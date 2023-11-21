በዝንቦች እና በትሎች ውስጥ ረጅም ዕድሜ እና የጤና ቆይታ ላይ የወላጅ ዕድሜ ያለውን ተፅእኖ ማሰስ

በቅርብ ጊዜ በመጽሔቱ ላይ የታተመ እጅግ አስደናቂ ጥናት በወላጆች ዕድሜ እና በሁለት ሞዴል ፍጥረታት የሕይወት ዘመን እና የጤና ቆይታ መካከል ያለውን ግንኙነት ያሳያል-የፍራፍሬ ዝንብ ዶሮሶፊላ ሜላኖጋስተር እና ኔማቶድ ካኢኖርሃብዲቲስ elegans።
ያለፉት ጥናቶች የወላጅነት እድሜ በተለያዩ ባዮሎጂካል መለኪያዎች ማለትም እንደ መራባት፣ የህይወት ዘመን እና አጠቃላይ ጤና ላይ ያለውን ተጽእኖ ለማወቅ ሞክረዋል። ነገር ግን፣ እነዚህ ምርመራዎች ብዙ ጊዜ በዘር መካከል ባሉ ልዩነቶች እና መጠነኛ የውጤት መጠኖች ምክንያት የማያዳግም ውጤት አስገኝተዋል።
በተመራማሪዎች የሚመራው ካሚል ሌንዚ፣ አሌክሲስ ፒያት፣ ፓስካል ሽሊች፣ ጁዲት ዱካው፣ ዣን ክላውድ ብሬግሊያኖ፣ ሁጎ አጊላኒዩ እና አን ላውረንኮን ከIM Projet፣ Caduceum፣ INRAE፣ IBDM፣ Instituto Serrapilheira እና Universite Claude በርናርድ-ሊዮን ጨምሮ ከተከበሩ ተቋማት ይህ አዲስ ጥናት የወላጆች ዕድሜ በልጁ ዕድሜ ላይ የሚያሳድሩትን ሞለኪውላዊ ዘዴዎች ላይ ብርሃን ለማብራት ሞክሯል።
ተመራማሪዎቹ የሁለቱም ድሮስፊላ ሜላኖጋስተር እና የካይኖራቢቲስ ኢሌጋንስ የዘረመል ኢሶጅኒክ መስመሮችን በጥልቀት ተንትነዋል። የወጣት እና የአዛውንት ወላጆችን ዘር በማነፃፀር አንድ አስደናቂ ዘይቤ አግኝተዋል፡ ተከታታይ ትውልዶች በዕድሜ የገፉ ወላጆች በሁለቱም ዝርያዎች ውስጥ ላሉ ዘሮች በጣም አጭር የህይወት ዘመን አስከትለዋል።
በአስደናቂ ሁኔታ፣ ቡድኑ በዕድሜ የገፉ የወላጆች ዕድሜ በእድሜ እና በጤና ጊዜ ላይ የሚያሳድሩት አሉታዊ ተፅእኖ ሊቀለበስ እንደሚችል ተገንዝቧል። በቀላሉ ወደ አንድ ትውልድ ወጣት ወላጆች ብቻ መቀየር የዝርያውን ረጅም ዕድሜ እና አጠቃላይ ጤና በሚያስደንቅ ሁኔታ አሻሽሏል።
እነዚህ ግኝቶች የተራቀቁ የወላጅነት ዕድሜ በልጁ ዕድሜ እና ጤና ላይ የሚያስከትለውን ጎጂ ተጽዕኖ የሚያስተካክል ጠቃሚ ጄኔቲክ ያልሆነ ዘዴ መኖሩን ይጠቁማሉ።
ጥናቱ በወላጆች ዕድሜ መካከል ያለውን የተወሳሰበ ግንኙነት እና የወደፊት ትውልዶችን የረጅም ጊዜ የጤና ውጤቶችን ለመረዳት አዲስ የምርምር መንገዶችን ይከፍታል። ሳይንቲስቶች በስራ ላይ ያሉትን ሞለኪውላዊ ሂደቶችን በመለየት ከትላልቅ የወላጅነት እድሜ ጋር ተያይዘው የሚመጡትን አሉታዊ ተፅእኖዎች ሊቀንስ የሚችል ጣልቃ-ገብነት መለየት ይችሉ ይሆናል።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
ጥ: የወላጅነት ዕድሜ ለምን አስፈላጊ ነው?
መ፡ የወላጅነት እድሜ በዘሩ ላይ የተለያዩ ተጽእኖዎች ሊኖረው ይችላል፣ የህይወት ዘመን እና አጠቃላይ ጤና። በዕድሜ የገፉ የወላጅነት እድሜ ለአንዳንድ የጄኔቲክ በሽታዎች የመጋለጥ እድላቸው እና በአንዳንድ ዝርያዎች አጭር የህይወት ዘመን ጋር ተያይዟል.
ጥ፡ በዚህ ጥናት ውስጥ ምን ዓይነት ፍጥረታት ተምረዋል?
መ: ተመራማሪዎቹ በሁለት ሞዴል ፍጥረታት ላይ ያተኮሩ ናቸው-የፍራፍሬ ዝንብ Drosophila melanogaster እና nematode Caenorhabdit elegans።
ጥ: ጥናቱ በዕድሜ የገፉ የወላጅነት ዕድሜ ቢኖራቸውም ምንም አዎንታዊ ውጤት አግኝቷል?
መልስ፡- አዎ ጥናቱ ወደ አንድ ትውልድ ታናሽ ወላጆች ብቻ መቀየር የልጆቹን ረጅም እድሜ እና አጠቃላይ ጤና እንደሚያሻሽል አረጋግጧል።
ጥ: የጄኔቲክ isogenic መስመሮች ምንድን ናቸው?
መ: የጄኔቲክ isogenic መስመሮች የተወሰኑ ቀድሞ ከተወሰኑ ልዩነቶች በስተቀር በዘረመል ተመሳሳይ የሆኑትን ፍጥረታት ህዝቦች ያመለክታሉ። ይህ ተመራማሪዎች የተወሰኑ የጄኔቲክ ልዩነቶች በተለያዩ ባህሪያት ላይ ያላቸውን ተፅእኖ እንዲያጠኑ ያስችላቸዋል።
ጥ፡ የዚህ ጥናት አንድምታ ምንድን ነው?
መ፡ ይህ ጥናት የላቁ የወላጅነት እድሜ በልጁ እድሜ እና ጤና ላይ የሚያስከትለውን አሉታዊ ተጽእኖ ለመከላከል የሚያስችሉ ከዘረመል ውጪ የሆኑ ዘዴዎች ሊኖሩ እንደሚችሉ ይጠቁማል። የተካተቱትን ሞለኪውላዊ ሂደቶች ለመፍታት እና ሊሆኑ የሚችሉ ጣልቃገብነቶችን ለመመርመር ተጨማሪ ምርምር ያስፈልጋል።