Blazars: የከፍተኛ-ኢነርጂ ኒውትሪኖስ ሚስጥሮችን መፍታት

ኳሳርስ በመባል የሚታወቀው ንቁ የጋላክሲክ ኒውክሊየስ ዓይነት የሆነው Blazars ተመራማሪዎችን በአስደናቂው የጋማ ሬይ ፍንዳታ ለዓመታት ሲማርካቸው ቆይተዋል። አሁን፣ አንድ ዓለም አቀፍ የምርምር ቡድን በእነዚህ የእሳት ቃጠሎዎች እና ከፍተኛ ኃይል ባለው የኒውትሪኖ ልቀቶች መካከል ያለውን ግንኙነት ለማብራራት አጠቃላይ ስታቲስቲካዊ ትንታኔ አድርጓል። በጃፓን በሺባራ የቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት የኤሌክትሮኒክስ ኢንፎርሜሽን ሲስተምስ ዲፓርትመንት በፕሮፌሰር ኬንጂ ዮሺዳ የተመራው የቡድኑ ግኝቶች በብላዛር እና በኒውትሪኖ ፍሰት መካከል ስላለው ውስብስብ ግንኙነት አስገራሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣሉ።
Blazars በቀጥታ ወደ ምድር የሚፈነጥቁትን ፍንዳታ የማስለቀቅ ልዩ ችሎታቸው ከሌሎች የኳሳር ዝርያዎች ተለይተው ይታወቃሉ። እነዚህ ፈንጂዎች ከፍተኛ ኃይል ያላቸውን የጠፈር ጨረሮች ይለቀቃሉ፣ ከእነዚህ ጋላክሲዎች እምብርት ወደ ሰፊ ርቀት በሚጓዙ ጄቶች ውስጥ የሚንቀሳቀሱ ናቸው። በእነዚህ የጠፈር ጨረሮች ውስጥ፣ ከፎቶኖች ጋር ያለው መስተጋብር ኒውትሪኖስ የሚባሉ የሱባቶሚክ ቅንጣቶችን ይፈጥራል።
የሳይንስ ሊቃውንት የጋማ ሬይ ፍላጀሮች ከሰማይ ላይ ኒውትሪኖዎችን ከመለየት ጋር በቅርበት የተሳሰሩ ናቸው ብለው ያምናሉ። ይህ ቲዎሪ እ.ኤ.አ. በ 2017 ድጋፍ አግኝቷል "አይስኩብ" በመባል የሚታወቀው የደቡብ ዋልታ ኒውትሪኖ ማወቂያ ከፍተኛ ኃይል ያለው የኒውትሪኖ ክስተት በጊዜ እና በቦታ ውስጥ TXS 0506+056 ከተባለው የብላዛር ፍላይ ጋር የተገናኘ። ይህ ግኝት የብላዛር ህዝብ በነበልባል ወቅት ከፍተኛ ሃይል ያለው ኒውትሪኖስ የማምረት እድልን ከፍቷል። ሆኖም፣ በብላዛር ነበልባል እንቅስቃሴ እና በኒውትሪኖ ልቀት መካከል ያለው ትክክለኛ ግንኙነት ተጨማሪ ማሰስ የሚያስፈልገው እንቆቅልሽ ነው።
ባደረጉት ጥናት የአለም አቀፍ የምርምር ቡድን በአጠቃላይ 145 blazars መርምሯል. ከእነዚህ ውስጥ 144ቱ ከፋርሚ ትልቅ ቦታ ቴሌስኮፕ ክትትል ምንጭ ዝርዝር የተውጣጡ ሲሆኑ ታዋቂውን blazar TXS 0506+056 ጨምሮ። የጋማ ሬይ ፍላይዎች ለኒውትሪኖ ልቀቶች ያላቸውን አስተዋፅዖ ለመረዳት፣ ተመራማሪዎቹ በየሳምንቱ የታጠቁ የብርሃን ኩርባዎችን ሠሩ፣ ይህም የእያንዳንዱን ባዛር አማካኝ የጋማ ሬይ ፍሰትን ይወክላል። የBayesian ስልተ ቀመርን በመቅጠር የፍላር ዑደቱን (አንድ ባላዛር በተቃጠለ ሁኔታ ውስጥ የሚያሳልፈውን ጊዜ መቶኛ) እና ለእያንዳንዱ ባዛር የሚዛመደውን የኃይል ክፍልፋይ ወስነዋል።
በትናትናቸው፣ ቡድኑ ግልጽ የሆነ አዝማሚያ አግኝቷል፡ ዝቅተኛ የፍላር ዑደቶች እና የኢነርጂ ክፍልፋዮች በናሙናያቸው ውስጥ በብዛት የተስፋፉ ነበሩ። እነዚህ መመዘኛዎች በመካከላቸው ጠንካራ ግንኙነትን በማሳየት ኃይል ህግን የሚመስሉ ስርጭቶችን አሳይተዋል። በተጨማሪም ተመራማሪዎቹ በተለያዩ የብላዛር ዓይነቶች መካከል በፍላር ግዴታ ዑደቶች ላይ ከፍተኛ ልዩነት እንዳላቸው ለይተው አውቀዋል።
በተለይም ቡድኑ የኒውትሪኖን እና የጋማ-ሬይ ብርሃኖችን የሚያገናዝብ የመለኪያ ግንኙነትን በመጠቀም የእያንዳንዱን ጋማ-ሬይ ፍላይ የኒውትሪኖ ኢነርጂ ፍሰት ገምግሟል። ተመራማሪዎቹ የእነርሱን ትንበያ ከ IceCube ጊዜ ጋር ከተዋሃደ የስሜታዊነት ስሜት ጋር በማነፃፀር ፣ተመራማሪዎቹ የእሳተ ገሞራ ፍሰትን ወደ isotropic diffuse neutrino flux የሚያበረክቱትን ከፍተኛ ገደቦችን ማቋቋም ችለዋል።
የሥራቸውን አስፈላጊነት በማጉላት ፕሮፌሰር ዮሺዳ የአስትሮፊዚካል ኒውትሪኖዎችን አመጣጥ በተመለከተ ሳይንሳዊ እውቀቶችን የማሳደግ አቅሙን አጽንኦት ሰጥተዋል። ተጨማሪ ምልከታ እና ዘዴያቸውን በመተግበር ተመራማሪዎች በብላዛር ዙሪያ ያሉትን ሚስጥሮች እና ከፍተኛ ኃይል ያለው ኒውትሪኖስን በማምረት ረገድ ያላቸውን ሚና ለመግለጥ ተስፋ ያደርጋሉ።
ተዘውትረው የሚጠየቁ ጥያቄዎች
ጥ: blazars ምንድን ናቸው?
Blazars ኳሳርስ በመባል የሚታወቁ ንቁ የጋላክሲክ ኒውክላይ ዓይነቶች ናቸው። የሚለየው ወደ ምድር የሚያመሩ የእሳት ቃጠሎዎችን የማስወጣት ችሎታቸው ነው።
ጥ፡ ኒውትሪኖስ ምንድን ናቸው?
Neutrinos ምንም የኤሌክትሪክ ኃይል የሌላቸው እና ከቁስ ጋር ደካማ ግንኙነት የሌላቸው የሱባቶሚክ ቅንጣቶች ናቸው. እንደ ብላዛር ፍላሬስ ባሉ ከፍተኛ ኃይል ባላቸው የስነ ከዋክብት ክስተቶች ውስጥ በኮስሚክ ሬይ መስተጋብር ሊፈጠሩ ይችላሉ።
ጥ፡- ጋማ ሬይ ከብላዛር የሚነሳው ከፍተኛ ኃይል ካለው ኒውትሪኖስ ጋር የተገናኘው እንዴት ነው?
የሳይንስ ሊቃውንት የጋማ-ሬይ ፍንዳታ ከላዛር ከፍተኛ ኃይል ያለው ኒውትሪኖን በሰማይ ላይ ለመለየት ዋና ዋና ክስተቶች ሊሆኑ እንደሚችሉ ያምናሉ። በ IceCube የተገኘ ከፍተኛ ኃይል ያለው የኒውትሪኖ ክስተት ጊዜ እና አቀማመጥ ከባዛር ነበልባል ጋር ተስተካክሏል፣ ይህም በሁለቱ ክስተቶች መካከል ያለውን ትስስር ያሳያል።
ጥ፡ የምርምር ቡድኑ ምን አገኘ?
የምርምር ቡድኑ ዝቅተኛ የፍላሬ ዑደቶች እና የኢነርጂ ክፍልፋዮች ያላቸው ባዛሮች በናሙናያቸው ውስጥ በብዛት እንደነበሩ አረጋግጧል። በተጨማሪም በተለያዩ የብላዛር ዓይነቶች መካከል በፍላር ግዴታ ዑደቶች ላይ ከፍተኛ ልዩነት ለይተዋል። በተጨማሪም፣ ለአይዞሮፒክ ስርጭት ኒውትሪኖ ፍሰት ፍላሬስ በሚያበረክቱት አስተዋፅኦ ላይ ከፍተኛ ገደቦችን አቋቁመዋል።
(ምንጭ፡ ዘ አስትሮፊዚካል ጆርናል)