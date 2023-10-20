የጨረቃ በዓላትን ይቀላቀሉ፡ አለም አቀፍ የጨረቃ ምሽት ክስተትን ይከታተሉ

በየአመቱ ናሳ ጨረቃን ለመታዘብ ከመላው አለም የመጡ ሰዎችን የሚያሰባስብ አንድ ያልተለመደ ክስተት ያዘጋጃል። አለም አቀፍ የጨረቃ ምሽት አመታዊ ህዝባዊ በዓል ሲሆን አላማውም የጨረቃ አፍቃሪዎችን አንድ ለማድረግ፣ የጨረቃ ሳይንስ እና አሰሳን ለማስተዋወቅ እና ከምድር የሰማይ ወዳጃችን ጋር ባህላዊ እና ግላዊ ግንኙነታችንን ለማክበር ነው።
የዚህ ክስተት ውበት በተደራሽነት ላይ ነው. አካባቢዎ ምንም ይሁን ምን, በጨረቃ በዓላት ላይ መሳተፍ ይችላሉ. በምናባዊ ወይም በአካል የተከናወኑ ዝግጅቶችን ለመከታተል ወይም ለማስተናገድ ወይም በቀላሉ ጨረቃን ከራስዎ ቤት ሆነው ለመመልከት አማራጭ አለዎት። አለም አቀፉ የጨረቃ ማህበረሰብ በተለያዩ መድረኮች ማለትም የዝግጅቱ የፌስቡክ ገፅ ፣የማህበራዊ ሚዲያ ቻናሎች #observeThe Moonን በመጠቀም እና የአለም አቀፍ የጨረቃ ምሽት ፍሊከር ቡድንን በመጠቀም ይሰበሰባሉ ።
ናሳ ለዚህ ክስተት በርካታ አላማዎችን ዘርዝሯል። በመጀመሪያ፣ ከዓለም ዙሪያ የተውጣጡ ሰዎችን ለጨረቃ ያላቸውን ፍቅር የሚጋሩ ሰዎችን በማሰባሰብ እንደ በዓል ሆኖ ያገለግላል። በተጨማሪም የናሳን የጨረቃ ፕሮግራሞች ግንዛቤን ማሳደግ፣ የጨረቃ ሳይንስ እና አሰሳን ለህብረተሰቡ ተደራሽ ለማድረግ ያለመ ነው። በተጨማሪም ኢንተርናሽናል ኦብዘርቭ ዘ ጨረቃ ምሽት ግለሰቦች የምድርን ጨረቃን ለግኝታቸው መነሻ በማድረግ የጨረቃን እና የጠፈር ሳይንስን ሁኔታ እንዲመረምሩ ያስችላቸዋል።
ክስተቱ የጨረቃ አነሳሽ ታሪኮችን፣ ምስሎችን፣ የስነጥበብ ስራዎችን እና ሌሎችንም መጋራትን ያበረታታል፣ ይህም ከሰለስቲያል ጎረቤታችን ጋር ያለውን የፈጠራ ግንኙነት ያሳድጋል። የጨረቃ ምልከታ ፍላጎትን በማነሳሳት፣ የጨረቃን ምሽት አለም አቀፍ ተመልካች ተጽእኖውን በሰፊ ሰማይ እና በዙሪያችን ያለውን አለም ያሰፋዋል፣ ይህም ቀጣይነት ያለው አሰሳን ያነሳሳል።
ስለዚህ የቀን መቁጠሪያዎችዎን ምልክት ያድርጉ! የዘንድሮው አለም አቀፍ የጨረቃ ምሽት ዝግጅት በናሳ ቲቪ ስርጭት ሊመሰከር ይችላል። ኦክቶበር 7፣ 23 ከቀኑ 00 pm EDT/21:2023 UTC ላይ ይከታተሉ እና ለጨረቃ የማወቅ እና የማመስገን አስደናቂ ጉዞ ከአለም አቀፉ የጨረቃ ማህበረሰብ ጋር ይቀላቀሉ።
ምንጮች:
- የናሳ የጨረቃ የዳሰሳ ምህዋር ተልእኮ፣ በናሳ ጎዳርድ የጠፈር የበረራ ማዕከል የፀሀይ ስርዓት አሰሳ ክፍል እና ሌሎች ናሳ እና የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች።