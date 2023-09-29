አለምአቀፍ የጠፈር ጣቢያ፡ በህዋ ምርምር ውስጥ ውስብስብ ትብብር

ዓለም አቀፍ የጠፈር ጣቢያ (አይኤስኤስ) የበርካታ አገሮችን እና ዓለም አቀፍ ድርጅቶችን ያካተተ የአለም አቀፍ የጠፈር ጣቢያ ፕሮግራም ውጤት ነው። እ.ኤ.አ. በ 1998 የተጀመረው አይኤስኤስ በህዋ ምርምር መስክ ውስብስብ ዓለም አቀፍ ትብብርን የሚያሳይ አስደናቂ ምሳሌ ነው።
አይኤስኤስ የሚንቀሳቀሰው በአምስት አጋር ኤጀንሲዎች ነው፡- የካናዳ የጠፈር ኤጀንሲ፣ የአውሮፓ ጠፈር ኤጀንሲ፣ የጃፓን ኤሮስፔስ ፍለጋ ኤጀንሲ፣ ናሳ እና የስቴት የጠፈር ኮርፖሬሽን “ሮስስኮስሞስ” ናቸው። እያንዳንዱ አጋር ኤጀንሲ ለአይኤስኤስ የሚያቀርበውን ሃርድዌር የማስተዳደር እና የመቆጣጠር ሃላፊነት አለበት። ይህ እርስ በርስ መደጋገፍ ለስፔስ ጣቢያው ሥራ ወሳኝ ነው፣ ምክንያቱም አንድም አጋር ለብቻው የመስራት አቅም ስለሌለው።
አይኤስኤስ ከእያንዳንዱ አጋር ኤጀንሲ በተለያዩ መንገዶች በሚደረጉ መዋጮዎች ላይ የተመሰረተ ነው። ለምሳሌ፣ ሩሲያ የጣቢያን መልሶ ማቋቋም፣ የአመለካከት ቁጥጥር እና በመጨረሻም የዲኦርቢት ስራዎችን የማበረታቻ ስርዓቶችን ትሰጣለች። ዩናይትድ ስቴትስ የሩሲያ ክፍል የኃይል ፍላጎቶችን ለመጨመር ለዕለት ተዕለት የአመለካከት ቁጥጥር እና የፀሐይ ኃይል ጋይሮስኮፖችን ታበረክታለች። የናሳ መከታተያ እና ዳታ ሪሌይ ሳተላይቶች በመሬት እና በጠቅላላ ጣቢያው መካከል ግንኙነት እና የውሂብ ዝውውርን ያረጋግጣል።
አይ ኤስ ኤስ የሚዞረው በ51.6 ዲግሪ አቅጣጫ ሲሆን ይህ ማለት በተለያዩ የምድር ክፍሎች ላይ በሚዞርበት ጊዜ ያልፋል። የአይኤስኤስን አቅጣጫ ለመከታተል፣ ISS መቼ እና የት እንደሚታይ መረጃ የሚያቀርበውን “Spot The Station” የሚለውን ገጽ መጠቀም ይችላሉ።
የጠፈር ተጓዦች በተለምዶ ተመሳሳይ የጠፈር መንኮራኩር አስነስተው ይመለሳሉ ነገርግን በተለያዩ የሶዩዝ የጠፈር መንኮራኩሮች መካከል ማስተላለፍ ይችላሉ። ነገር ግን፣ እንደ SpaceX Dragon እና Soyuz ባሉ የተለያዩ የጠፈር መንኮራኩሮች መካከል ማስተላለፍ ብጁ የተገጠመ የማስጀመሪያ እና የመግቢያ ልብሶችን ወይም የመቀመጫ መስመሮችን ይፈልጋል።
አይኤስኤስን መስራት የሰራተኞች የእጅ-ተኮር ጥገናን የሚጠይቅ ሲሆን የናሳ እና የሮስኮስሞስ የበረራ አባላት የየራሳቸውን ክፍል እንዲሰሩ የሰለጠኑ ናቸው። የጠፈር ጣቢያው የአመለካከት እና የከፍታ ቁጥጥር በሩሲያ እና በአሜሪካ ስርዓቶች ላይ የተመሰረተ ነው, የሩሲያ ክፍል መነሳሳትን ያቀርባል እና ዩኤስ ለአመለካከት ቁጥጥር ጋይሮስኮፖችን ያቀርባል.
ሁሉም አጋር ኤጀንሲዎች አይኤስኤስን ለሚመለከተው ወደፊት ለመስራት አቅደዋል። ነገር ግን፣ የአይኤስኤስ አገልግሎት ማቋረጥ ጥንቃቄ የተሞላበት የዲኦርቢት ሂደትን ለማረጋገጥ በናሳ እና ሮስስኮስሞስ መካከል ጥንቃቄ የተሞላበት እቅድ እና ቅንጅት ይጠይቃል።
አይኤስኤስ በአጋር ኤጀንሲዎች መካከል ባለው መደጋገፍ እና ትብብር ላይ በመመሥረት በህዋ ምርምር ላይ የአለም አቀፍ ትብብር ሃይል ምስክር ነው።
ምንጮች:
- ናሳ
- የአውሮፓ ጠፈር ኤጀንሲ
- Roscosmos
- የካናዳ የጠፈር ኤጀንሲ
- የጃፓን ኤሮስፔስ ፍለጋ ኤጀንሲ