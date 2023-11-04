የሂዩስተን ገላጭ ማሽኖች ለታሪካዊ የጨረቃ ማረፊያ ይዘጋጃሉ።

በሂዩስተን ላይ የተመሰረተ የጠፈር ማስጀመሪያ ኢንቱቲቭ ማሽኖች በ1 መጀመሪያ ላይ ለጀመረው በከፍተኛ ጉጉት ለሚጠበቀው IM-2024 የጨረቃ ተልእኮ በዝግጅት ላይ ነው። የዚህ ተልእኮ አላማ የኖቫ-ሲ ላንደርን በደቡብ አቅራቢያ በሚገኘው በማላፐርት ሀ ገደል ላይ ማስቀመጥ ነው። የጨረቃ ምሰሶ፣ የኩባንያው የመጀመሪያ ሙከራ የጨረቃ ማረፊያ እንደ NASA's Commercial Lunar Payload Services (CLPS) ተነሳሽነት አካል ነው።
መጀመሪያ ለኖቬምበር 2023 መርሐግብር ተይዞለት፣ የIM-1 ተልዕኮ መነሳት በቴክኒክ እና ሎጂስቲክስ ችግሮች ምክንያት ወደ ኋላ መግፋት ነበረበት። ሆኖም ቡድኑ ታሪክ ለመስራት ሲዘጋጅ መቆየቱ ጠቃሚ ይሆናል። የማስጀመሪያ መስኮቱ አሁን ከጃንዋሪ 12፣ 2024 ጀምሮ ከSpaceX ጋር ለብዙ ቀናት ተቀናብሯል።
የኖቫ-ሲ ላንደር፣ የከባድ መኪና መጠን ያለው ባለ ስድስት ጎን ሲሊንደር፣ አስደናቂ የምህንድስና ስራ ነው። ቁመቱ 4.0 ሜትር እና 1.57 ሜትር ስፋት ያለው ለመረጋጋት ስድስት ማረፊያ እግሮች ያሉት ላንደር በግምት ሁለት ቶን ይመዝናል እና እስከ 100 ኪሎ ግራም ሸክም ወደ ጨረቃ ወለል መሸከም ይችላል.
ስለ መጪው ጅምር ሲናገሩ ፣የመስራች ፣ፕሬዝዳንት እና የኢንቱቲቭ ማሽኖች ዋና ስራ አስፈፃሚ ስቲቭ አልቴሙስ የኩባንያውን ደስታ ገልፀው የጨረቃ ተልእኮዎችን ተግዳሮቶች አምነዋል። ፈር ቀዳጅ የጨረቃ ፍለጋ አካል ሆኖ የጊዜ ሰሌዳው ላይ ማስተካከያዎች እንደሚጠበቁ ገልፀው ለመብረር አስፈላጊ የሆኑ ማረጋገጫዎችን የማግኘትን አስፈላጊነትም አፅንዖት ሰጥተዋል።
የ IM-1 ተልዕኮ ሌዘር Retro-Reflector Array (LRA)፣ Navigation Doppler Lidar for Precise Velocity and Range Sensing (NDL)፣ Lunar Node 1 Navigation Demonstrator (LN-1)፣ ስቴሪዮ ካሜራዎችን ጨምሮ የተለያዩ ሳይንሳዊ ጭነቶችን ይይዛል። ለጨረቃ ፕላም-ሰርፌስ ጥናቶች (SCALPSS) እና የሬዲዮ ሞገድ ምልከታ በጨረቃ ወለል ላይ በፎቶ ኤሌክትሮን ሽፋን (ROLSES)።
እነዚህን ሸክሞች ወደ ጨረቃ ደቡብ ዋልታ በማድረስ ጉልህ የውሃ ሀብቶች ተለይተው የሚታወቁት ኢንቱቲቭ ማሽኖች እና ናሳ ጨረቃን ለመመርመር እና ለወደፊት የሰው ልጅ ተልዕኮዎች ዝግጅት የበኩላቸውን አስተዋፅኦ ያደርጋሉ። ይህ ተልእኮ ከ3 በፊት ሊካሄድ ለታቀደው ለአርጤምስ 2025 መንገዱን ጠርጓል።
ለአይኤም-1 ተልዕኮ ከስፔስ ኤክስ ጋር ያለው ትብብር የሚታወቅ ማሽኖች የንግድ ኢንተርፕራይዞች የጠፈር ፍለጋን በማሳደግ ሚና እያደገ መሆኑን ያሳያል። የናሳ የአርጤምስ ፕሮግራም እየገፋ ሲሄድ፣ እንደ በቅርብ ጊዜ ያልተሰራው የአርጤምስ 1 ተልዕኮ እና የመጪው የአርጤምስ 2 ጨረቃ ምህዋር በመሳሰሉት ክንዋኔዎች፣ የናሳ እና አጋሮቹ የጋራ ጥረት የሰው ልጅ በጨረቃ ላይ መገኘት እውን የሚሆንበት ወደፊት እንዲመጣ አስተዋጽኦ አድርጓል።
በየጥ
1. የ IM-1 የጨረቃ ተልዕኮ ምንድን ነው?
የ IM-1 የጨረቃ ተልእኮ የኖቫ-ሲ ላንደርን ወደ ደቡብ የጨረቃ ምሰሶ ለማድረስ በኢንቱቲቭ ማሽኖች በሂዩስተን ላይ የተመሰረተ የጠፈር ጅምር ተነሳሽነት ነው። የ NASA የንግድ የጨረቃ ክፍያ አገልግሎት (CLPS) ተነሳሽነት አካል ሆኖ የኩባንያው የመጀመሪያ የጨረቃ ማረፊያ ሙከራ ነው።
2. የ IM-1 ተልዕኮ መጀመር መቼ ነው?
የIM-1 ተልዕኮ በአሁኑ ጊዜ ከጥር 12፣ 2024 ጀምሮ ከ SpaceX ጋር ለብዙ ቀናት የማስጀመሪያ መስኮት ኢላማ ተደርጓል።
3. የኖቫ-ሲ ላንደር ዓላማ ምንድን ነው?
የኖቫ-ሲ ላንደር በጨረቃ ደቡብ ዋልታ አቅራቢያ በሚገኘው በማላፐርት ኤ ቋጥኝ ላይ ሳይንሳዊ ሸክሞችን ለማስቀመጥ ያለመ ነው። እነዚህ ጭነቶች የናሳን ጨረቃን የማሰስ እና ለወደፊት የሰው ልጅ ተልእኮዎች የመዘጋጀት ግቦችን ይደግፋሉ።
4. በ IM-1 ተልእኮ ምን ዓይነት ሳይንሳዊ ጭነቶች ይሸከማሉ?
የ IM-1 ተልዕኮ ሌዘር Retro-Reflector Array (LRA)፣ Navigation Doppler Lidar for Precise Velocity እና Range Sensing (NDL)፣ Lunar Node 1 Navigation Demonstrator (LN-1)፣ የጨረቃ ስቴሪዮ ካሜራዎችን ጨምሮ በርካታ ሳይንሳዊ ጭነቶችን ይይዛል። የፕሉም-ገጽታ ጥናቶች (SCALPSS) እና የሬዲዮ ሞገድ ምልከታ በጨረቃ ወለል ላይ በፎቶ ኤሌክትሮን ሽፋን (ROLSES)።
5. የ IM-1 ተልእኮ ለናሳ የአርጤምስ ፕሮግራም አስተዋጽዖ የሚያደርገው እንዴት ነው?
የ IM-1 ተልእኮ የናሳ አርጤምስ ፕሮግራም አካል ነው፣ እሱም በጨረቃ ላይ ዘላቂ የሰው ልጅ መኖርን ለማቋቋም ያለመ። የውሃ ሃብቶች በብዛት ወደሚገኙበት የጨረቃ ደቡባዊ ዋልታ ሸክሞችን በማድረስ ኢንቱቲቭ ማሽኖች እና ናሳ ለወደፊት ለሚሰሩ ተልእኮዎች ፍለጋ እና ዝግጅት አስተዋፅዖ ያደርጋሉ።