የሕንድ አድቲያ-ኤል1 ተልዕኮ በምድር ዙሪያ ባሉ የፀሐይ ቅንጣቶች ላይ መረጃን መሰብሰብ

የሕንድ አድቲያ-ኤል 1 ተልእኮ በምድር ዙሪያ ስለሚገኙ ቅንጣቶች ባህሪ መረጃ መሰብሰብ ጀምሯል። በሴፕቴምበር 2 የጀመረው ተልዕኮ የጠፈርን አየር ሁኔታ እና በምድር ላይ ያለውን ተጽእኖ የበለጠ ለመረዳት የፀሐይ እንቅስቃሴዎችን ለማጥናት ያለመ ነው።
የጠፈር መንኮራኩሩ ሱፐራ ቴርማል እና ኢነርጅቲክ ቅንጣቢ ስፔክትሮሜትር (STEPS) መሳሪያ በሴፕቴምበር 10 ላይ ገቢር የተደረገ ሲሆን መንኮራኩሩ ከመሬት 31,068 ማይል ርቀት ላይ ነበረ። ስቴፕስ ዝቅተኛ እና ከፍተኛ ኃይል ያለው ቅንጣት ስፔክትሮሜትሮችን በመጠቀም ሱፐር ቴርማል እና ሃይለኛ ionዎችን እና ኤሌክትሮኖችን በተለያዩ አቅጣጫዎች የሚለኩ ስድስት ሴንሰሮች አሉት።
Aditya-L1 በ1 ሚሊዮን ማይል ርቀት ላይ ወዳለው ወደ ምድር-ፀሃይ ላግራንጅ ነጥብ 1 እያመራ ነው። የጠፈር መንኮራኩሩ ከዚህ ከሩቅ የምሕዋር ፔርች በምድራችን ዙሪያ ያሉትን ቅንጣቶች መመልከቱን ይቀጥላል። የተሰበሰበው መረጃ የሳይንስ ሊቃውንት የፀሐይ ንፋስ እና የጠፈር የአየር ሁኔታ ክስተቶችን አመጣጥ፣ ፍጥነት እና አኒሶትሮፒ (የጥንካሬ እና የባህሪ ልዩነት) ለመመርመር ይረዳቸዋል።
ተልእኮው በአጠቃላይ ሰባት የሳይንስ መሳሪያዎችን በመርከቧ ላይ ይዟል። ከእነዚህ መሳሪያዎች ውስጥ አራቱ በቀጥታ ፀሀይን በመመልከት ላይ ያተኮሩ ሲሆኑ ቀሪዎቹ ሦስቱ ደግሞ በላግራንጅ ነጥብ 1 ላይ ያለውን ቅንጣቶች በመለካት በፕላኔቶች መካከል ያለውን የፀሐይ ተለዋዋጭ ተፅእኖን ያጠናል ።
የህንድ የቀድሞ የጨረቃ ተልእኮ ቻንድራያን-3 በተሳካ ሁኔታ በኦገስት 23 በጨረቃ ላይ አረፈ። ተልእኮው በአሁኑ ጊዜ በጨረቃ ምሽት ለመትረፍ በእንቅልፍ ሁነታ ላይ እያለ የሕንድ የጠፈር ምርምር ድርጅት (አይኤስሮ) ላንደር እና ሮቨር ሲነሳ ከእንቅልፉ ለመንቃት አቅዷል። ጨረቃ በተፈጠረው ጨረቃ ላይ ፀሀይ ትወጣለች።
በአድቲያ-ኤል 1 ተልዕኮ እና ፀሀይን በማጥናት ላይ ባላት ትኩረት፣ ህንድ ስለ ህዋ የአየር ሁኔታ ያላትን ግንዛቤ ለማሳደግ እና ለሰፋፊው ሳይንሳዊ ማህበረሰቦች ስለ አስተናጋጅ ኮከብ እውቀት አስተዋፅዖ ለማድረግ ያለመ ነው።
ምንጮች:
- የህንድ የጠፈር ምርምር ድርጅት (አይኤስሮ)
- ጊዝሞዶ