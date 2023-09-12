የጎደሉ የሕዋስ ዓይነቶችን እና የጂን አገላለጽ መልሶ ለማግኘት የ scRNA-Seq ውሂብ የተመቻቸ ትንተና

በዩኪ ኦካ የካልቴክ ላብራቶሪ እና በቴክሳስ ደቡብ ምዕራባዊ ሜዲካል ሴንተር የሚገኘው የአላን-ኸርማን ፑል ላብራቶሪ መካከል በመተባበር ተመራማሪዎች ለነጠላ ሴል አር ኤን ኤ ሴኬቲንግ (scRNA-seq) መረጃ የተመቻቸ የትንታኔ ዘዴ ፈጥረዋል። ይህ ዘዴ የጠፉ የሕዋስ ዓይነቶችን እና በመተንተን ወቅት በተለምዶ የሚጣሉ የጂን አገላለጽ መረጃዎችን መልሶ ለማግኘት ያለመ ነው። በኔቸር ዘዴዎች መጽሔት ላይ የታተመው ጥናቱ የ SRNA-seq የጎደሉ የሕዋስ ዓይነቶች እና ሊኖሩ ስለሚገባቸው የጂን አገላለጽ ጉዳዮችን ይመለከታል።
የተለያዩ የሰውነት ተግባራትን ለመረዳት እና በሽታዎችን ለማጥናት የተለያዩ የሕዋስ ዓይነቶችን መለየት ወሳኝ ነው። ለምሳሌ፣ ተመራማሪዎች እንደ ፓርኪንሰንስ ካሉ በሽታዎች ጋር የተያያዙ የሕዋስ ዓይነቶችን እየፈለጉ ነው። በእንደዚህ ዓይነት ሂደቶች ውስጥ የተካተቱትን የሕዋስ ዓይነቶችን በትክክል መለየት አስፈላጊ ነው.
የምርምር ቡድኑ በመተንተን ሂደት ውስጥ አንድ ቁልፍ እርምጃ በማመቻቸት አሁን ያለውን የ scRNA-seq መረጃ ትንተና አሻሽሏል። ይህ ማመቻቸት ለግለሰብ የውሂብ ስብስቦች በመቶዎች ወይም በሺዎች የሚቆጠሩ ጂኖችን ለመለየት ያስችላል። የ SRNA-seq ትንታኔን የበለጠ ሚስጥራዊነት ያለው እና ሁሉን አቀፍ በማድረግ ተመራማሪዎች በሴሎች ውስጥ ስለሚፈጠሩ የበለጸጉ እና ውስብስብ ባዮሎጂካል ሂደቶች ያላቸውን ግንዛቤ ማሳደግ ይችላሉ።
የጂን አገላለጽ የሴሉላር ተግባራት መሠረታዊ ገጽታ ነው. ሴሎች አንድ ዓይነት የዘረመል ንድፍ ሲጋሩ፣ በማንኛውም ጊዜ በተወሰነ ሕዋስ ውስጥ የጂኖች ንዑስ ክፍል ብቻ ይገለጻል። ይህ የጂን አገላለጽ ልዩነት የተለያዩ የሕዋስ ዓይነቶችን ይፈጥራል። በተመሳሳዩ ሁኔታ መጻሕፍት በተለያዩ ክፍሎች የተከፋፈሉበትን ቤተ መጻሕፍት አስቡት። አውሮፕላን ለመስራት፣ በአቪዬሽን እና በሜካኒክስ ላይ ያሉ መጽሃፎችን ብቻ ነው የሚመለከቱት። በተመሳሳይም ሴሎች ሙሉውን የጂኖች "ቤተ-መጽሐፍት" ይይዛሉ, ነገር ግን ከልዩ ተግባራቸው ጋር ተያያዥነት ያላቸው ጂኖች ብቻ ይንቀሳቀሳሉ.
scRNA-seq በሴሎች ውስጥ የተገለጸውን የዘረመል መረጃን በመለጠፍ የሕዋስ ዓይነቶችን ለመለየት የሚያስችል ኃይለኛ ዘዴ ነው። ነገር ግን፣ የተገለጹ ጂኖችን የሚወክሉ የተወሰኑ የአር ኤን ኤ ቅደም ተከተል መረጃዎች ብዙውን ጊዜ ከጂን አገላለጽ ግምቶች ተገለሉ። ጥናቱ እንደሚያሳየው ይህ የሆነው በማጣቀሻ ትራንስክሪፕት ውስጥ ባሉ ጉዳዮች ነው, ይህም ተመራማሪዎች ተከታታይ መረጃዎችን ለመቅረጽ ይጠቀማሉ. የትራንስክሪፕቱ ማብራሪያ ደካማ ከሆነ ወይም በጂን ግልባጮች መካከል መደራረብ ካለ በሺዎች የሚቆጠሩ ጂኖችን መለየት ሊታገድ ይችላል።
ይህ ለ ‹sRNA-seq› መረጃ የተመቻቸ የትንታኔ ቴክኒክ የጎደሉትን የሕዋስ ዓይነቶችን እና የጂን አገላለጽ መረጃን ሴሉላር ሂደቶችን ለመረዳት እና በሽታዎችን ለማጥናት አስፈላጊ የሆነውን የማግኘት አቅም አለው። የ sRNA-seq ትንታኔን ስሜታዊነት እና አጠቃላይነት በማሻሻል ተመራማሪዎች ስለ ሴል ዓይነቶች እና ተግባሮቻቸው ልዩነት እና ውስብስብነት ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ማግኘት ይችላሉ።
ምንጮች:
የጠፉ ጂኖች እና ተከታታይ የንባብ ምዝገባ በነጠላ ሴል አር ኤን ኤ ሴክ ሙከራዎች። ክሬዲት፡ የተፈጥሮ ዘዴዎች (2023)። DOI፡ 10.1038/s41592-023-02003-ወ