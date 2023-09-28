ለቺፕ ፎቶኒክስ 2D ቁሳቁሶችን በማዋሃድ ላይ

ያልተስተካከሉ የኦፕቲካል ተግባራት በተቀናጁ ኦፕቲክስ ውስጥ መቀላቀል በሳይንሳዊ ማህበረሰብ ውስጥ ከፍተኛ ደስታን ፈጥሯል። ይህ ሙሉ ለሙሉ የተቀናጁ፣ የመስመር ላይ ያልሆኑ የኦፕቲካል መሳሪያዎችን በቺፕ ስፔክትሮስኮፒ፣ በኳንተም ስሌት፣ በዳታ ኮሙኒኬሽን፣ በባዮ ዳሳሽ እና በሌሎችም የተለያዩ አፕሊኬሽኖች እንዲፈጠሩ ዕድሎችን ከፍቷል። በብርሃን፡ የላቀ ማኑፋክቸሪንግ ላይ በቅርቡ በወጣ ጥናት፣ በፕሮፌሰር ቪንሰንት ፔልግሪን እና ዢፔ ሰን የሚመራ የሳይንስ ሊቃውንት ቡድን የፎቶኒክ ውህደት ውቅረቶችን አቅም በጥልቀት መረመረ።
የሲሊኮን ፎቶኒክስ, ከ CMOS ሂደቶች ጋር ተኳሃኝነት እና ዝቅተኛ ዋጋ, የተለያዩ ንቁ ተግባራትን ለማዋሃድ ትኩረትን ሰብስቧል. ነገር ግን በሲሊኮን ፎቶኒክስ ውስጥ እንደ ደካማ የመስመር ላይ ምላሾች እና ሁለት የፎቶን መምጠጥ ያሉ የመስመር ላይ ያልሆኑ የኦፕቲካል ሂደቶችን ከመጠቀም ጋር የተያያዙ ተግዳሮቶች አሉ። እንደ ሲሊኮን ናይትራይድ (SiN) ያሉ ቁሶች ተስፋ ሰጪ ውጤቶችን አሳይተዋል፣ ነገር ግን አሁንም ውጤታማ ላልሆኑ የመስመር ላይ ሂደቶች ትልቅ የፓምፕ ሃይል ያስፈልጋቸዋል።
አማራጭ አቀራረብ በቺፕ የመሳሪያ ስርዓቶች ላይ በጣም ያልተለመዱ ቁሳቁሶችን ማስተዋወቅ ነው. ባለ ሁለት-ልኬት (2D) የተደራረቡ ቁሳቁሶች, እንደ ግራፊን, የሽግግር ብረት ዲቻኮጅኒድስ (ቲኤምዲ) እና ቢፒ, በከፍተኛ የሶስተኛ ደረጃ ተጋላጭነታቸው ምክንያት በጣም ተስፋ ሰጭ ተደርገው ተለይተዋል. የድብልቅ ውህደት ጽንሰ-ሀሳብ እነዚህን 2D ቁሶች ወደ ነባር የውህደት መድረኮች በማካተት የሞገድ መመሪያዎችን አጠቃላይ ያልተለመደ አፈፃፀምን ይጨምራል።
ሆኖም ግን, የ 2D ቁሳቁሶች ውህደት የራሱ የሆኑ ተግዳሮቶችን ይፈጥራል, ምክንያቱም እነዚህ ቁሳቁሶች አሁንም ሙሉ በሙሉ አልተረዱም. ከተዋሃዱ አወቃቀሮች ጋር መጨመራቸው የሚያሳድረው ተጽእኖ በጥንቃቄ መመርመር ያስፈልገዋል. በፔልግሪን ፣ ሱን እና ቡድናቸው የተደረገው ግምገማ የ2D ቁሳቁሶችን ድብልቅ ውህደትን በተመለከተ የንድፈ ሃሳባዊ ዳራ ፣ ሞዴሊንግ ፣ ዲዛይን እና የባህርይ መገለጫ ደረጃዎችን በማቅረብ በቅርብ ጊዜ በመስክ ውስጥ ስላለው እድገት አጠቃላይ እይታን ይሰጣል ። ይህ ግምገማ በተቀናጀ መደበኛ ባልሆኑ የፎቶኒኮች፣ መሰናክሎችን በማለፍ እና መስክን ለማራመድ ለወደፊቱ ምርምር እንደ መመሪያ ሆኖ ለማገልገል ያለመ ነው።
በማጠቃለያው ፣ እጅግ በጣም ያልተለመዱ የ 2D ቁሳቁሶች ውህደት ለቺፕ ፎቶኒኮች ትልቅ ተስፋ ይሰጣል። የእነዚህን ቁሳቁሶች ልዩ ባህሪያት በመጠቀም የተቀናጁ የኦፕቲካል መሳሪያዎችን አፈፃፀም ማሳደግ እና በፎቶኒክስ መስክ ውስጥ ለተለያዩ አፕሊኬሽኖች መንገድ መክፈት ይቻላል.
ምንጭ፡- ቪንሰንት ፔልግሪን እና ሌሎች "የ2D ቁሶች ድብልቅ ውህደት በቺፕ ላይ ያልሆኑ የመስመር ላይ ፎቶኒኮች።" ብርሃን፡ የላቀ ማኑፋክቸሪንግ (2023)።
ጥቅስ፡- 2D ቁሳቁሶችን ለቺፕ ፎቶኒክስ (2023፣ ሴፕቴምበር 28) በማዋሃድ 28 ሴፕቴምበር 2023 ከ[ምንጭ መጣጥፍ]።