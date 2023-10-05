AI በእውነተኛው ዓለም መራመድ የሚችል ሮቦት ይፈጥራል

በቺካጎ የሚገኘው የሰሜን ምዕራብ ዩኒቨርሲቲ የተመራማሪዎች ቡድን በ AI የሚመራ ሮቦት በማዘጋጀት ሮቦቶችን ከመሬት ተነስቶ በብልህነት መንደፍ የሚችል ትልቅ ስኬት አስመዝግቧል። ሮቦቱ ምንም እንኳን ትንሽ እና የተሳሳተ ቢሆንም ወደ አዲስ የ AI የተነደፉ መሳሪያዎች የመጀመሪያ ደረጃን ይወክላል። አዲሱ ስልተ-ቀመር በቢሊዮን የሚቆጠር አመታትን የዝግመተ ለውጥን ወደ ሰከንድ በመጨቆን ስርዓቱ በሰከንዶች ውስጥ ጠፍጣፋ መሬት ላይ መራመድ የሚችል ሮቦት እንዲቀርጽ ያስችለዋል።
ይህን AI ፕሮግራም የሚለየው ውጤታማነቱ ነው። ሃይል ፈላጊ ሱፐር ኮምፒውተሮች እና ትላልቅ ዳታሴቶች ከሚፈልጉ እንደሌሎች AI ሲስተሞች በተለየ ይህ ፕሮግራም ቀላል ክብደት ባለው የግል ኮምፒዩተር የሚሰራ ሲሆን ከባዶ ጀምሮ ልብ ወለድ አወቃቀሮችን የመንደፍ ችሎታ አለው። ያለፉትን የሰው ስራዎች በመኮረጅ ብቻ የተገደበ ሳይሆን አዳዲስ ሀሳቦችን እና ንድፎችን ማመንጨት ይችላል።
ስርዓቱን ለመፈተሽ ተመራማሪዎቹ በምድር ላይ መራመድ የሚችል ሮቦት እንዲቀርጽ ገፋፍተውታል። በእያንዳንዱ ድግግሞሹ ፕሮግራሙ ንድፉን ተንትኗል፣ ጉድለቶችን ለይቷል እና አወቃቀሩን አሻሽሏል። ከዘጠኝ ሙከራዎች በኋላ በአማካይ የሰው ልጅ የፍጥነት ፍጥነት በግማሽ መራመድ የሚችል ሮቦት በተሳካ ሁኔታ አመነጨ።
ተመራማሪዎቹ ይህ ግኝት ለወደፊቱ AI እና አርቲፊሻል ህይወት ትልቅ አቅም እንዳለው ያምናሉ. የዝግመተ ለውጥን ዓይነ ስውር በማስወገድ በቢሊዮን የሚቆጠሩ አመታትን ሙከራ እና ስህተትን በቅጽበት ጨምቀው በ AI የተፈጠሩ አዳዲስ ፍጥረታት እንዲወለዱ መንገድ ጠርጓል።
AI በሚያስደንቅ ሁኔታ እንደ ተፈጥሮ ለመራመድ ተመሳሳይ መፍትሄ እንደመጣ ልብ ሊባል የሚገባው ነው - እግሮች። ይሁን እንጂ AI የተለየ አቀራረብ ወሰደ, በዚህም ምክንያት ሶስት እግሮች, የኋላ ክንፎች እና ጠፍጣፋ ፊት ያለው ሮቦት. አንዳንዶች ይህ ሮቦት ምንም ጥቅም እንደሌለው መግብር አድርገው ሊገነዘቡት ቢችሉም, ተመራማሪዎቹ እንደ አዲስ የተፈጠረ ፍጡር መወለድ አድርገው ይመለከቱታል.
ጥናቱ የወጣው በጆርናል ፕሮሲዲንግስ ኦፍ ዘ ናሽናል ኦፍ ሳይንስ አካዳሚ ሲሆን በሰሜን ምዕራብ ማክኮርሚክ ምህንድስና ትምህርት ቤት በፕሮፌሰር ሳም ክሪግማን የተመራው ከማሳቹሴትስ የቴክኖሎጂ ተቋም እና ከቨርሞንት ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች ጋር በመተባበር ነው።
ምንጮች፡- “የሮቦቶች አውቶማቲክ ዲዛይን” (የብሔራዊ የሳይንስ አካዳሚ ሂደቶች)