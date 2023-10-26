የማርስ ቅንብር ስለ መጀመሪያው የፀሐይ ስርዓት ፍንጭ ያሳያል

ስለ ማርስ ስብጥር አዳዲስ መገለጦች የፕላኔቷን ቀደምት ሕልውና እና በፀሐይ ስርዓት ውስጥ ያለውን አቀማመጥ ላይ ብርሃን እየፈነጠቀ ነው። ከናሳ የኢንሳይት ላንደር ተልእኮ የተገኙ የቅርብ ጊዜ ግኝቶች ስለ ማርስ ስብጥር በተለይም ስለ ዋና ዋና ግምቶች ቀደም ሲል የነበሩትን ግምቶች ተቃውመዋል።
በዋነኛነት ፈሳሽ የብረት እምብርት ካላት ከመሬት በተለየ መልኩ፣ የ InSight ምልከታ እንደሚያመለክተው ማርስ ትንሽ ኮር ያላት ፈሳሽ ሲሊኬትስ ሽፋን አለው። መረጃው እንደሚያመለክተው ይህ ንብርብር በግምት 150 ኪሎ ሜትር ውፍረት ያለው እና የፕላኔቷን ድንጋያማ ቅርፊት ይከበባል። እነዚህ ግኝቶች ሳይንቲስቶች ስለ ፕላኔቶች አፈጣጠር ያላቸውን ግንዛቤ እንደገና እንዲያጤኑ አነሳስቷቸዋል።
ተመራማሪ ዶንግያንግ ሁአንግ ከኢቲኤች ዙሪክ እንዳብራሩት የማርስ ዋና ስብጥር የመጀመሪያ ምልከታ በሚያስደንቅ ሁኔታ ከፍተኛ መጠን ያላቸውን ቀለል ያሉ ንጥረ ነገሮችን የያዘው በፕላኔቶች እድገት ላይ ያሉትን ነባር ንድፈ ሐሳቦች ይቃረናል። ነገር ግን፣ ተጨማሪ ትንታኔ አዲስ መላምት አስከትሏል፡- ማርስ ከ9-14% የሚደርሱ ቀላል ንጥረ ነገሮችን የያዘ ፈሳሽ ማእከል ያለው ትንሽ፣ ጥቅጥቅ ያለ ኮር አለች። ይህ ልዩ ቅንብር ከዚህ በፊት የነበሩትን ግምቶች የሚፈታተን እና ስለ ማርስ ቀደምት አመጣጥ ትክክለኛ ፍንጭ ይሰጣል።
በInSight's seismograph ከተሰበሰበው የመሬት መንቀጥቀጥ መረጃ የተገመተው ጥግግት ልዩነት ስለ ፕላኔቷ የውስጥ ክፍል ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል። ተመራማሪዎች በምድር ላይ እያሉ የመሬት ንዝረትን ለመለካት እና የፕላኔቷን ጥግግት እና ኬሚካላዊ ስብጥር ለመለካት የሴይስሞግራፍን ይጠቀማሉ፣ ማርስን ማጥናት የተለያዩ ፈተናዎችን ያቀርባል። በማርስ ላይ በዓይነቱ የመጀመሪያ የሆነው የ InSight's seismograph ሳይንቲስቶች ስለ ፕላኔቷ የንዝረት ቅጦች እና ቅንብር ወሳኝ መረጃዎችን እንዲሰበስቡ ፈቅዷል።
እነዚህ የቅርብ ጊዜ ግኝቶች ማርስ በፀሃይ ስርአት ታሪክ ውስጥ ከምድር ቀደም ብሎ የተፈጠረ ሊሆን እንደሚችል ያመለክታሉ። የማርስ ኮር ልዩ ስብጥር ስለ ፕላኔቷ ያለፈ ታሪክ አስደናቂ እይታን ይሰጣል እና በተፈጠሩበት ጊዜ ስለነበሩ ሁኔታዎች አስገራሚ ጥያቄዎችን ያስነሳል።
ተደጋግሞ የሚነሱ ጥያቄዎች
1. የማርስ ኮር ስብጥር ምንድን ነው?
በቅርቡ ከናሳ የኢንሳይት ላንደር ተልእኮ የተገኘው ምልከታ እንደሚያሳየው፣ የማርስ ኮር ቀደም ሲል ከታመነው ያነሰ እና በፈሳሽ የብረት ማዕከሉ ዙሪያ የፈሳሽ ሲሊኬትስ ሽፋን አለው።
2. ተመራማሪዎች የማርስን ስብጥር እንዴት ያጠኑት?
ተመራማሪዎች የንዝረት ንድፎችን ለመለካት እና የፕላኔቷን ጥግግት እና ኬሚካላዊ ስብጥር ለመለካት የ InSight's seismograph ተጠቅመዋል። ይህ ስለ ማርስ ዋና እና ስለ ልዩ ስብጥር ጠቃሚ መረጃ አቅርቧል።
3. የማርስ ጥንቅር ከምድር የሚለየው እንዴት ነው?
ምድር በአብዛኛው ፈሳሽ የብረት እምብርት ሲኖራት፣ የማርስ ኮር ትንሽ መጠን ያለው እና ከፈሳሽ ብረት በተጨማሪ የፈሳሽ ሲሊኬትስ ሽፋን አለው።
4. ግኝቶቹ ስለ ማርስ አፈጣጠር ምን ያመለክታሉ?
በማርስ ኮር ውስጥ ያለው ከፍተኛ መጠን ያለው የብርሃን ንጥረ ነገር ፕላኔት በፀሐይ ስርዓት ውስጥ ከመሬት በፊት እንደተሰራ ይጠቁማል። ይህ የሚያመለክተው ማርስ የዳበረችው ፀሀይ ገና በኔቡል የንዑሳን ደመና ተከቦ ሳለ ነው።