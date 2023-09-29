ጉዞ 70 የበረራ አባላት በአለምአቀፍ የጠፈር ጣቢያ ላይ ስራቸውን ቀጥለዋል።

ጉዞ 70 በአለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ (ISS) በመካሄድ ላይ ሲሆን የአውሮፕላኑ አባላት በማይክሮግራቪቲ ስራቸውን ቀጥለዋል። ወደ ሂውስተን የተመለሰውን የናሳ ጠፈር ተመራማሪ ፍራንክ ሩቢዮን ጨምሮ የሶስት ጣቢያ ነዋሪዎች ከለቀቁ በኋላ የተቀሩት የበረራ አባላት የጥገና ሥራዎችን አጠናቀው በተለያዩ ሙከራዎች ተሳትፈዋል።
የናሳ የበረራ መሐንዲስ ጃስሚን ሞግቤሊ የኃይል ማሰራጫዎችን የግንኙነት ተግባራት በመሞከር በኮሎምበስ የላብራቶሪ ሞዱል ውስጥ ጧትዋን አሳለፈች። ከሰአት በኋላ፣ ከቀዝቃዛ አቶም ላብ ጋር፣ ኬብሎችን እና ወደቦችን በመፈተሽ የክፍያ ጭነት ክፍሎችን ለመተካት ሠርታለች። እሷም ለወደፊት የጠፈር ጉዞዎች ስልጠና ጀምራለች, በጠፈር ልብስ ስራዎች እና ሂደቶች ላይ በማተኮር.
የናሳ የበረራ መሐንዲስ ሎራል ኦሃራ የCIPHER ሙከራዎች አካል በመሆን በISAFE የአይን ፈተናዎች ተሳትፈዋል። እነዚህ ፈተናዎች በማይክሮግራቪቲ ፈሳሽ ለውጥ ምክንያት የጠፈር ተመራማሪዎች አይኖች እና አንጎል ለውጦችን ይተነትናል። ኦሃራ በዚህ አጠቃላይ ጥናት ላይ ለመሳተፍ ከ30 የጠፈር ተመራማሪዎች የመጀመሪያው ነው። በተጨማሪም SAFER (Simplified Aid for EVA Rescue) በመጠቀም ለስፔስ የእግር ጉዞ ድንገተኛ አደጋዎች ስልጠና ሰጠች እና የማይክሮግራቪቲ ሳይንስ ግሎቭቦክስን እንደገና አዋቅራለች።
የኤፒዲሽን 70 ኮማንደር አንድሪያስ ሞገንሰን የአውሮጳ ጠፈር ኤጀንሲ (ኢዜአ) የጣቢያው ነፃ በረራ ሮቦቶችን አስትሮቢ ጋር በማሰልጠን ሮቦቶቹን ለመሙላት የሚያገለግለውን የመትከያ ጣቢያ ጠግኗል። የጄኤክስኤ የበረራ መሐንዲስ ሳቶሺ ፉሩካዋ በBigelow Expandable Activity Module (BEAM) ውስጥ ሰርቷል፣ ሃርድዌር በማስቀመጥ እና ዳሳሾችን እንደገና በማዋቀር ላይ።
የሮስስኮስሞስ የበረራ መሐንዲሶች፣ ኮንስታንቲን ቦሪሶቭ፣ ኦሌግ ኮኖኔንኮ እና ኒኮላይ ቹብ በማይክሮግራቪቲ ውስጥ የአጥንት እና የጡንቻ መጥፋት የሚያስከትለውን ውጤት ለመቋቋም አስፈላጊውን የአካል ብቃት እንቅስቃሴ አጠናቀቁ።
የሰራተኞቹ አባላት ለሳይንሳዊ ምርምር፣ የቴክኖሎጂ እድገት እና የሰው ልጅ ጠፈር ፍለጋ ጠቃሚ አስተዋፅኦ እያደረጉ ነው። አይ ኤስ ኤስ በጠፈር ምርምር ላይ ለአለም አቀፍ ትብብር ልዩ መድረክ ሆኖ ማገልገሉን ቀጥሏል፣ ከተለያዩ ሀገራት የመጡ የጠፈር ተጓዦች ስለ ህዋ እና በሰው አካል ላይ ስላለው ተጽእኖ ግንዛቤያችንን ለማሳደግ በጋራ እየሰሩ ነው።
ምንጮች:
- ዓለም አቀፍ የጠፈር ጣቢያ (አይኤስኤስ)፡- ናሳ፣ ሮስኮስሞስ፣ ጃኤክስኤ፣ ኢዜአ እና ሲኤስኤ
– ናሳ፡ ብሄራዊ ኤሮኖቲክስ እና የጠፈር አስተዳደር
– ኢዜአ፡ የአውሮፓ ጠፈር ኤጀንሲ
– JAXA፡ የጃፓን ኤሮስፔስ ፍለጋ ኤጀንሲ
– Roscosmos፡ የሮስኮስሞስ ግዛት ኮርፖሬሽን ለጠፈር ተግባራት