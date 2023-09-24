አዲስ ግኝት፡ የመጀመሪያዎቹ ሰዎች ከ476,000 ዓመታት በፊት መዋቅሮችን ለመገንባት እንጨት ይጠቀሙ ነበር

የሊቨርፑል እና የአበርስትዋይት ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች በቅርቡ በዛምቢያ ካላምቦ ፏፏቴ ቦታ ላይ ጉልህ የሆነ የአርኪኦሎጂ ግኝቶችን አድርገዋል። ከ476,000 ዓመታት በፊት የተቆለለ የተጠላለፉ እንጨቶችን አገኙ፤ ይህም የጥንት ሰዎች ከእንጨት ተጠቅመው ሕንጻዎችን ለመሥራት ቀደም ብለው ከሚያምኑት በጣም ቀደም ብለው እንደነበር ያሳያል።
በጥንት የድንጋይ ዘመን የተሰሩ የእንጨት ቅርሶች በጊዜ ሂደት በተፈጥሮ መበስበስ ምክንያት በአርኪኦሎጂ መዛግብት ውስጥ በሚያስደንቅ ሁኔታ ብርቅ ናቸው። ነገር ግን፣ በካላምቦ ፏፏቴ አካባቢ ያለው ልዩ የውሃ መጨናነቅ እነዚህን ምዝግብ ማስታወሻዎች ጠብቆታል፣ ይህም እስከዛሬ የተገኙት የእንጨት መዋቅሮች ጥንታዊ ማስረጃዎች አድርጓቸዋል።
ተመራማሪዎቹ በስፍራው ላይ አንድ ሽብልቅ፣ መቆፈሪያ እንጨት፣ የተቆረጠ ግንድ እና የተቆረጠ ቅርንጫፍ አግኝተዋል። በእንጨቱ ላይ የተቆረጡትን ምልክቶች በመመርመር የጥንት ሰዎች ትላልቅ እንጨቶችን ሠርተው በማገጣጠም ምናልባትም መሠረቶችን ወይም የመኖሪያ ቤቶችን ይፈጥራሉ ብለው ደምድመዋል።
ይህ አዲስ ግኝት ቀደምት የእንጨት አጠቃቀም እንደ ጦር እና እንጨት መቆፈሪያ በመሳሰሉት መሳሪያዎች ብቻ የተገደበ ነው የሚለውን የቀድሞ ግምት ይፈታተነዋል። ከግማሽ ሚሊዮን ዓመታት በፊት ሆን ተብሎ የእንጨት ሥራ እየተካሄደ እንደነበረ ይጠቁማል. ኔቸር በተሰኘው ጆርናል ላይ የታተመው ጥናቱ በእንጨት ሥራ ቴክኒኮች እና በፓሊዮሊቲክ ዘመን የጥንት ሰዎች ችሎታ ላይ ብርሃንን ይሰጣል።
የተጠበቁ ምዝግቦች በተመሳሳይ ጊዜ በአፍሪካ ወይም በዩራሲያ ውስጥ በሌላ ቦታ የማይታይ የእንጨት ሥራ ዘይቤን ያሳያሉ ፣ ይህ ግኝት የበለጠ ልዩ ያደርገዋል። የተጠላለፉ ምዝግቦች ቀደምት ሰዎች ስለነበሩት የግንባታ ልምምዶች እና እንጨትን እንደ የግንባታ ቁሳቁስ አጠቃቀም ላይ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣሉ።
ይህ መሠረተ ቢስ ምርምር ስለ ቀደምት የሰው ልጅ ሥልጣኔዎች እና ስለ ሥነ ሕንፃ ልምምዶቻቸው ተጨማሪ ጥናቶችን ለማድረግ እድሎችን ይከፍታል። የተፈጥሮ ቁሳቁሶችን ለግንባታ ዓላማዎች ሲጠቀሙ የጥንት ሰዎች ብልህነት እና ብልሃተኛነት ግንዛቤን ይጨምራል።
ምንጮች:
- የሊቨርፑል ዩኒቨርሲቲ
- አበርስቲዊዝ ዩኒቨርሲቲ
- የተፈጥሮ መጽሔት
የታዝማኒያ ነብር ዲ ኤን ኤ በአር ኤን ኤ ትንታኔ ተከፍቷል፣ የዘረመል ምርምርን በማስፋፋት።
ሳይንቲስቶች 130 ዓመት ከነበረው የታዝማኒያ ነብር ናሙና ውስጥ ራይቦኑክሊክ አሲድ (አር ኤን ኤ) በማውጣትና በመተንተን በፓላኦጂኖሚክስ ዘርፍ ትልቅ ስኬት አስመዝግበዋል። አር ኤን ኤ ከጠፋ ዝርያ ሲገኝ ይህ ለመጀመሪያ ጊዜ ሲሆን ይህም በጄኔቲክ ምርምር ውስጥ አስፈላጊ ወሳኝ ምዕራፍ ነው.
Palaeogenomics የጥንት እና የጠፉ ዝርያዎችን የዘረመል ቁሳቁሶችን በማጥናት ላይ ያተኩራል የዝግመተ ለውጥ፣ የህዝብ ለውጦች እና የስነምህዳር ሚናዎች። የዲኤንኤ ቅደም ተከተል በዚህ መስክ ጠቃሚ መሣሪያ ቢሆንም፣ ስለ ጂን አገላለጽ ተለዋዋጭነት እና ቁጥጥር ዝርዝር መረጃ በማቅረብ ረገድ ውስንነቶች አሉት።
አር ኤን ኤ በበኩሉ በጂን አገላለጽ ውስጥ የተሳተፈ ሲሆን በቲሹ-ተኮር የጂን እንቅስቃሴ ላይ የተወሰኑ ግንዛቤዎችን ሊሰጥ ይችላል። ተመራማሪዎች ከታዝማኒያ ነብር የጡንቻና የቆዳ ሕብረ ሕዋስ ውስጥ የሚወጣውን አር ኤን ኤ በመተንተን ስለ ዘረመል እንቅስቃሴው እንደ የጡንቻ ዓይነቶች እና ከደም ጋር የተያያዙ ባህሪያትን በተመለከተ ጠቃሚ መረጃ አግኝተዋል።
በተጨማሪም ጥናቱ የታዝማኒያ ነብር ጂኖም ማብራሪያን አሻሽሏል፣ ይህም ቀደም ሲል የማይታወቁ አዳዲስ የዘረመል ንጥረ ነገሮችን እና ማይክሮ አር ኤን ኤዎችን በመለየት ነው። ትንታኔው በቲሹ ውስጥ የጥንት አር ኤን ኤ ቫይረሶች መኖራቸውን ገልጿል፣ ይህም በጊዜ ሂደት ስለ ቫይረሶች ዝግመተ ለውጥ ግንዛቤዎችን ይሰጣል።
ይህ እጅግ አስደናቂ ጥናት በጠፉ ዝርያዎች ውስጥ ስላለው የጄኔቲክ ተለዋዋጭነት ጠለቅ ያለ ግንዛቤን ብቻ ሳይሆን በ palaeogenomics መስክ ለተጨማሪ ምርምር አስደሳች ተስፋዎችን ይከፍታል። ሳይንቲስቶች በአር ኤን ኤ ውስጥ የተከማቸውን የዘረመል መረጃ በመክፈት ስለ ጥንታዊ ህይወት እና ስለ ጄኔቲክ ውስብስብ ነገሮች ያለንን እውቀት ማስፋት ይችላሉ።
ምንጭ:
- የጂኖም ምርምር መጽሔት
ሳይንቲስቶች በዘረመል የተሻሻሉ የሐር ትሎችን በመጠቀም ጠንካራ እና ዘላቂ የሆነ የሸረሪት ሐር ይፈጥራሉ።
የቻይና ዶንግዋ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች እንደ ኬቭላር ካሉ ባህላዊ ቁሶች የበለጠ ጠንካራ እና ጠንካራ የሆነ አዲስ የሸረሪት ሐር ፈጥረዋል። ሳይንቲስቶቹ የሸረሪት ሐርን ለማምረት በጄኔቲክ የተሻሻሉ የሐር ትሎች በመጠቀም ይህንን ግኝት አግኝተዋል።
የሸረሪት ሐር በልዩ ጥንካሬው እና በጥንካሬው ይታወቃል ነገር ግን ለንግድ እንደገና ለመራባት አስቸጋሪ ሆኖ ተገኝቷል። ሳይንቲስቶች የሐር እና የፖሊማሚድ ፋይበር ባህሪያትን በማጣመር ሁለቱም ጠንካራ እና ጠንካራ የሆኑ የሸረሪት ጨርቆችን ፈጥረዋል።
ግቡ በቀላሉ ሊመረቱ የሚችሉ ለአካባቢ ተስማሚ የሆኑ ፋይበርዎችን ማምረት ነበር። እንደ ናይሎን እና ኬቭላር ያሉ ሰው ሠራሽ ፋይበርዎች ጠንካራ ናቸው ነገር ግን ተፈጥሯዊ አይደሉም። በዘረመል የተሻሻሉ የሐር ትሎች መጠቀማቸው ተመራማሪዎቹ የሸረሪት ሐርን ተፈጥሯዊ ባህሪያት ወጪ ቆጣቢ እና ሊሰፋ በሚችል መልኩ እንዲደግሙ አስችሏቸዋል።
ይህ አዲስ ፈጠራ ጨርቃጨርቅ እና የቀዶ ጥገና ቁሳቁሶችን ጨምሮ የተለያዩ ኢንዱስትሪዎችን የመቀየር አቅም አለው። በጣም ዘላቂ እና ዘላቂነት ያለው የሸረሪት ሐር ፋይበር ሰው ሰራሽ ቁሳቁሶችን በመተካት የበለጠ ለአካባቢ ተስማሚ የሆነ አማራጭ ያቀርባል።
በሸረሪት ሐር ንግድ ውስጥ ያሉ ተጨማሪ እድገቶች ሰፊ አፕሊኬሽኖች እና በርካታ ዘርፎች ላይ ተጽእኖ ሊያሳድሩ ይችላሉ, ይህም የበለጠ ዘላቂ እና ለአካባቢ ጥበቃ ተስማሚ የሆነ የቁሳቁስ ምርት አቀራረብን ያስተዋውቃል.
ምንጭ:
- ጉዳይ መጽሔት
ጥናት በእናቶች አንጎል ውስጥ ለህፃናት ጩኸት ምላሽ የሚሰጥ የነርቭ መንገድን ያሳያል
በኒውዮርክ ዩኒቨርሲቲ የሕክምና ትምህርት ቤት ተመራማሪዎች በቅርቡ የተደረገ ጥናት በእናቶች አእምሮ ውስጥ ለጨቅላ ሕፃናት ጩኸት ምላሽ የሚሰጠውን የነርቭ መንገድ ላይ ብርሃን ፈንጥቋል። ግኝቶቹ እንደሚያሳዩት አንድ የተወሰነ የነርቭ መንገድ በእናቶች አእምሮ ውስጥ ኦክሲቶሲንን ለማምረት ኃላፊነት ያላቸውን የነርቭ ሴሎች የጨቅላ ጩኸት የመስማት ችሎታ ምልክቶችን ይይዛል።
እንደ ልጅ መውለድ እና ነርሲንግ ባሉ የእናቶች ሂደቶች ውስጥ ኦክሲቶሲን ወሳኝ ሚና ይጫወታል። በእናቶች አይጦች እና በልጆቻቸው ላይ የተካሄደው ጥናት ለጨቅላ ህጻናት ጩኸት ምላሽ ኦክሲቶሲንን ለመልቀቅ የተሳተፈውን የነርቭ መንገድ ማነቃቃትን ተቃኝቷል።
ጥናቱ የኤሌክትሮፊዚዮሎጂ ቅጂዎችን እና የፎቶሜትሪ ቴክኒኮችን በአይጦች ውስጥ ያሉትን የነርቭ ምልክቶች ለመለካት ተጠቅሟል። ጥናቱ እንደሚያሳየው የኦክሲቶሲን የነርቭ መንገድ በተለይ በህፃናቱ ጩኸት የተቀሰቀሰ ሲሆን ይህም ከሌሎች ድምፆች ጋር ሲነጻጸር ልዩ ምላሽ አሳይቷል.
ይህ የነርቭ መንገድ እንደ ማብሪያ / ማጥፊያ ይሠራል ፣ የኦክሲቶሲንን ልቀትን ይቆጣጠራል እና የእናትን ልጅ ጩኸት ሲሰማ በእናት ባህሪ ላይ ተጽዕኖ ያሳድራል። ጥናቱ የሚያሳየው የሕፃኑ የስሜት ህዋሳት በእናቶች አእምሮ ውስጥ እንዴት እንደሚዋሃዱ ያሳያል, ይህም ውጤታማ የወላጅነት አስተዳደግ ተገቢ ምላሾችን ያረጋግጣል.
ከእናቶች ለጨቅላ ህፃናት ጩኸት ምላሽ የሚሰጡ የነርቭ ዘዴዎችን መረዳት ስለ ትስስር እና እንክብካቤ ውስብስብ ተፈጥሮ ግንዛቤዎችን ይሰጣል። የጥናቱ ግኝቶች በአንጎል ተግባር፣ ባህሪ እና በእናቶች ደመ ነፍስ መካከል ስላለው ውስብስብ ግንኙነት እንድንረዳ አስተዋፅኦ ያደርጋሉ።
ምንጭ:
- የተፈጥሮ መጽሔት