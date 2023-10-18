ሳይንቲስቶች በማርስ ላይ ትልቁ የሴይስሚክ ክስተት የቴክቶኒክ ኃይሎች ውጤት ነው ደምድመዋል።

የኒዩ አቡ ዳቢ ተመራማሪዎችን ጨምሮ የአለም አቀፍ ሳይንቲስቶች ቡድን በማርስ ላይ እስካሁን የተመዘገበውን ትልቁ የሴይስሚክ ክስተት ምንጭ ለማግኘት ያደረጉትን ፍለጋ ይፋ አድርጓል። S1222a በመባል የሚታወቀው ክስተቱ በሜይ 4፣ 2022 የተከሰተ ሲሆን መጠኑም 4.7 ነበር። መጀመሪያ ላይ ቡድኑ በሜትሮሮይድ ተጽእኖ ምክንያት ሊከሰት እንደሚችል ያምን ነበር. ነገር ግን፣ አዲስ ጉድጓድ ለመፈለግ ሰፊ ፍለጋ ካደረጉ በኋላ፣ የመሬት መንቀጥቀጡ እንቅስቃሴ በማርስ መሀል ውስጥ ባሉ ግዙፍ የቴክቶኒክ ሃይሎች ውጤት መሆኑን ወሰኑ።
ቡድኑ ከናሳ ኢንሳይት ሚሽን ሳይንቲስቶች እንዲሁም የአውሮፓ ስፔስ ኤጀንሲ፣ የቻይና ብሄራዊ የጠፈር ኤጀንሲ፣ የህንድ የጠፈር ምርምር ድርጅት እና የተባበሩት አረብ ኢምሬትስ የጠፈር ኤጀንሲን ያካተተ ነው። ይህ ለማርስ ጥናት የተልእኮዎች ትብብር በአይነቱ የመጀመሪያው ነው።
እያንዲንደ ቡዴን የየራሳቸው ሳተላይቶች በማርስ በሚዞሩበት ወቅት የተገኘ መረጃን ፈትዋሌ። ለወራት ፍለጋ ቢደረግም አዲስ ጉድጓድ አልተገኘም። በዚህ ምክንያት ቡድኑ ስለ ማርስ የመሬት መንቀጥቀጥ እንቅስቃሴ ያላቸውን ግምት እያሻሻለ ነው።
የጥናቱ መሪ ቤንጃሚን ፈርናንዶ ከኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ እና ከጆንስ ሆፕኪንስ ዩኒቨርሲቲ የ S1222a እንቆቅልሽ ለመፍታት ለተደረገው ዓለም አቀፍ ትብብር ምስጋናቸውን ገልጸዋል። ይህ ፕሮጀክት በጥልቅ የጠፈር ምርምር ላይ ወደፊት ለሚደረገው ትብብር ሞዴል ሆኖ እንደሚያገለግል ተስፋ ያደርጋል።
የኒዩ አቡ ዳቢ ለማርስ የቡድን መሪ ዲሚትራ አትሪ ስለ ማርስ ያለንን ግንዛቤ በማሳደግ ረገድ የዚህን ፕሮጀክት አስፈላጊነት አፅንዖት ሰጥተዋል። ለቀይ ፕላኔት ጥናት ከተደረጉ ሌሎች ተልእኮዎች ጋር ተባብሮ ለመስራት ትልቅ እድል መሆኑን ጠቁመዋል።
የመሬት መንቀጥቀጥ ክስተት S1222a ተልእኮው በታህሳስ 2022 ከማብቃቱ በፊት በናሳ ኢንሳይት ላንደር ለመጨረሻ ጊዜ ከተዘገበው አንዱ ነው።ከዚህ ጥናት የተገኘው እውቀት ለጨረቃ እና ታይታንን፣ የሳተርን ትልቁን ጨረቃን ጨምሮ የወደፊት ተልእኮዎችን ያሳውቃል።
InSight፣ ናሳ የማርስን የውስጥ ክፍል በጂኦፊዚክስ የማጥናት ተልዕኮ በሜይ 2018 ተጀመረ። በማርስ ላይ ባሳለፈው ጊዜ ሁሉ ኢንሳይት ከ1,300 በላይ የመሬት መንቀጥቀጥ ክስተቶችን መዝግቧል፣ አንዳንዶቹም በሜትሮሮይድ ተጽእኖ የተከሰቱ ናቸው።
ትብብሩ እንደ MAVEN፣ Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) እና ማርስ ኤክስፕረስ (MEX) ከናሳ፣ ExoMars Trace Gas Orbiter እና ማርስ ኤክስፕረስ ከአውሮፓ የጠፈር ኤጀንሲ፣ የኤሚሬትስ ማርስ ተልዕኮ (ተስፋ) የመሳሰሉ በማርስ ላይ የሚዞሩ ሌሎች ንቁ ተልእኮዎችን ያካተተ ነበር። የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ የጠፈር ኤጀንሲ እና ቲያንዌን-1 ተልዕኮ ከቻይና ብሄራዊ የጠፈር ኤጀንሲ።
ይህ የመሰረተ ልማት ፕሮጀክት ስለ ማርስ ባለን ግንዛቤ ውስጥ አንድ ትልቅ እርምጃ ወደፊት የሚያመለክት ሲሆን በጥልቅ የጠፈር ምርምር ላይ ለተጨማሪ ፍለጋ እና ትብብር መንገድ ይከፍታል።
ምንጮች:
- የናሳ ኢንሳይት ተልእኮ
- ንዩ አቡ ዳቢ