርላንድ በህዳር ወር የትምህርት አይሪሽ የምርምር ሳተላይት 1 (EIRSAT-1) ወደ ህዋ ግዛት ለመግባት በዝግጅት ላይ ነች። ይህ ጅምር ክስተት ለአገሪቱ የጠፈር ኢንደስትሪ ትልቅ ምዕራፍ ሲሆን ከዱብሊን ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ (ዩሲዲ) ተማሪዎች ቁርጠኝነት እና እውቀት የሚያሳይ ነው።
በአውሮፓ ስፔስ ኤጀንሲ (ኢዜአ) የትምህርት ፕሮግራም መሪነት የዩሲዲ ተማሪዎች በFly Your Satellite በኩል የራሳቸውን ሳተላይት ለመስራት ጉዞ ጀመሩ። ተነሳሽነት. ፕሮጀክቱ የጀመረው በ2017 CubeSat ለጋማ ሬይ አስትሮኖሚ ለመስራት ያቀረቡት ሀሳብ ተቀባይነት ሲያገኝ ነው።
EIRSAT-1 ባለ ሁለት አሃድ CubeSat በሶስት ሙከራዎች የታጠቁ ወይም 'payloads' ነው። ዋናው ክፍያ፣ GMOD፣ በአጽናፈ ሰማይ ውስጥ በጣም ኃይለኛ ፍንዳታ የሆኑትን የጋማ ሬይ ፍንዳታዎችን ጥናት ውስጥ ዘልቆ የሚገባ ጋማ ሬይ ማወቂያ ነው። በተጨማሪም ሳተላይቱ ለሙቀት ሽፋን ምርምር እና የጠፈር መንኮራኩሮች አቅጣጫ መቆጣጠሪያ ስርዓት ልማት ሁለተኛ ደረጃ ሸክሞችን ይይዛል።
የEIRSAT-1 ፕሮጀክት በተሳካ ሁኔታ እንዲጠናቀቅ በ UCD እና ESA መካከል ያለው ትብብር ትልቅ አስተዋፅኦ አድርጓል። ዩኒቨርሲቲው በህዋ ሳይንስ እና አስትሮፊዚክስ ያለው እውቀት የኢዜአን በትንንሽ የጠፈር መንኮራኩር ልማት እና ሙከራ ልምድ በሚገባ አሟልቷል። ተማሪዎቹ ባለፉት ስድስት ዓመታት ከኢዜአ ባለሙያዎች ጋር በመሆን ሳተላይቱን በመንደፍ፣ በመገንባት እና በቤልጂየም በሚገኙ የኢዜአ ተቋማት እና ሌሎች አካባቢዎች በመሞከር ሰርተዋል።
ሆኖም ጉዞው በሳተላይት ግንባታ ብቻ የሚያበቃ አይደለም። የእርስዎ ሳተላይት ዝንብ! መርሃ ግብሩ ተማሪዎችን ወደ የጠፈር ተልዕኮ ሙሉ የህይወት ዑደት ለማጋለጥ ነው። በመሆኑም ተማሪዎቹ በኢዜአ አካዳሚ የስልጠና ማዕከላት በጠፈር ክራፍት ኮሙኒኬሽን እና ኦፕሬሽን ስነስርአት ላይ ስልጠና ወስደዋል። እንዲሁም በ UCD ውስጥ ወሳኝ የጠፈር መሠረተ ልማት መስርተዋል፣ የጽዳት ክፍል እና የተልእኮ ቁጥጥርን ጨምሮ፣ ወደፊት ተማሪዎች EIRSAT-1ን ምህዋር ውስጥ ከገባ በኋላ እንዲሰራ የሚያሠለጥኑበት።
EIRSAT-1 ለአየርላንድ የጠፈር ትምህርት አስደናቂ ስኬት ብቻ ሳይሆን ልዩ የቁጥጥር ፈተናዎችንም አስከትሏል። ኢኤስኤ ከአይሪሽ ባለስልጣናት ጋር በቅርበት ሰርቷል EIRSAT-1 የአየርላንድ የመጀመሪያዋ ሳተላይት በህጋዊ መንገድ ለመመስረት። ይህ ትብብር እና ድጋፍ በተለያዩ ሀገራት የስፔስ ሴክተሩን ለማሳደግ ያለውን ቁርጠኝነት ያሳያል።
ሳተላይቱ ወደ ካሊፎርኒያ ቫንደንበርግ የአየር ሃይል ቤዝ ጉዞውን ሲጀምር፣ ደስታ እና ኩራት የተሳተፉትን ሁሉ ልብ ይሞላል። ማስጀመሪያው ለኖቬምበር 29 ተይዞለታል፣ እና የ UCD ተማሪዎች EIRSAT-1ን እንደ ትክክለኛ የተልዕኮ ቁጥጥር ቡድን በመስራት የምህንድስና ችሎታቸውን ለማሳየት ዝግጁ ናቸው።
በየጥ:
1. EIRSAT-1 ምንድን ነው?
EIRSAT-1 የአየርላንድ የመጀመሪያ ሳተላይት ነው፣ በዲብሊን ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ተማሪዎች በESA የትምህርት ፕሮግራም መሪነት የተሰራ።
2. የEIRSAT-1 ዓላማ ምንድን ነው?
EIRSAT-1 የጋማ ሬይ የስነ ፈለክ ጥናትን ያካሂዳል እና የጋማ ሬይ ፍንዳታዎችን ያጠናል፣ በአጽናፈ ሰማይ ውስጥ እጅግ በጣም ብርሃን የሆኑ ፍንዳታዎች። በተጨማሪም ለሙቀት ሽፋን ምርምር እና የጠፈር መንኮራኩሮች መቆጣጠሪያ ስርዓት ልማት ሁለተኛ ደረጃ ክፍያዎችን ይሸከማል።
3. UCD እና ESA እንዴት በዚህ ፕሮጀክት ላይ ተባብረዋል?
የ UCD በህዋ ሳይንስ እና አስትሮፊዚክስ ያለው እውቀት ከኢዜአ ጋር ተደምሮ በትንንሽ የጠፈር መንኮራኩር ልማት እና ሙከራ ልምድ። ተማሪዎቹ ባለፉት ስድስት ዓመታት ውስጥ ሳተላይቱን በመንደፍ፣ በመገንባት እና በመሞከር ከኢዜአ ባለሙያዎች ጋር ሰርተዋል።
4. ፕሮጀክቱ ምን ተፈታታኝ ሁኔታዎች አጋጥመውታል?
EIRSAT-1 የአየርላንድ የመጀመሪያዋ ሳተላይት ሆኖ መመስረት ልዩ የቁጥጥር ፈተናዎችን ለማሸነፍ በESA እና በአየርላንድ ባለስልጣናት መካከል የቅርብ ትብብርን ይጠይቃል።
5. EIRSAT-1 ለአየርላንድ ያለው ጠቀሜታ ምንድን ነው?
EIRSAT-1 አየርላንድ ወደ ህዋ ኢንደስትሪ መግባቷን የሚያመለክት ሲሆን ሀገሪቱ ለስፔስ ትምህርት እና አቅም ግንባታ ያላትን ቁርጠኝነት ያሳያል። በፕሮጀክቱ ውስጥ ለሚሳተፍ የትምህርት ቡድን ትልቅ ምዕራፍ እና ኩራት ነው።