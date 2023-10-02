የዲ ኤን ኤ ሜቲሊሽን በመጠቀም የእርጅና ለውጦችን ማጋለጥ

እርጅና የሰውነት አካልን ተግባር ቀስ በቀስ እያሽቆለቆለ በመሄዱ ለተለያዩ በሽታዎች ተጋላጭነትን የሚያስከትል ተፈጥሯዊ ሂደት ነው። የእርጅና ውጤቶችን ልንመለከት እና ሊሰማን ብንችልም, ጥናቶች እንደሚያሳዩት በሞለኪውላር ደረጃም ይከሰታል. እንደ ዲኤንኤ ሜቲላይሽን፣ ሂስቶን ማሻሻያ እና ኮድ የማይሰጡ አር ኤን ኤዎች ያሉ ኤፒጄኔቲክ ማሻሻያዎች በእርጅና ሂደት ውስጥ ትልቅ ሚና ይጫወታሉ።
በረጅም ዕድሜ ቴክኖሎጂ መስክ ሳይንቲስቶች የግለሰቦችን ፣ የአካል ክፍሎችን እና ሴሎችን ባዮሎጂያዊ ዕድሜ ለመተንበይ ሜቲሌሽን ላይ የተመሠረተ ባዮማርከርን የሚጠቀሙ የዲ ኤን ኤ ኤፒጄኔቲክ ሰዓቶችን ፈጥረዋል። እነዚህ ሰዓቶች እነዚህን ትንበያዎች ለማድረግ በCpGs (በሜቲላይት ሊደረጉ በሚችሉ የኑክሊዮታይድ ቅደም ተከተሎች) እና በሒሳብ ስልተ ቀመሮች ላይ ይመረኮዛሉ። ነገር ግን፣ አሁን ያሉት ሰዓቶች የዲኤንኤውን ትንሽ ክፍልፋይ ብቻ ይመረምራሉ እና ስለ ዲኤንኤ ሜቲላይሽን በእርጅና ወቅት ስላለው አጠቃላይ ለውጦች የተወሰነ መረጃ ይሰጣሉ [1]።
በቅርብ ጊዜ በ Aging Cell የታተመ ጥናት እነዚህን ገደቦች በሙሉ ጂኖም ቢሰልፋይት ቅደም ተከተል በመጠቀም ለመቅረፍ ዓላማ ያደረገ ሲሆን ይህ ዘዴ በጠቅላላው ጂኖም ውስጥ ስለ ዲ ኤን ኤ ሜቲሊየሽን አጠቃላይ ትንታኔ እንዲኖር ያስችላል። ተመራማሪዎቹ ሁለት የተለያዩ የሕዋስ ዓይነቶችን ሞኖይተስ እና የጡንቻ ሴሎችን ተንትነዋል፣ እነዚህም ከሴል ሽግግር ጋር ተቃራኒ ግንኙነት አላቸው። ሞኖይተስ አጭር እድሜ እና ለውጥ በፍጥነት ሲኖረው የጡንቻ ሴሎች ደግሞ ረዘም ላለ ጊዜ ይኖራሉ።
ጥናቱ 6,780 ከእርጅና ጋር የተገናኙ ልዩ ልዩ ሚቲኤላይት ሲፒጂ በጡንቻ ሴሎች ውስጥ እና 29,492 በሞኖሳይትስ ውስጥ ለይቷል። አብዛኛዎቹ ከእድሜ ጋር የተገናኙ የሲፒጂ ሳይቶች በሁለቱም የሴል ዓይነቶች በጂኖች ውስጥ ተገኝተዋል። የመንገዶች ትንተና እንደሚያሳየው ከእርጅና ጋር የተያያዘው ሜቲላይዜሽን እንደ ኖትች፣ ROBO፣ MECP2 እና RUNX ባሉ ሞኖይተስ እና የጡንቻ ህዋሶች ላይ ተጽዕኖ ያሳድራል። በተጨማሪም ፣ በእርጅና ሂደት ውስጥ የነርቭ ነርቭ መንገዶችም ተስተውለዋል [2]።
ተመራማሪዎቹ በተጨማሪ በጡንቻ ሕዋስ ውስጥ ያለው የሜቲላይዜሽን ለውጦች በ 52 እና 62 ዓመታት ውስጥ ከፍተኛ ደረጃ ላይ እንደደረሱ ተመልክተዋል, በሞኖይተስ ውስጥ ግን, ከፍተኛው ዕድሜ ከ 33 እስከ 37-42 ይደርሳል. በሁለቱም የሕዋስ ዓይነቶች ውስጥ ከእርጅና ጋር የተገናኙ ልዩ ልዩ ሚቲየልድ ክልሎችን ለይተው ያውቃሉ፣ ይህም ከእድሜ ጋር ተዛማጅነት ያላቸው የሜቲሌሽን ለውጦች የተከሰቱባቸውን ጂኖሚክ ክልሎች በማጉላት [2]።
ጥናቱ ከእርጅና ጋር የተያያዙ አንዳንድ ባዮሎጂካል ሞጁሎችን ከመጠን በላይ ውክልና አሳይቷል. በጡንቻ ሴሎች ውስጥ፣ እነዚህ ሞጁሎች የ cAMP-መካከለኛ ምልክት፣ የፕሮቲን ትርጉም እና የጡንቻ መኮማተርን ያጠቃልላሉ፣ በሞኖይተስ ውስጥ ግን ፋጎሳይትስ፣ ኑክሊዮታይድ ሜታቦሊዝምን፣ የዲ ኤን ኤ ኮንፎርሜሽን ደንብን፣ የሕዋስ ፍልሰትን እና የሴል ሴል ማጣበቅን ያካትታሉ። እነዚህ ግኝቶች ከእርጅና ጋር በተያያዙ የዲኤንኤ ሜቲሊየሽን ለውጦች ላይ ተጽእኖ ስላላቸው መንገዶች እና ሂደቶች ጠቃሚ ግንዛቤን ይሰጣሉ [2].
ይህ ምርምር በእርጅና ወቅት በሚከሰቱ ኤፒጄኔቲክ ለውጦች ላይ ብርሃን ቢፈጥርም, ገና በመጀመሪያ ደረጃ ላይ ነው. በማይክሮአራራይ ላይ የተመሰረተ ሜቲላይዜሽን ትንተና ላይ ተመርኩዘው ከአሁኑ የእርጅና ሰዓቶች እንደ አማራጭ አቅሙን ለማሳደግ ተጨማሪ ልማት አስፈላጊ ነው። ቢሆንም፣ ይህ ጥናት በኤፒጂኖም እና በእርጅና ሂደቶች መካከል ያለውን ውስብስብ መስተጋብር ለመረዳት ጠቃሚ እርምጃን ይወክላል [1][2]።
ምንጮች:
[1] ሂንዳዊ - "በእርጅና እና በበሽታ ላይ የሚኖራቸው ተፅዕኖ" [2] የእርጅና ሕዋስ - "ከጂኖም ሰፊ እርጅና ጋር የተገናኘ ሜቲሎሚ ፊርማ ለሰው ልጅ ቲሹ ዓይነቶች የዘመን ቅደም ተከተል ዕድሜ በሲፒጂ ደሴት ሜቲሊየሽን ሃይፖሜቲላይዜሽን ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ያሳድራል በጡንቻ ውስጥ"