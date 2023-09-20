የሌሊት ስካይ ታዛቢዎችን አስማት መልሶ ለማምጣት አዲስ ፕሮጀክት

በሥነ ፈለክ ጥናት ዓለም ውስጥ ትላልቅና ውስብስብ ቴሌስኮፖችን ከተንቀሳቃሽ እና ቀላል ቢኖክዮላሮች ጋር በመገናኘት መካከል ያለው ክርክር ሁልጊዜም የውይይት ርዕስ ሆኖ ቆይቷል። ቴሌስኮፖች የራሳቸው ቦታ ቢኖራቸውም፣ ብዙ የሥነ ፈለክ ተመራማሪዎች ባይኖክዮላር ስለ ሌሊት ሰማይ እውነተኛ እና መሳጭ እይታን እንደሚሰጥ ተገንዝበዋል። ቢኖክዮላስ የበለጠ ተንቀሳቃሽ ብቻ ሳይሆን ስለሰማዩ ለማወቅ እና ለመማር ልዩ እና አሳታፊ መንገድም ይሰጣሉ።
አናሎግ ስካይ፣ በሮበርት አሱመንዲ የተሰራ ፕሮጀክት፣ በቅርብ ጊዜ አስማት የሚባል እራስዎ ያድርጉት- ኪት አሳውቋል። ይህ ፕሮጀክት ተጠቃሚዎች የራሳቸውን የቦክስ አይነት አስትሮኖሚ ቢኖክዮላስ እንዲገነቡ በማድረግ የሰማይ ምልከታ አስማትን መልሶ ለማምጣት ያለመ ነው። ኪቱ የሌሊት ሰማይን ለመቃኘት አዲስ እና አዲስ መንገድ በማቅረብ የሁለቱም የቢኖክዮላር እና የቴሌስኮፖች ምርጥ ባህሪያትን ያጣምራል።
አስማትን መገንባት በሶስት የተለያዩ መንገዶች ሊቀርብ የሚችል ቀጥተኛ ሂደት ነው. ተጠቃሚዎች በቀረቡት ዝርዝር መግለጫዎች ላይ በመመስረት አብዛኛዎቹን ክፍሎች (ኦፕቲክስን ሳይጨምር) 3D ማተም ወይም ክፍሎቹን ከተጠቆሙ አቅራቢዎች ማዘዝ ወይም ድብልቅ አቀራረብ መውሰድ እና ሁለቱንም ዘዴዎች ማጣመር ይችላሉ። የመጨረሻው ውጤት በ1960ዎቹ ጥቅም ላይ ከዋለው የቤንች ላይኛው ፕሮጀክት Moonwatch ተመልካቾች ጋር ተመሳሳይነት ያለው የቀኝ አንግል ተመልካች ያለው የታመቀ እና ቀላል ክብደት ያለው ቢኖኩላር ቴሌስኮፕ ነው።
አስማት ለመጠቀም ቀላል ብቻ ሳይሆን በርካታ አፕሊኬሽኖችም አሉት። ለምድራዊ እይታ፣ ለወፍ እይታ እና ለብዙ ታዛቢዎችም ሊጋራ ይችላል። የዲፕተር አይን ፒክ ክፍተት በፍጥነት ማስተካከል ይቻላል, ይህም ያለማቋረጥ ከአንድ ሰው ወደ ሌላው እይታ እንዲጠፋ ያስችላል. ከዚህም በላይ ማጂክ የታመቀ እና ቀላል ክብደት እንዲኖረው ተደርጎ የተሰራ ሲሆን ይህም ፈጣን የፊት በረንዳ ክፍለ ጊዜዎችን ወይም ልጆችን በራሳቸው ለመሸከም ምቹ ያደርገዋል።
የማጂክ ኪት በማጣሪያዎች ሊሻሻል የሚችል ሲሆን ባለ 4-ሚሊዋት ሌዘር ጠቋሚን እና የታጠፈ 1x ፈላጊ እንደ ምትኬ ያካትታል። የሚመከረው ትሪፖድ ጥቅም ላይ ከዋለ ማጂክን ለመገንባት አጠቃላይ ወጪው ከ 300 ዶላር ትንሽ በላይ ከሆነ ክፍሎቹ 3D ከታተሙ ወደ $500 አካባቢ። ከፍተኛ ጥራት ያለው አስትሮኖሚካል ቢኖክዮላስ እስከ አንድ ሺህ ዶላር ሊወጣ እንደሚችል ግምት ውስጥ በማስገባት የአስማት ግንባታ ዋጋ በአንጻራዊነት ተመጣጣኝ ነው።
Analog Sky's Magic ቤተሰቦች በጋራ ፕሮጀክት ላይ እንዲሳተፉ እና ከሌሊት ሰማይ ቀላልነት እና ውበት ጋር እንደገና እንዲገናኙ እድል ይሰጣል። በስክሪን-ጊዜ በተያዘው ዘመን፣ አስማት የአጽናፈ ሰማይን ድንቅ ነገሮች በጋራ ለመደሰት መንፈስን የሚያድስ እና መሳጭ መንገድን ይሰጣል።
ምንጮች:
- አናሎግ ሰማይ (ሮበርት አሱመንዲ ፣ ዩኒቨርስ ዛሬ)