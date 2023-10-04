ከከባድ የኳርክ ስርጭት ቅንጅት ጀርባ ያለው ሳይንስ፡ የኳርክ-ግሉዮን ፕላዝማን ማሰስ

ሳይንቲስቶች የከባድ የኳርክ ስርጭትን መጠን በተሳካ ሁኔታ ያሰሉታል፣ ይህም ሞመንተም ከተቀለጠ የኳርክ እና ግሉኖን ሾርባ ወደ ከባድ ኳርክስ ምን ያህል በፍጥነት እንደሚሸጋገር ያሳያል። ይህ ግኝት የተገኘው አንዳንድ የዓለማችን ኃይለኛ ሱፐር ኮምፒውተሮችን በመጠቀም ነው። ስሌቶቹ እንደሚያሳዩት የፍጥነት ሽግግር እጅግ በጣም ፈጣን ነው, በኳንተም ሜካኒክስ የተቀመጠው ገደብ ላይ ይደርሳል. በተለቀቁት ኳርኮች እና ግሉኖኖች እና በከባድ ኳርኮች መካከል ያለው መስተጋብር በጣም ጠንካራ እና ተደጋጋሚ በመሆናቸው ከባድ ኳርኮችን በትክክል ይጎትታሉ።
እነዚህ ግኝቶች ከባድ ኳርኮች በከባድ ion ግጭቶች ውስጥ በሚፈጠረው የቁስ ፍሰት ውስጥ መያዛቸውን በሚያሳዩ የሙከራ ውጤቶች ላይ ብርሃን ፈንጥቀዋል። እንደ Relativistic Heavy Ion Collider እና Large Hadron Collider ባሉ ቅንጣት ግጭቶች ላይ የሚፈጠሩት ግጭቶች የኳርክ-ግሉዮን ፕላዝማ (QGP) በመባል የሚታወቅ ሁኔታ ይፈጥራሉ። ትንታኔው QGP በጣም ፍፁም የሆነ ፈሳሽ ነው የሚለውን መላምት የሚደግፉ ተጨማሪ ማስረጃዎችን ያቀርባል፣ በሚያስደንቅ ሁኔታ ዝቅተኛ viscosity ወደ ኳንተም ሜካኒክስ ወሰን የሚቃረብ። ጥናቱ ስለእነዚህ ግጭቶች ያለንን ግንዛቤ የሚያጎለብት ብቻ ሳይሆን በአለም አቀፍ ቲዎሪስቶች እና በኒውክሌር ፊዚክስ ምርምር ማህበረሰብ መካከል ያለውን ትብብር እና ትብብር አጉልቶ ያሳያል።
የQGP ዝቅተኛ viscosity በጅረት ውስጥ ከሚፈስ ከባድ ድንጋይ ጋር ሊወዳደር ይችላል። ነፃ በወጡት ኳርኮች እና ግሉኖኖች መካከል ያለው ከፍተኛ መስተጋብር መካከለኛ ነፃ መንገድን ያስከትላል ወይም አንድ ቅንጣት ከሌላው ጋር ከመገናኘቱ በፊት የሚጓዝበት ርቀት በጣም ትንሽ ነው። ይህ ማለት በተመሳሳይ ትንሽ መካከለኛ ነፃ መንገድ ያላቸው ከባድ ኳርኮች በQGP ውስጥ በተለቀቁት ቅንጣቶች ለመጎተት በቂ መስተጋብር ያገኛሉ።
የከባድ የኳርክ ስርጭትን መጠን ለማስላት ከሆትኪሲዲ ትብብር የመጡ የፊዚክስ ሊቃውንት ኃይለኛ ሱፐር ኮምፒውተሮችን እና የተቀጠረ ላቲስ QCD ተጠቅመዋል፣ ይህም ውስብስብ የኳንተም ክሮሞዳይናሚክስ እኩልታዎችን የመፍታት ዘዴ ነው። ቡድኑ የከባድ የኳርክ ስርጭት ቅንጅት በተለየ ሁኔታ ትልቅ መሆኑን አረጋግጧል፣ ይህም በQGP ውስጥ ያለው አማካይ የከባድ ኳርኮች ነፃ መንገድ በጣም አጭር መሆኑን አረጋግጧል። እነዚህ ስሌቶች በQGP ውስጥ ምን ያህል ከባድ ኳርኮች እንደሚፈጠሩ እና QGP በሚቀየርበት ጊዜ ግንኙነቶቻቸው እንዴት እንደሚሻሻሉ ንድፈ ሃሳቦችን እንዲያሻሽሉ ይረዳቸዋል።
ጥናቱ የተደገፈው የሳይንስ ኢነርጂ ቢሮ መምሪያ በተለይም የኑክሌር ፊዚክስ ቢሮ በሳይንሳዊ ግኝት የላቀ ኮምፒውቲንግ (SciDAC) እና የሄቪ-ፍላቭር ቲዎሪ (HEFTY) ወቅታዊ ንድፈ ሃሳብ ትብብር አካል ነው። ለግለሰብ ተባባሪዎች ከሌሎች ምንጮች የተገኘው የገንዘብ ድጋፍም እውቅና አግኝቷል። ጥናቱ በብሔራዊ ኢነርጂ ምርምር ሳይንሳዊ ኮምፒዩቲንግ ማእከል እና በUSQCD ትብብር መገልገያዎች ላይ የስሌት ሀብቶችን ተጠቅሟል።
ምንጮች:
- https://www.energy.gov/