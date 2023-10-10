በፕሮቲን እና AFM-IR ውስጥ የጂሊኮሲሌሽን ኢንፍራሬድ መጠን ማሰስ

ይህ መጣጥፍ የአቶሚክ ሃይል ማይክሮስኮፒን (AFM-IR) በመጠቀም ፕሮቲኖች ውስጥ ወደሚገኘው የኢንፍራሬድ መጠን ግላይኮሲሌሽን አጓጊ ግዛት ውስጥ የሚዘልቅ መጪውን ዌቢናር አጉልቶ ያሳያል። ይህ ዘዴ የኤኤፍኤም ከፍተኛ ጥራት ችሎታዎችን በኢንፍራሬድ ስፔክትሮስኮፒ ከሚሰጠው ሞለኪውላዊ መረጃ ጋር በማጣመር የፕሮቲን አወቃቀሮችን እና ተግባራትን ለማጥናት ኃይለኛ መሳሪያን ያመጣል.
በተለምዶ የኢንፍራሬድ ማይክሮስኮፕ በደካማ የቦታ መፍታት የተገደበ ነው። ነገር ግን የ AFM ከኢንፍራሬድ ስፔክትሮስኮፒ ጋር መገናኘቱ ይህንን ገደብ በማለፍ ወደ 10 nm አካባቢ መፍትሄ አግኝቷል። ይህ ግኝት ተመራማሪዎች ፕሮቲኖችን፣ ህዋሶችን እና ቲሹዎችን ጨምሮ የተለያዩ ናሙናዎችን ስፔክትራ እና የመምጠጥ ካርታዎችን እንዲመዘግቡ ያስችላቸዋል።
በዚህ ዌቢናር ውስጥ አንድ ልዩ ትኩረት የሚሰጠው የአሚሎይድ ጥናት ነው፣ በተለይ ከአልዛይመር በሽታ ጋር በተያያዘ። በአንጎል ውስጥ የሚገኙት አሚሎይድ ፕላኮች በአሚሎይድ ቤታ peptide የተዋሃዱ ቅርጾች ናቸው። AFM-IR ን በመጠቀም ተመራማሪዎች የዚህን የፔፕታይድ ውህደት መመርመር እና በገለልተኛ አሚሎይድ ፋይብሪል አወቃቀር ላይ ለውጦችን መከታተል ይችላሉ። ቴክኒኩ በነርቭ ሴሎች እና በአንጎል ክፍሎች ላይም ተተግብሯል፣ ይህም ሞለኪውላዊ መረጃን በናኖስኬል ጥራት ያቀርባል።
ዌቢናር የሚመራው በዩኒቨርሲቲ ሊብሬ ደ ብሩክስልስ የድህረ-ዶክትሬት ተመራማሪ በሆነው በጄሃን ዋኢቴንስ ነው። በኬሚስትሪ ዳራ እና በኢንፍራሬድ ስፔክትሮስኮፒ ውስጥ ሰፊ ልምድ ያለው ፣ Waeytens በ AFM-IR አጠቃቀም ላይ አሚሎይድ ቤታ peptideን በማጥናት ላይ ትልቅ ምርምር አድርጓል። የእሱ ወቅታዊ ትኩረት በዚህ መስክ ውስጥ ለተጨማሪ እድገቶች በባዮኦፕሬሽናል AFM ምክሮች ላይ ነው።
በአጠቃላይ፣ AFM-IRን በመጠቀም የፕሮቲን ኢንፍራሬድ መጠን ግላይኮሲሌሽን የፕሮቲን መዋቅራዊ ለውጦችን ምስጢራት እና በተለያዩ በሽታዎች ላይ ያላቸውን እንድምታ ለመፍታት ትልቅ ተስፋ አለው። ይህ ዌቢናር ስለዚህ አጨቃጫቂ ቴክኒክ እና ስላሉት አፕሊኬሽኖች የበለጠ ለማወቅ ልዩ እድል ይሰጣል።
ምንጮች:
- ዩኒቨርሲቲ ሊብሬ ደ ብሩክስሌስ
- የጄሃን ዋኢቴንስ ምርምር