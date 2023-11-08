የአየርላንድ የተሳካ ዝላይ ወደ መጨረሻው ድንበር

አየርላንድ ወደ ህዋ የምታደርገውን የመጀመሪያ ጉዞ በማድረግ ታሪክ ሰርታለች። ሀገሪቱ በወሩ መገባደጃ ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ የሰራችውን ሳተላይት EIRSAT-1(Educational Irish Research Satellite 1) ልታጥቅ ነው፣ ይህም ለአይሪሽ ሳይንቲስቶች ትልቅ ስኬት ነው። የ UCD ሳይንቲስቶች በዚህ የመሠረት ፕሮጀክት ላይ መሥራት ከጀመሩ ከ 2017 ጀምሮ የማስጀመሪያው ዝግጅት በሂደት ላይ ነው።
በፍቅር ቅፅል ስም 'Spudnik' ሳተላይቱ ህዋ ላይ እንደደረሰ ሶስት ሙከራዎችን ያደርጋል። ይህንን ተልዕኮ ተግባራዊ ለማድረግ የተደረገው ጥረት ለታኦሴች ሊዮ ቫራድካር የበረታ ሲሆን፥ ባለፈው አመት ከአውሮፓ የጠፈር ኤጀንሲ ጋር ለጅምር ስራውን ምቹ ለማድረግ ወሳኝ ስምምነቶችን ተፈራርሟል። “አየርላንድ ከዚህ በፊት ሳተላይት ኖሯት አታውቅም። ለቡድኑ ታታሪነት እና ለዩኒቨርሲቲው ፣ የአየርላንድ መንግስት እና የአየርላንድ ኢንዱስትሪ ድጋፍ ወደሆነው ወደዚህ የማድረስ ምዕራፍ ላይ በመድረሳችን በጣም ደስተኞች ነን” ሲሉ የ UCD የጠፈር ምርምር ማዕከል ፕሮፌሰር ሎሬይን ሀሎን ተናግረዋል ።
ቡድኑ በካሊፎርኒያ ዩኤስኤ ለሚካሄደው ወሳኝ ዝግጅት በመዘጋጀት ላይ ያለው የመጨረሻው ቆጠራ አሁን በመካሄድ ላይ ነው። EIRSAT-1፣ ከአይሪሽ የባህር ዳርቻዎች ከለቀቀ በኋላ፣ በካሊፎርኒያ ወደሚገኘው የቫንደንበርግ የጠፈር ሃይል ቤዝ ያደርሳል፣ እ.ኤ.አ. ህዳር 29 ወደ ምህዋር ወደሚጀምርበት።
የፕሮጀክቱ ወጪ 1.5 ነጥብ 1 ሚሊዮን ዩሮ የሚገመት ሲሆን፥ የአውሮፓ ህዋ ኤጀንሲ ለስራ ማስጀመሪያው የገንዘብ ድጋፍ አድርጓል። በተጨማሪም የአየርላንድ የምርምር ካውንስል፣ የሳይንስ ፋውንዴሽን አየርላንድ እና የድርጅት ዲፓርትመንት የገንዘብ ድጋፍ አድርገዋል። EIRSAT-XNUMX የተከበረው የኢኤስኤ አካዳሚ የበረራህ ሳተላይት ተነሳሽነት አካል ነው፣ ይህም ተማሪዎችን ስልጠና፣ ከስፔስ ኤክስፐርቶች ምክር እና በመላው የሳተላይት ኘሮጀክቱ ውስጥ ተግባራዊ መመሪያ ነው።
የአየርላንድ የመጀመሪያዋ ሳተላይት ወደ ህዋ መምጠቅ ለሀገሪቱ የሳይንስ ማህበረሰብ ትልቅ ምእራፍ ሲሆን የጠፈር ምርምርን እና ምርምርን ወደ ላቀ ደረጃ ለማድረስ ያለውን ቁርጠኝነት ያሳያል። አየርላንድ ወደ መጨረሻው ድንበር በመግባት በጠፈር ውድድር ላይ መኖሯን በፅኑ አቋቁማ ለአገሪቱ አዲስ የዕድሎች ዘመን አበሰረች።
በየጥ
የአየርላንድ የመጀመሪያዋ ሳተላይት ስም ማን ይባላል?
የአየርላንድ የመጀመሪያዋ ሳተላይት EIRSAT-1 (የትምህርት አይሪሽ ሪሰርች ሳተላይት 1) ትባላለች፣ በፕሮጀክት ቡድኑ በፍቅር 'ስፑድኒክ' በመባል ይታወቃል።
ለሳተላይት ምጥቀት የገንዘብ ድጋፍ ያደረገው ማነው?
የአውሮፓ ጠፈር ኤጀንሲ ለሳተላይት ምጥቀት የገንዘብ ድጋፍ የሰጠ ሲሆን የአየርላንድ የምርምር ካውንስል፣ የሳይንስ ፋውንዴሽን አየርላንድ እና የኢንተርፕራይዝ ዲፓርትመንት የገንዘብ ድጋፍ አድርገዋል።
ሳተላይቱ በጠፈር ውስጥ ምን ዓይነት ሙከራዎችን ያደርጋል?
የእነዚህ ሙከራዎች ልዩ ዝርዝሮች ባይገለጡም EIRSAT-1 በጠፈር ውስጥ ሶስት ሙከራዎችን ለማድረግ ቀጠሮ ተይዞለታል።
EIRSAT-1 የየትኛው ተነሳሽነት አካል ነው?
EIRSAT-1 የESA Academy's Fly Your Satellite ተነሳሽነት አካል ነው፣ አላማውም በዩኒቨርሲቲ ደረጃ ያሉ ተማሪዎች በፕሮፌሽናል ሳተላይት ፕሮጀክት ውስጥ ስልጠና፣ መካሪ እና የተግባር ልምድን ለመስጠት ነው።