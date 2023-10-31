የጠፈር ተመራማሪዎች የሃሎዊን መንፈስ ወደ አለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ አመጡ

የአለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ (አይኤስኤስ) ሰራተኞች በዚህ አመት ሃሎዊንን በድምቀት አክብረዋል፣ አልባሳት በመልበስ እና የበዓል ደስታን በማስፋፋት ከመጪው የጠፈር ጉዞ አንድ ቀን ቀደም ብሎ። በዩኤስ የአይኤስኤስ ክፍል ውስጥ የሚሰሩት አራቱ ጠፈርተኞች በጃፓን ኪቦ ሞጁል ውስጥ ለበዓል የፎቶ እድል አቅርበዋል፣ ፈጠራቸውን እና ቀልደኛነታቸውን አሳይተዋል። የአውሮፓ የጠፈር ኤጀንሲ ባልደረባ አንድሪያስ ሞገንሰን ልብሶቹን በማህበራዊ ድረ-ገጾች በማጋራት ተሰብሳቢዎቹ እያንዳንዱ የበረራ ቡድን አባል ምን እንደሚለብስ እንዲገምቱ ጋብዟል።
ከአራቱ የጠፈር ተመራማሪዎች መካከል የነበሩት የናሳው ሎራል ኦሃራ እና ጃስሚን ሞግቤሊ በነጋታው (ህዳር 1) ተጫዋች አለባበሳቸውን በጠፈር ልብስ ይለውጣሉ፣ይህም ብርቅዬ የሆነች የሴቶች የጠፈር ጉዞ ላይ ሲሳፈሩ ታሪክ ይሰራሉ። በጉጉት የሚጠበቀው የጠፈር ጉዞ ከጠዋቱ 6፡30 ሰዓት ኢዲቲ (1030 GMT) ጀምሮ በናሳ ቴሌቪዥን በቀጥታ ይተላለፋል።
ምንም እንኳን የ Space.com ሰራተኞች ስለ አልባሳቱ አንዳንድ የፈጠራ ግምቶችን ቢያቀርቡም ተመልካቾች በመድረኩ ላይ የራሳቸውን ትርጓሜ እንዲያበረክቱ ተበረታተዋል። የአለባበሱ ዝርዝር ሁኔታ እነሆ፡-
የናሳዋ ጃስሚን ሞግቤሊ የራሷን እና የመንታ ልጆቿን ምስል የሚያሳይ “ዳቦ” የተለጠፈ የሳጥን ቅርጽ ያለው ልብስ ለብሳለች። አለባበሱ ግምቶችን ቀስቅሷል ፣ አንዳንዶች እንደሚጠቁሙት ይህ የእሷን ሚና የሚወክለው የቤተሰቧን “ዳቦ አዘጋጅ” ወይም ተጫዋች ነቀፋ እንደ ኦቾሎኒ ቅቤ እና ጄሊ ነው።
ሳቶሺ ፉሩካዋ ከጃፓን ኤሮስፔስ ኤክስፕሎሬሽን ኤጀንሲ (JAXA) የሉዊጂ ኮፍያ ተጫውቷል፣ ከኔንቲዶው የማሪዮ ፍራንቻይዝ ለተወደደው የቧንቧ ወንድም ክብር በመስጠት። የሉዊጂ ጀብዱዎች ከቆሻሻ ማስወገጃ ቱቦዎች የሚወጡ ፍጥረታትን በመዋጋት በጨዋታው ዓለም ውስጥ ተምሳሌት ሆነዋል።
የናሳ ሎራል ኦሃራ የኮሎራዶ ሥሮቿን በኮሎራዶ ባደረገው ባርኔጣ ታቅፋ፣ “ውጪ ውጣ፡ ማሰስ አታቁም” ከሚለው ሐረግ ጎን ለጎን የተራራ ምስል አሳይታለች። በቅርቡ በሚደረገው የጠፈር ጉዞ፣ “ውጭ ውጡ” የሚለው ቀልድ ተጫዋች ንክኪ ሲጨምር የኮሎራዶ ግንኙነቱ የኦሃራን የልጅነት ትዝታዎችን ሲያንጸባርቅ የግዛቱን ውብ ተራሮች ነው።
የኢኤስኤው አንድሪያስ ሞገንሰን “ምልክቶች” (2002) በተሰኘው ፊልም ላይ የተገለጸውን የሚያስታውስ የቆርቆሮ ኮፍያ ለብሷል፣ እሱም በሰብል ክበቦች ውስጥ የባዕድ ወረራ ያሳያል። ቲሸርቱ “ወፎች እውነት አይደሉም” የሚል ጽሁፍ ሰፍሯል፣የሴራ ፅንሰ-ሀሳቦችን በቀልድ መልክ የሚያሰራጭ ታዋቂውን የጄን ዜድ እንቅስቃሴን ይጠቅሳል።
አይኤስኤስ ሃሎዊንን በጠፈር የማክበር የረዥም ጊዜ ባህል አለው። የቀድሞ ሠራተኞች በተልዕኮአቸው ወቅት የማይረሱ ጊዜዎችን በመልበስ እና በመቅረጽ ተደስተዋል። ከናሳ የጠፈር ተመራማሪው ስኮት ኬሊ አስገራሚ የጎሪላ አልባሳት ማሳደድ እ.ኤ.አ.
በየጥ
1. የሃሎዊን በዓል በአለም አቀፍ የጠፈር ጣቢያ የተለመደ ነው?
የሃሎዊን አከባበር በአለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ ላይ በጠፈር ተጓዦች መካከል ባሕል ሆኖ ለመዝናናት እና ፈንጠዝያ ወደ ህዋ ውስጥ እንዲገባ ለማድረግ ነው።
2. የናሳ ሎራል ኦሃራ እና ጃስሚን ሞግቤሊ ለምን የጠፈር ልብስ ይለብሳሉ?
ኦሃራ እና ሞግቤሊ ከዓለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ ውጭ ሲወጡ የጠፈር ልብስ እንዲለብሱ በሚጠይቅ ታሪካዊ ሁሉም ሴት የጠፈር ጉዞ ላይ ይሳተፋሉ።
3. የሙሉ ሴት የጠፈር ጉዞን የቀጥታ ስርጭት እንዴት ማየት እችላለሁ?
የሁሉም ሴት የጠፈር ጉዞ ከጠዋቱ 6፡30 ኤዲቲ (1030 GMT) ጀምሮ በናሳ ቴሌቪዥን በቀጥታ ይተላለፋል። በNASA ቴሌቪዥን በ Space.com ስርጭቱን መከታተል ይችላሉ።
4. ከዚህ ቀደም የጠፈር ተመራማሪዎች ምን ሌሎች የፈጠራ ልብሶችን ለብሰዋል?
የጠፈር ተመራማሪዎች ኤልቪስ፣ ሱፐርማን፣ ዳርት ቫደር እና እንደ “2001: A Space Odyssey” ያሉ ታዋቂ የሳይንስ ፊልሞች ገጸ-ባህሪያትን ጨምሮ የተለያዩ ልብሶችን በመልበስ የሃሎዊንን መንፈስ በህዋ ውስጥ ተቀብለዋል። የእነዚህን አልባሳት ስብስብ በ Space.com ድህረ ገጽ ላይ ማግኘት ይችላሉ።