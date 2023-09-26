ህንድ በጨረቃ ላይ የጠፈር መንኮራኩር በማሳረፍ አራተኛዋ ሀገር በመሆን በዚህ በጋ ታሪክ ሰርታለች። ሆኖም የሕንድ የጠፈር ምርምር ድርጅት (አይኤስሮ) የቅርብ ጊዜ ዝመና የሚያሳየው የቻንድራያን-3 ተልዕኮ ቪክራም ላንደር እና ፕራግያን ሮቨር በአሁኑ ጊዜ ከመስመር ውጭ ናቸው።
በጁላይ ወር በጨረቃ ምህዋር የመጣው ቻንድራያን -3 የጨረቃን ደቡብ ዋልታ አካባቢ ለመንካት ያለመ ሲሆን ይህም ወደፊት ለናሳ የጠፈር ተመራማሪ ተልእኮዎች ኢላማ ነው። የሩሲያው ሉና-25 የጠፈር መንኮራኩርም ለዚህ ልዩነት ይሽቀዳደማል ነገርግን በስርዓት ስህተት ተከስክሶ ህንድ በኦገስት 23 ለመጀመሪያ ጊዜ ማረፍ ችላለች።
የጨረቃ ምሽትን ተከትሎ፣ ISRO ቪክራም እና ፕራግያንን ለማግኘት ሞክሯል፣ ነገር ግን ምንም ምልክቶች ከገጽ ላይ አልደረሱም። የረዥም ጊዜ ጨለማው በፀሃይ ሃይል የሚሰሩትን ሮቦቶች ባትሪዎች ሳይጨርስ አልቀረም ፣ምንም እንኳን በቂ ጊዜ ለመሙላት በቂ ጊዜ ከተሰጣቸው ወደ ኦንላይን ሊመለሱ እንደሚችሉ ተስፋ አለ ።
እ.ኤ.አ. በ2 ከቻንድራያን-2019 ተልዕኮ በኋላ ህንድ ይህንን ሃርድዌር በጨረቃ ተልእኮ ላይ ስትጠቀምበት ይህ ለሁለተኛ ጊዜ ነበር፣ ተመሳሳይ ላንደር እና ሮቨር ምህዋር ከደረሰ በኋላ ብዙም ሳይቆይ ሲወድቁ። አሁን ባለው የላንደር እና ሮቨር ሁኔታ ላይ እርግጠኛ ባይሆንም፣ ቻንድራያን -3 ለህንድ የጠፈር ፕሮግራም አስደናቂ ስኬት ተደርጎ ይወሰዳል።
ተልእኮው የሩስያ ሙከራ አለመሳካቱን ብቻ ሳይሆን በጨረቃ ደቡባዊ ኬክሮስ ላይ አስፈላጊ መረጃዎችን በማሰባሰብ በጨረቃ አፈር ውስጥ ውሃ ሊኖር እንደሚችል ያሳያል። ናሳ የጠፈር ተመራማሪዎችን ወደዚህ አካባቢ ለመላክ እንዳሰበ፣ በቋሚነት ጥላ በተጠለሉ ጉድጓዶች ውስጥ የሚገኙ ትላልቅ የበረዶ ክምችቶች መገኘቱ ለወደፊት የሰው ልጅ ተልዕኮዎች እንደ ነዳጅ፣ ኦክሲጅን እና የመጠጥ ውሃ ያሉ አስፈላጊ ግብዓቶችን በማሟላት ድጋፍ ለማድረግ ጠቃሚ ሊሆን ይችላል።
የቻንድራያን-3 ውጤት እርግጠኛ ባይሆንም፣ ህንድ በጨረቃ ፍለጋ ላይ የጀመረችውን ጠንካራ ጅምር እና ስለ ምድር የሰማይ ጎረቤት እንድንረዳ ያላቸውን ጉልህ አስተዋፅዖ ያሳያል።
ትርጓሜዎች
– ቻንድራያን-3፡ የህንድ የጨረቃ ተልእኮ በጨረቃ ደቡባዊ ዋልታ አካባቢ ላንደር እና ሮቨር ለማረፍ ያለመ።
- የጨረቃ ምሽት፡- በጨረቃ ላይ የጨለማ ጊዜ ፀሀይ በጨረቃ ስትዘጋ።
– ቪክራም ላንደር፡ የቻንድራያን-3 ተልዕኮ ላንደር አካል።
– ፕራግያን ሮቨር፡ ከቪክራም ላንደር ጋር ያለው የሮቨር አካል።
- ISRO: የህንድ የጠፈር ምርምር ድርጅት፣ የህንድ ብሔራዊ የጠፈር ኤጀንሲ።
ምንጮች:
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