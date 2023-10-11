በአለምአቀፍ የጠፈር ጣቢያ ላይ ያሉ ጠፈርተኞች ምንም እንኳን በሩሲያ ሞዱል ውስጥ ቢፈስም ደህና ናቸው።

ናሳ በአለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ (አይኤስኤስ) ላይ የተሳፈሩት ጠፈርተኞች ምንም እንኳን በሩሲያ ሞጁል ውስጥ ቢፈስም አደጋ ላይ እንዳልነበሩ አረጋግጧል። ኤጀንሲው በሮስኮስሞስ ናኡካ ሁለገብ ላብራቶሪ ሞዱል (ኤምኤልኤም) ላይ ከሚገኙት ራዲያተሮች ውስጥ ከአንዱ የራዲያተሮች የሚፈልቁ ፍሌኮችን ተመልክቷል፣ እና ሰራተኞቹ ከብክለት ለመከላከል በዩኤስ ክፍል መስኮቶች ላይ ያሉትን መዝጊያዎች እንዲዘጉ ተጠይቀዋል።
የሚታየው ፍንጣቂ በናኡካ የመጠባበቂያ ራዲያተር ላይ ሲሆን ይህም በሞጁሉ ውጫዊ ክፍል ላይ ተጭኗል። የሩሲያ ባለሥልጣናት በኤምኤልኤም ውስጥ ያለው የሙቀት መጠን ምቹ እንደሆነ እና በኦፕራሲዮኖች ፣ በሙከራዎች ወይም በሠራተኞች የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ጊዜ ላይ ምንም ለውጦች እንደሌሉ አረጋግጠዋል ። ወደ ሞጁሉ ሙሉ ማቀዝቀዣ የሚያቀርበው በናኡካ ላይ ያለው ዋናው ራዲያተር በመደበኛነት እየሰራ ነው።
ናሳ የፍሳሹን መንስኤ መመርመር ይቀጥላል። ይህ ክስተት በቅርብ ወራት ውስጥ በአይ ኤስ አይኤስ ላይ ባመለጠ ተከታታይ የሩሲያ መሳሪያ ማቀዝቀዣ ውስጥ የመጨረሻው ነው። የቀደሙት ክስተቶች የማይክሮሜትሮይድ ተጽእኖዎች ናቸው ተብሎ ይገመታል, ነገር ግን አንዳንድ ባለሙያዎች በእጃቸው ትልቅ ጉዳይ ሊኖር ይችላል ብለው ያምናሉ.
የሃርቫርድ-ስሚትሶኒያን የጠፈር ተንታኝ ጆናታን ማክዶዌል የሶስት የኩላንት ሲስተሞች መፍሰስ የስርአት ችግር ሊኖር እንደሚችል ጠቁመዋል። በአይኤስኤስ ላይ ያሉት የጠፈር ተጓዦች ደህንነታቸው የተጠበቀ ቢሆንም፣ የጠፈር ጣቢያውን የረጅም ጊዜ አስተማማኝነት እና ደህንነት ለማረጋገጥ የእነዚህን ፍሳሾች መንስኤ መረዳት በጣም አስፈላጊ ነው።
ምንጮች:
- ዓለም አቀፍ የጠፈር ጣቢያ (ናሳ)
- በቴሌግራም ላይ የሩሲያ ባለስልጣናት