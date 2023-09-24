በህንድ ኬረላ ውስጥ የገዳዩ ኒፓህ ቫይረስ ምስጢራዊ ትንሳኤ

በኮዝሂኮዴ፣ ኬረላ በሚገኝ ሆስፒታል ውስጥ የወሳኝ ክብካቤ ስፔሻሊስት አኖፕ ኩማር ግራ የሚያጋባ ሁኔታ አጋጥሞታል። አራት የአንድ ቤተሰብ አባላት ተመሳሳይ ትኩሳት፣ ሳል እና የጉንፋን መሰል ምልክቶች ታይተው ወደ ሆስፒታል ገብተዋል። የቤተሰቡን የህክምና ታሪክ በጥልቀት ሲመረምሩ የሁለቱ ወጣት ወንድማማቾች እና እህትማማቾች አባት በቅርብ ጊዜ በተመሳሳይ ምልክቶች መሞታቸውን አወቁ። ቡድኑ በፍጥነት ገዳይ ከሆነው ኒፓህ ቫይረስ ጋር ግንኙነት ፈጠረ።
በሜይ 2018 ለመጀመሪያ ጊዜ በኬረላ የታወቀው ኒፓህ ቫይረስ ከሌሊት ወፎች ወደ ሰው እንደሚተላለፍ የሚታመን ዞኖቲክ ቫይረስ ነው። ከ40 እስከ 75 በመቶ የሚደርስ ከፍተኛ የሞት መጠን አለው። በ2018 በተከሰተው ወረርሽኝ 18 ሰዎች በቫይረሱ የተያዙ ሲሆን 17ቱ ደግሞ ሞተዋል። ለኒፓህ ምንም የተፈቀዱ ህክምናዎች ወይም ክትባቶች የሉም፣ ይህም ፈጣን መለየት እና መያዝን ወሳኝ ያደርገዋል።
የሆስፒታሉ ቡድን ህሙማንን በማግለል ናሙናዎችን ለምርመራ ልኳል። የሟቹን አባት ልጅ እና ወንድምን ጨምሮ ሦስቱ ታማሚዎች በኒፋ መያዛቸው ተረጋግጧል። ተመሳሳይ ምልክቶች ያለው ሌላ ግንኙነት የሌለው ታካሚም አዎንታዊ ሆኖ ተገኝቷል። የሟች አባት መሀመድ አሊ የመጀመሪያ ጉዳይ በዚህ ወረርሽኝ የመጀመሪያ ታማሚ እንደሆነ ተለይቷል ነገርግን ከ14 እስከ 21 ቀናት ባለው የቫይረሱ የመታቀፊያ ጊዜ ምክንያት ሌሎች ማንነታቸው ያልታወቁ ጉዳዮች ሊኖሩ ይችላሉ።
የኒፓህ ማረጋገጫ ከኬረላ የህዝብ ጤና ባለስልጣናት ፈጣን ምላሽ አስገኝቷል። ወረርሽኙን ለመከላከል እና ተጨማሪ ስርጭትን ለመከላከል እርምጃዎች ተወስደዋል። ቫይረሱ ከተስፋፋ ሊያመጣ የሚችለውን አስከፊ ውጤት ግምት ውስጥ በማስገባት ቀደም ብሎ መለየት እና ጉዳዮችን ማግለል በጣም አስፈላጊ ነው።
ኒፓህ የሚተላለፈው በበሽታው ከተያዙ እንስሳት ጋር በቀጥታ በመገናኘት ነው፣ ለምሳሌ የሌሊት ወፍ ወይም አሳማ፣ ወይም በተበከለ ምግብ ወይም ውሃ በመመገብ። በበሽታው ከተያዙ ሰዎች ጋር የቅርብ ግንኙነት አንዱን ለቫይረሱ ሊያጋልጥ ይችላል። ኬረላ ኒፓህ በርካታ ወረርሽኞች ታይቷል፣ እና የክትትል ጥረቶች ቀጥለዋል።
ይህ በቅርብ ጊዜ የኒፓህ ቫይረስ እንደገና ማገርሸቱ በዞኖቲክ በሽታዎች እየተከሰተ ያለውን ስጋት እና ጠንካራ ክትትል፣ ፈጣን መለያ እና ውጤታማ የእገዳ ስልቶችን እንደሚያስታውስ ያገለግላል።
ምንጮች:
- ቴኩምካራ ሱሬንድራን አኒሽ፣ በማንጄሪ፣ ኬረላ በሚገኘው የመንግስት ሕክምና ኮሌጅ የማህበረሰብ ሕክምና ተባባሪ ፕሮፌሰር
- በኮዝሂኮዴ ፣ ኬረላ የሚገኘው Aster MIMS ሆስፒታል