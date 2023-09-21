የህንድ ሀብታም የፀሐይ ምርምር ወግ

ህንድ በ 19 ኛው ክፍለ ዘመን መገባደጃ ላይ የቆየ የፀሐይ ምርምር ታሪክ አላት። የሀገሪቱ የፀሀይ ምርምር ጥረቶች በ 1881 የህንድ የአየር ሁኔታ ትንበያ ዲፓርትመንት የመጀመሪያ ዳይሬክተር ጄኔራል ኤች ኤፍ ብላንፎርድ የጀመሩት የፀሐይ ሙቀት ኃይል እና በምድር ገጽ ላይ ስላለው ተጽእኖ ትክክለኛ መረጃዎች እንዲመዘገቡ ሐሳብ አቅርበዋል. በፑንጃብ የሳይንስ ታዋቂነት ፈር ቀዳጅ የሆነው ሩቺ ራም ሳህኒ በ1885 የብላንፎርድ ቡድንን እንደ ሁለተኛ ረዳት የሚቲዎሮሎጂ ሪፖርተር ተቀላቀለ።
ኮዳይካንናል የፀሐይ ኦብዘርቫቶሪ (KSO) የተቋቋመው በ1899 ሲሆን ለፀሐይ አስትሮኖሚ ጉልህ ስፍራ ሆነ። እ.ኤ.አ. በ 1909 ብሪቲሽ የስነ ፈለክ ተመራማሪ ጄ ኤቨርሼድ በ KSO ውስጥ እጅግ አስደናቂ የሆነ ግኝት አደረጉ፣ ይህም “Evershed effect” በመባል ይታወቃል። KSO በ 1928 ታዋቂውን "የራማን ተፅእኖ" በተገኘበት ጊዜ ሚና ተጫውቷል, KS ክሪሽናን የምርምር ወረቀቱ ተባባሪ ከሆኑት አንዱ ነው.
በህንድ የፀሀይ ምርምር ውርስ በመቀጠል የህንድ አስትሮፊዚክስ ኢንስቲትዩት (አይአይኤ) በቤንጋሉሩ በ1971 ተመስርቷል።በኮዳይካንናል እና ካቫለር ያሉትን ታዛቢዎች ወስዶ ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ለፀሀይ ምርምር ከፍተኛ አስተዋፅዖ አድርጓል። IIA የመጪው የህንድ ታዛቢ ተልእኮ ዋና አካል የሆነውን የሚታየውን መስመር ልቀት ኮሮናግራፍ አዘጋጅቷል፣ Aditya-L1።
Aditya-L1 በሚቀጥለው አመት መጀመሪያ ላይ ወደ መድረሻው ለመድረስ ተዘጋጅቷል, እዚያም የፀሐይን ፎቶግራፍ, ክሮሞስፌር እና የውጪውን ንብርብሮች ይመለከታሉ. ዋናው አላማው ግን የጠፈር አየር ሁኔታን ማጥናት እና በመግነጢሳዊው መስክ ላይ ያለውን ያልተጠበቁ እብጠቶች ከፀሀይ ኮሮናል ጅምላ ማስወጣትን መከታተል ነው። እነዚህ ኮሮናል የጅምላ ማስወጣት ሳተላይቶችን እና የኤሌክትሪክ መረቦችን በማበላሸት በቴክኖሎጂ ላይ የተመሰረተ ስልጣኔን አደጋ ላይ ሊጥል ይችላል.
የ Aditya-L1 ተልዕኮ ጊዜ በ 2026 የፀሐይ ቦታ እንቅስቃሴ ዑደት ከሚጠበቀው ከፍተኛ ደረጃ ጋር ይዛመዳል። እንደ ናሳ እና የእንግሊዝ መንግስት ያሉ ሌሎች ድርጅቶችም ሊከሰቱ የሚችሉትን አደጋዎች ለመቀነስ የጠፈር የአየር ሁኔታን እየተከታተሉ ነው።
የህንድ የጠፈር ጨረሮች ሙከራዎች ለጠፈር ምርምር ከፍተኛ አስተዋፅዖ አድርገዋል። በህንድ እና በጃፓን መካከል የተደረገው የGRAPES-3 ሙከራ በ2015 ከፀሀይ ማዕበል ጋር የተያያዘ “የመግነጢሳዊ ጋሻ ጊዜያዊ መዳከም” አገኘ። በአለም አቀፍ መዘጋት ወቅት ኢኮኖሚያዊ ኪሳራዎችን ለመቀነስ ትንበያ ።
በህንድ ውስጥ ያለው የበለፀገ የፀሐይ ምርምር ባህል ፣በህዋ ላይ ካለው የአየር ሁኔታ ክትትል ጋር ተዳምሮ ሀገሪቱ ሳይንሳዊ እውቀትን ለማሳደግ እና ከፀሀይ እንቅስቃሴ ጋር ተያይዘው የሚመጡ አደጋዎችን ለመከላከል ያላትን ቁርጠኝነት ያሳያል።
ምንጮች: Arun Kumar Grover