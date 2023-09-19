በክላሪዮን-ክሊፐርተን ዞን ውስጥ የአኔልድስ ብዝሃ ሕይወት ግንዛቤዎች

በቅርብ የተደረገ ጥናት በአለም ትልቁ ጥልቅ ባህር ውስጥ የማዕድን ፍለጋ ክልል ክላሪዮን-ክሊፐርተን ዞን (CCZ) ውስጥ ስላለው የአናሊድ ብዝሃ ህይወት አዲስ ግንዛቤን ሰጥቷል። ትሎችን የሚያጠቃልለው አናሊድስ በሲ.ሲ.ሲ.ሲ.ሲ የባህር ወለል ላይ በተሸፈነው ጭቃ ውስጥ ከሚገኙት ትላልቅ የማክሮ vertebrates ቡድኖች አንዱ ነው።
የጎተንበርግ ዩኒቨርሲቲ እና የለንደን የተፈጥሮ ታሪክ ሙዚየም ተመራማሪዎች በ CCZ ውስጥ ከ 300 በላይ የአናሎይድ ዝርያዎችን ለመለየት ባህላዊ የሞርፎሎጂ አቀራረቦችን እና ዘመናዊ ሞለኪውላዊ ቴክኒኮችን ጥምረት ተጠቅመዋል። ይህ በ 129 የተገደሉ ቤተሰቦች ውስጥ 22 ዝርያዎችን ያጠቃልላል ፣ አብዛኛዎቹ ለሳይንስ አዲስ እንደሆኑ ይታሰባል።
የ CCZ ብዝሃ ህይወትን መረዳት ለእነዚህ ልዩ ስነ-ምህዳሮች ጥበቃን ለማሳወቅ አስፈላጊ ነው, በተለይም በአካባቢው የንግድ ጥልቅ-ባህር ማዕድን ስራዎች ሊቃረቡ ይችላሉ. ታክሶኖሚ, የአካል ክፍሎች ምደባ, ለዚህ ግንዛቤ ወሳኝ ነው. እንደ አለመታደል ሆኖ, በሚሰበሰብበት ጊዜ ለስላሳ ሰውነት ያላቸው አናሊዶች ብዙ ጊዜ ይጎዳሉ, ይህም ባህላዊ የስነ-ቅርጽ አቀራረቦች ውስን ናቸው. ስለዚህ, የዲኤንኤ ቴክኒኮችን ሞርሞሎጂካል መለያን ለማሟላት እየጨመረ መጥቷል.
ተመራማሪዎቹ ጥልቅ ባህር ማውጣትን በሚመለከት የውሳኔ አሰጣጡን ሰፊውን የሳይንስ ማህበረሰብ እና ባለድርሻ አካላትን ተጠቃሚ ለማድረግ የተሰረዘ መረጃቸውን በማተም እና በማካፈል ከፍተኛ ጥረት አድርገዋል። የእነሱ የCCZ annelids ዝርዝር ምንም እንኳን አሁንም ከፊል ቢሆንም ለአካባቢው የዱር እንስሳት የመስክ መመሪያዎችን ለመፍጠር ጠቃሚ እርምጃ ነው።
የአለም አቀፍ የባህር ላይ ባለስልጣን ለ CCZ የማዕድን ማመልከቻዎችን ግምት ውስጥ ሲያስገባ፣ ለአካባቢ አስተዳደር ባዮሎጂካል መረጃን መጠቀም ከመቼውም ጊዜ ይበልጥ ወሳኝ ሆኗል። ይህ ጥናት ስለ CCZ ብዝሃ ህይወት ያለውን የእውቀት ክፍተት ለመዝጋት አስተዋፅዖ ያደርጋል እና ተጨማሪ ምርምር እና የጥበቃ እርምጃዎች በእነዚህ ልዩ የባህር ውስጥ አካባቢዎች ውስጥ አስፈላጊ መሆናቸውን ያሳያል።
ምንጮች:
“በዓለም ትልቁ ጥልቅ ባህር ውስጥ የማዕድን ፍለጋ ክልል ውስጥ ስላለው የአናሊድ ብዝሃ ሕይወት ግንዛቤ። Phys.org ከ[ምንጭ] የተገኘ።
ሄለና ዊክሎንድ እና ሌሎች. " በሞርፎሎጂ እና በጄኔቲክ ወሰን ላይ የተመሰረተ ከክላሪዮን-ክሊፐርተን ዞን፣ መካከለኛው ፓሲፊክ ውቅያኖስ የመጣ አዲስ የቫውቸሪ አኒሊድ ታክሳ ማረጋገጫ ዝርዝር።" የብዝሃ ሕይወት መረጃ ጆርናል (2023)። DOI: 10.3897 / BDJ.11.e86921.